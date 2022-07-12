Новости из США. Понедельник, 11 июля 2022. Краткая сводка

* Президент Джо Байден официально направил в Сенат для ратификации Протоколы к Североатлантическому Договору от 1949 года о принятии Финляндской Республики и Королевства Швеции в НАТО. Для ратификации международных договоров в Сенате необходимы голоса 2/3 сенаторов, то есть минимум 67 голосов.

Президент отметил в сопроводительном письме в Сенат:

«Статья 10 Североатлантического Договора, в которой изложена политика открытых дверей НАТО, является частью доктринальной основы Альянса. В ней говорится, что союзники могут, по единодушному согласию, пригласить любое другое европейское государство, способное содействовать реализации принципов Договора и внести вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к нему».

«Они (Финляндия и Швеция) внесут важный вклад в Альянс как в плане возможностей, так и ресурсов. Они разделяют критически важные ценности Соединенных Штатов. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать реализации приоритетов Соединенных Штатов в рамках НАТО.

Я прошу Сенат продолжить сотрудничество с моей администрацией в продвижении идеи сильной и свободной Европы путем предоставления скорого ответа и согласия на ратификацию Протоколов. Мы призываем всех союзников действовать оперативно в своих собственных процессах ратификации, учитывая текущие глобальные соображения. Моя администрация готова проинформировать вас и помочь вам в ваших обсуждениях».

* На брифинге в Белом Доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что империя зла собирается приобрести у Ирана несколько сот дронов и что по данным американской разведки уже в июле начнется обучение в Иране путниских вояк их использованию.

* Очередное заседание контактной группы «Рамштайн» по координации оказания военной помощи Украине состоится 20 июля и пройдет виртуально.

- Официальное сообщение пресс-службы Пентагона:

«11 июля 2022. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы предоставить последнюю информацию о помощи США Украине в области безопасности в поддержку ее борьбы за защиту демократии, включая новый пакет помощи на $400 миллионов долларов, о котором было объявлено 8 июля. Министр Резников представил обновленную информацию о ситуации на местах.

Министр Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое будет виртуальным и пройдет 20 июля, и обменялись мнениями о будущем помощи США и союзников Украине в формате UDCG.

Лидеры договорились оставаться в тесном контакте».

* Информация от 9 июля, но она прошла почти незамеченной. Госдепартамент объявил о выделении очередных $368 миллионов на гуманитарную помощь Украине, «чтобы поддержать пострадавших от развязанной Россией жестокой войны».

«Это дополнительное финансирование, включая почти $288 миллионов через Государственный департамент и более $80 миллионов через Агентство США по международному развитию (USAID), позволит обеспечить продовольствие, безопасную питьевую воду, денежную помощь, защиту, доступное жилье, неотложную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию».

* Государственный секретарь Тони Блинкен выступил на пресс-конференции по итогам своих переговоров в Бали с министрами иностранных дел стран G20. Он, в частности, сказал:

«Мы услышали, что большинство стран осудили агрессию России в отношении Украины, которая, среди прочего, включает в себя атаку на всю сельскохозяйственную инфраструктуру Украины - поля, склады, дороги, транспортные сети, элеваторы, порты. Снова и снова мы слышали призывы со всего мира, представленного в этом зале, к России открыть Черное море для поставок украинского зерна.

Был достигнут твердый консенсус, и Россия осталась в изоляции, как это было уже много раз с начала этой войны. Фактически, министр иностранных дел Лавров покинул саммит раньше времени, возможно, потому, что послания ему стали настолько ясными».

«Я встречался с государственным советником Китайской Народной Республики Ван И в течение чуть более пяти часов. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем имеют огромное значение не только для наших стран, но и для всего мира. Мы привержены ответственному подходу к этим отношениям, к этому соперничеству, ведя дипломатию, как того ожидает от нас мир,

Мы с государственным советником Ваном обсудили, как мы видим состояние наших двусторонних отношений, и у меня была возможность напрямую донести до Китайской Народной Республики наш подход, который я изложил в своей речи несколько недель назад. Мы говорили о региональных и глобальных проблемах, в которых обе наши страны сильно заинтересованы, включая войну кремля в Украине и ядерную программу Северной Кореи. Мы обсудили, где возможно более тесное сотрудничество между нашими странами».

