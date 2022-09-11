Новости из США. Пятница-суббота, 9-10 сентября 2022

* В пятницу страны G7 согласовали все детали претворения в жизнь своего решения об ограничении цены, по которой империя зла сможет продавать свою нефть.

В связи с этим состоялся специальный телебрифинг заместителя министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг и заместителя министра финансов США по экономической политике Бена Харриса, на котором они подробно рассказали о том, как империя зла будет отрезана от сверхдоходов от продажи своей нефти. Вот несколько цитат из того, что было сказано на брифинге.

Элизабет Розенберг:

«Политика ограничения цен (на российскую нефть и нефтепродукты) основывается на шестом пакете санкций ЕС, который вступает в силу 5 декабря. В частности, ЕС объявил о запрете на такие услуги, как страхование, банковское или брокерские услуги по морской транспортировке российской нефти и нефтепродуктов по всему миру. Таким образом, заявление стран G7 подтверждает, что все страны G7 введут в действие аналогичные запреты. Очень важно, что предоставление этих услуг будет иметь исключение, то есть транспортировка нефти, российской нефти, продаваемая в рамках предельной установленной цены, или нефтепродукта, продаваемого в рамках предельной установленной цены, будут разрешены. Учитывая, что ЕС и Великобритания обеспечивают 90% глобального страхования морских перевозок, а страны G7 предоставляют подавляющее большинство платежных и финансовых услуг для мировой торговли нефтью, эффективность этой меры будет высокой, а политика - весьма далеко идущей».

«Важно, и я хочу это подчеркнуть, что, если бы G7 не ввела эту политику ограничения цен, мы предполагаем, что это могло бы привести к значительному глобальному скачку цен, что нанесло бы ущерб потребителям и бизнесу во всем мире во многих странах». «Это позволило бы Кремлю воспользоваться этим скачком цен, чтобы еще больше набить свои карманы и продавать нефть по значительно более высокой цене. Но этот ценовой лимит позволит и прямо разрешит поступление российской нефти на мировые рынки при условии, что она будет продаваться по цене на уровне или ниже лимита. Это самый эффективный способ сохранить нефтяной рынок хорошо обеспеченным и снизить цены на энергоносители для наших стран, всех наших стран, одновременно сократив доходы путина.

Мы хотим, чтобы Россия продолжала экспорт по предельной цене, не позволяя ей при этом извлекать прибыль из тех более высоких цен, которые Россия навязала рынку в результате своей войны против Украины».

«Политика предельных цен применяется к грузам - или к российской нефти или нефтепродуктам, независимо от того, сколько раз они могут быть перемещены с судна на судно или перегружены от одного первоначального покупателя к другому покупателю. До тех пор, пока они находятся на воде, именно там будет применяться политика ограничения цен».

«В ближайшие недели мы, члены G7 и коалиции по ограничению цен, будем работать вместе, чтобы определить предельную цену и представить правовые режимы в наших собственных юрисдикциях, которые будут более конкретными и ясными для того, как именно это будет работать на практике. Мы будем публиковать эту информацию на постоянной основе, включая технические рекомендации для участников рынка, а также дополнительную информацию для общественности».

Бен Харрис:

«Ограничение цен является особенно важным инструментом для стран с низким и средним уровнем дохода, которые страдают от повышения цен на энергоносители, вызванного войной, развязанной Россией. Поскольку США, ЕС и другие страны сворачивают импорт российской нефти, мы не получим выгоды от российской нефти, продаваемой по предельной цене. Вместо этого мы надеемся, что страны с низким и средним уровнем дохода станут основными покупателями дешевой российской нефти в рамках этой новой системы.

Конечно, Россия будет стремиться продавать свою нефть странам, не входящим в коалицию установления предельной цены, но это будет стоить дорого как России, так и для этих покупателей, которые столкнутся с более высокими ценами на услуги, необходимыми для транспортировки этой нефти без доступа к услугам G7.

В конечном счете, мы считаем, что ограничение цен будет успешным для достижения наших целей - существенного сокращения основного источника доходов России и снижения стоимости энергоносителей, поскольку оно предлагает несколько способов достижения наших целей. Во-первых, в рамках предельного уровня цен страны могут покупать более дешевую нефть. Во-вторых, в качестве альтернативы, страны могут не присоединяться к предельному уровню цен, но использовать свои новые рычаги влияния для заключения более выгодных сделок при покупке российской нефти.

Мы уже видели публичные сообщения о том, что Россия ищет долгосрочные контракты со значительными скидками, в 30% и более, потому что боится введения предельного уровня цен. Это означает, что ограничение цен работает, поскольку страны используют его для заключения более жестких сделок с Россией, даже без официального присоединения к коалиции».

* Государственный секретарь Тони Блинкен находился в пятницу и в субботу в Брюсселе, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, участвовал в заседании Атлантического Совета и провел видеоконференцию с министрами иностранных дел Великобритании – Джеймсом Клеверли, Франции – Катрин Колонна и Германии – Анналеной Бербок.