«И, конечно, мы рассмотрели области разногласий и пути управления и снижения рисков. Я передал глубокую озабоченность Соединенных Штатов по поводу все более провокационной риторики и действий Пекина в отношении Тайваня и жизненную важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также нашу озабоченность по поводу подавления свободы в Гонконге, принудительного труда, обращения с этническими и религиозными меньшинствами в Тибете, геноцида в Синьцзяне».

«Что касается Украины, агрессии России в Украине и роли Китая в этом, я снова сказал госсоветнику, что мы обеспокоены тем, что КНР находится на одной волне с Россией. Сейчас вы слышите от Пекина, что он заявляет о своей нейтральности. Я бы начал с утверждения, что довольно трудно быть нейтральным, когда речь идет об агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва. Существует явный вызов не только жизни и средствам к существованию людей в Украине, но и вызов международному порядку, который Китай и Соединенные Штаты как постоянные члены Совета Безопасности должны поддерживать.

Поэтому я думаю, что трудно быть нейтральным в этом вопросе. Но даже если принять это как предпосылку, я не думаю, что Китай, на самом деле, действует так, что это предполагает нейтралитет. Он поддерживал Россию в ООН; он продолжает это делать. Он транслировал российскую пропаганду. Даже когда Россия наращивала свои силы, президент Си решил объявить о «партнерстве без ограничений» с президентом путиным. Всего несколько недель назад, 13 июня, в своем разговоре с президентом путиным президент Си ясно дал понять, что он поддерживает это решение.

Прошло уже более четырех месяцев после этого жестокого вторжения, а КНР все еще поддерживает Россию. Она повторяет российскую пропаганду по всему миру. Она защищает Россию в международных организациях. Я считаю, что Китай уклоняется от своей ответственности как постоянный член Совета Безопасности, как я уже сказал, и даже участвует в совместных военных учениях. Совсем недавно мы видели это во время патрулирования стратегических бомбардировщиков в Восточной Азии.

Поэтому я пытался донести до госсоветника, что это действительно тот момент, когда мы все должны встать, как мы слышали, как страна за страной делали это на G20, осудить агрессию, потребовать, среди прочего, чтобы Россия предоставила доступ к продовольствию, которое застряло в Украине из-за ее блокады, и, конечно, чтобы она прекратила войну. Таков был характер нашего разговора, но я не буду характеризовать его (госсоветника) реакцию».

* Во вторник в 13:00 по времени Восточного Побережья в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года состоятся седьмые открытые слушания. Они будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и посвящены участию в мятеже ультраправых военизированных группировок «держатели клятвы» и «гордые мальчики», а также их связи с окружением Трампа и организаторами митинга его сторонников 6 января 2021 года в планировании своих действий.

В прошедшую пятницу в течение восьми часов показания на закрытых слушаниях в комитете давал бывший главный юридический советник трамповского Белого Дома Пат Сиполлоне.

* Понимаю, что, вероятно, украинские друзья и читатели ждут новостей о письме конгрессвумен Виктории Спартц президенту Байдену и ее последующих заявлениях о Ермаке.

В США это не является новостью. Она никем не обсуждается, и об этом письме сообщалось всего двумя-тремя новостными сайтами совсем не как о значимом событии. Никаких комментариев не появлялось ни в газетах, ни на телевидении.

От себя добавлю. Агенты империи зла, если они действительно агенты империи зла, должны разоблачаться и наказываться. Как действующие депутаты украинского парламента Деркач и Дубинский, как бывший украинский дипломат Телиженко, против которых США ввели санкции, обвинив их в работе на спецслужбы империи зла. Ну, это, если американские персональные санкции считать наказанием, поскольку в Украине ни один из перечисленных троих никак не наказан. Как не был наказан и Килимник, бывшая правая рука Манафорта в Украине, названный агентом российского ГРУ в отчете сенатского комитета по разведке, обвиненный в связях с ГРУ спецпрокурором Мюллером. Но… ему дали в свое время возможность беспрепятственно уехать из Украины в империю зла.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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