В официальных сообщениях пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса указывается, что во время встречи с президентом Еврокомиссии обсуждались «продолжение поддержки Украины, была подтверждена приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координацию усилий по привлечению России к ответственности за ее войну против Украины».

Во время переговоров с тремя европейскими коллегами «Госсекретарь Блинкен проинформировал их о своем визите в Украину, включая беседы с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, а также об объявлении о выделении более $2.8 миллиардов в качестве дополнительной военной помощи Украине и ее соседям. Участники встречи подчеркнули важность дальнейшего предоставления военной и гуманитарной помощи Украине и подтвердили свою твердую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечению привлечения к ответственности (виновных в военных преступлениях) и обеспечения справедливости для жертв разрушительной агрессии России. Они также обсудили проблемы, создаваемые Ираном, и общую приверженность совместной работе по их решению».

- Государственный секретарь Тони Блинкен выступил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Госсекретарь, в частности, сказал:

«Наше единство здесь, в НАТО, среди наших союзников и партнеров в Организации Объединенных Наций и других международных институтах необходимо для достижения наших целей - общих целей поддержки способности Украины защитить себя, оказания давления на Россию за ее агрессию».

«Президент путин думал, что он разделит и ослабит НАТО. Сегодня Альянс сильнее и сплоченнее, лучше обеспечен ресурсами, чем когда-либо прежде, и я услышал еще одно доказательство этого на нашей сегодняшней сессии с партнерами по НАТО. Скоро мы примем Финляндию и Швецию в качестве новых союзников. Мы утвердили новую стратегическую концепцию для противодействия угрозам XXI века, и все больше союзников выполняют свое обязательство тратить 2% своего ВВП на оборону.

Президент путин думал, что он разделит украинский народ и быстро поглотит его страну, включив ее в состав России, но усилия кремля навязать Украине свою волю силой только еще больше сплотили ее народ вокруг цели защиты своего суверенитета и сохранения своей страны как свободной и открытой демократии.

Президент путин думал, что его вторжение продемонстрирует мощь и изощренность российских вооруженных сил. Вместо этого российская армия обращается к Северной Корее и Ирану за столь необходимым снабжением, в то время как военный потенциал Украины продолжает укрепляться благодаря ее руководству, мужеству ее бойцов и надежной поддержке союзников и партнеров».

«Президент путин думал, что наша готовность оказывать экономическое давление со временем ослабнет. Вместо этого мы, наши партнеры и союзники сплотились перед лицом политики принуждения и угроз из Москвы, нанеся беспрецедентный ущерб российской экономике. На сегодняшний день более 1000 иностранных компаний ушли с российского рынка. Экспортный контроль на экспорт (в Россию) микросхем и других передовых технологий означает, что Россия не может поддерживать свои ключевые отрасли, не говоря уже о их модернизации - от автомобилестроения до военного экспорта и разведки энергоресурсов.

Российский импорт комплектующих и готовой продукции сократился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Что это означает? Это означает, что они не могут заменить оружие, которое они используют в Украине, что они не могут производить продукцию для своего внутреннего рынка, которую привыкли покупать их люди. Они не могут производить продукцию на экспорт, что приведет к сокращению их внешних рынков.

Полмиллиона человек, многие из которых высококвалифицированные работники, покинули страну. Валютные резервы России, по оценкам, сократились на $75 миллиардов, и еще $300 миллиардов в настоящее время заморожены за границей. Россия также отрезана от международного рынка кредитования.

Все это складывается. Оно накапливается. Все это будет становиться все более тяжелым бременем для России, пока продолжается ее агрессия.

И все же, несмотря на то, что президент путин потерпел неудачу практически в достижении своих целей, человеческие страдания, которые он причинил украинцам и другим людям по всему миру, просто ошеломляют. Некоторые из этих последствий я увидел вблизи во время моего вчерашнего визита в Украину, в том числе в Ирпень, само название которого, как и битва за Бучу и Мариуполь, стало синонимом российских военных преступлений, включая неизбирательное насилие и преднамеренные атаки на гражданских лиц.

Я убедился в этом во время посещения детской больницы в Киеве, где я встретил детей, которые проведут оставшуюся часть своей жизни без конечностей, с черепно-мозговыми травмами или с другими травмами, которые могут быть невидимы глазу, из-за зверств, совершенных российскими войсками. Еще сотни украинских мальчиков и девочек были убиты в результате этой неспровоцированной войны.

Потери несут не только украинцы. Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и все больше изолируется на мировой арене, президент путин прибегает к более грубым средствам, чтобы попытаться отбить поддержку у Украины. Он использует энергетическое оружие против европейских стран, противостоящих его агрессии, увеличивая расходы для семей, для бизнесов, для целых государств.

Президент путин делает ставку на то, что эти действия сломят волю стран к поддержке Украины. Он делает ставку на то, что кремль сможет заставить другие страны подчиниться. Он уже проиграл эту ставку, потому что последние шесть с половиной месяцев показывают растущее понимание во всем мире, что, хотя цена противостояния агрессии кремля высока, цена отсутствия противостояния будет еще выше.

Именно поэтому Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы поддержать людей по всему миру, которые несут наибольшие издержки от российской агрессии. Это, например, наши комплексные усилия по оказанию помощи европейцам пережить зиму, во время которой они столкнутся с большими расходами на электроэнергию, из-за чего многим будет трудно обогреть свои дома. Мы не оставим наших европейских друзей на произвол судьбы.

Это также возможность окончательно, раз и навсегда, отказаться от зависимости от российской энергии, которую путин не перестает пытаться использовать во вред Европе, и перейти на возобновляемые источники, необходимые также для борьбы с климатическим кризисом. Мы можем выйти, и мы выйдем из этого более сильными и в лучшем состоянии.

И именно поэтому так важно, чтобы мы не сбивались с курса, чтобы мы оставались едины - едины в поддержке Украины, едины с нашими союзниками и партнерами, едины до тех пор, пока это потребуется».

- В ответ на просьбу журналиста прокомментировать контрнаступление Вооруженных Сил Украины госсекретарь Блинкен сказал:

«Во-первых, мы видим, что контрнаступление, которое украинцы начали с помощью мощных систем и при поддержке многих стран, уже началось. Это только начало, но очевидно, что оно достигло реального прогресса»

«Я думаю, что еще слишком рано говорить о том, что и где именно дальше произойдет, когда это произойдет и где именно это закончится. Но я думаю, мы можем сказать, что Украина действует очень обдуманно, имея сильный план, и в значительной степени благодаря ресурсам, которые многие из нас предоставляют.

Но, по сути, и я думаю, что это может объяснить более прямой ответ на ваш вопрос, почему я абсолютно уверен в успехе украинцев в отражении российской агрессии, будь то на северо-востоке, на Донбассе или на юге? По одной простой основной причине: это родная земля для Украины, а не для России. Люди сражаются за свою родину, они сражаются за свое будущее. И хотя мы можем подсчитывать преимущества систем вооружения и финансовых ресурсов, трудно дать оценку в количественных понятиях этой решимости сражаться за свою собственную страну, кроме как сказать, что она бесценна и является единственным самым большим фактором той разницы, которую, я думаю, мы увидим в ближайшие недели и месяцы».

«Фундаментально то, что украинцы сражаются за свою родину, они сражаются за свое будущее, а российские силы в Украине - нет. И я убежден, что это самый решающий фактор».

* Американские средства информации – ведущие газеты и новостные телеканалы уделяют большое внимание успешному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

- Вот что, например, пишет в субботу Нью-Йорк Таймс: «Линия фронта рухнула в важнейшем районе северо-восточной Украины, где, российские войска отступили с обширной территории в результате внезапного украинского наступления. Российские войска оставили важнейший логистический центр, город Изюм, что может привести к перелому в войне».

«По данным военных аналитиков и фото- и видеоматериалов с подтвержденной геолокацией, украинские военные за последние дни значительно продвинулись вперед в районе северо-восточного города Изюм, ключевого опорного пункта, использовавшегося Россией. Прорыв примерно на 50 километров всего за несколько дней угрожал окружением российских войск, которые, похоже, были застигнуты врасплох.

Прогресс украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными успехами на юге представляют собой одни из самых значительных изменений на линии фронта за последние месяцы».

- Из субботнего комментария на телеканале CNN: «За последние пять дней украинцы провели самые масштабные наземные наступления с момента начала полномасштабного вторжения России в конце февраля. Видео и спутниковые снимки, геолоцированные CNN, показывают, что в ходе наступления были нанесены комбинированные удары по командным пунктам, складам боеприпасов и запасам топлива далеко за линией фронта».

«Быстрое продвижение в субботу не закончилось в Изюме, поскольку Украина, похоже, открыла новый фронт против российской обороны на границе Донецкой и Луганской областей».

* Президент Джо Байден заявил, что отправится в Великобританию для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября.

* Их нравы. В субботу техасский республиканский ультраправый конгрессмен и один из верных сторонников Трампа Луи Гомерт, постоянно голосующий против помощи Украине, встретил в Майами у федеральной тюрьмы освободившуюся оттуда участницу мятежа 6 января 2021 года Симону Голд. Она отсидела два месяца по приговору суда после признания себя виновной в незаконном проникновении на охраняемую территорию и в хулиганстве. Конгрессмен Гомерт подарил Голд американский флаг, который, как он утверждал, развевался над Капитолием, и назвал ее политзаключенной. Вместе с флагом, Гомерт подарил мятежнице так называемый «сертификат» к флагу, в котором говорится: «в честь начала оставшейся части бесценной жизни с большой признательностью, восхищением и благоговением».

Комментарии излишни.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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