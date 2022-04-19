Новости из США. Понедельник, 18 апреля 2022

* Сообщается, что во вторник Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, генеральным секретарем НАТО, президентами Европейской Комиссии и Европейского Совета. Тема встречи одна – российская агрессия против Украины, помощь Украине и дальнейшие санкции против России. Видеоконференция состоится по инициативе Джо Байдена.

* На брифинге в Госдепартаменте пресс-секретарь Нед Прайс заявил в ответ на вопрос о том, как реагируют США на то, что путин присвоил звание «гвардейской» дивизии, творившей зверства в Буче:

«Я могу сказать, что это не удивительно - видеть, как российская федерация чествует тех, кто, вероятно, был вовлечен в некоторые из худших зверств этого конфликта.

Потому что, как мы уже говорили, зверства, включая военные преступления, совершенные Россией, российскими войсками, не являются действиями одного российского военнослужащего или даже небольшой группы. Это была преднамеренная, заранее продуманная кампания жестокости, направленная не только против правительства Украины, территориальной целостности государства Украина, но и против народа Украины. И именно поэтому мы так сосредоточены на привлечении к ответственности не только тех, кто своими собственными руками и своими собственными действиями убивал и разрушал города Украины, но и всех тех, кто был частью этого и санкционировал эти жестокие действия против народа Украины».

- Отвечая на вопросы о том, помогает ли Китай России оружием или в обходе санкций, Нед Прайс сказал:

«Мы будем продолжать очень внимательно наблюдать. Пару недель назад мы дали оценку, что не видели поставок оружия и предметов снабжения (в Россию из Китая), и эта оценка не изменилась.

Мы собираемся продолжать внимательно следить за уровнем поддержки КНР по отношению к России. Конечно, если КНР будет предоставлять оружие, поставлять (оборудование), стремиться помочь России обойти санкции, это повлечет за собой серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров».

* Пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC и высокопоставленный представитель Пентагона на телебрифинге о ходе военных действий заявили, что США начинают за пределами Украины подготовку украинских инструкторов по использованию предоставляемых США 155-миллиметровых гаубиц. Подготовка займет несколько дней, после чего украинские инструкторы смогут передать полученный опыт артиллеристам ЗСУ.

- Высокопоставленный представитель Пентагона также сказал на брифинге, что в воскресенье четыре самолета из США приземлились вблизи логистических центров в Европе, из которых военная помощь передается в Украину. На борту самолетов было оружие и другое оборудование, входящее в пакет помощи на $800 миллионов, одобренный Джо Байденом 13 апреля. В понедельник был еще один рейс с помощью на борту.

Джон Кирби сказал, что помощь прибывает каждый день из разных стран, выполняется до десяти рейсов в день, не только из США, но и из других стран.

Отвечая на вопрос о том, что якобы оккупанты сбили в украинском воздушном пространстве украинский самолет с помощью на борту (о чем сообщало министерство обороны империи зла) и о том, атакует ли агрессор склады с американским и другим западным оружием в Украине, высокопоставленный представитель Пентагона сказал:

«Мы не видели никаких сообщений, которые указывали бы на то, что самолет с западным оружием на борту был сбит русскими. Так что у меня ничего на этот счет нет.

Нет никаких признаков того, что они (русские) поразили какие-либо склады (где находилась западная помощь) или какие-либо грузы западной помощи».

* Профессор конституционного права из Гарвардского университета Лоуренс Трайб в статье, опубликованной в газете Нью-Йорк Таймс 15 апреля, предложил использовать закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях от 1977 года для того, чтобы конфисковать замороженные в США деньги, находящиеся на счетах российского центробанка, с целью их использования для военной помощи Украине.

Верховный суд разъяснял, что закон дает президенту широкие полномочия действовать во время чрезвычайных ситуаций в стране и право запретить любому иностранному государству владеть или осуществлять право собственности, в которой оно имеет «любой интерес» и использовать соответствующую собственность для преодоления чрезвычайной ситуации.

Поскольку замороженные деньги на счетах российского центробанка являются российской государственной собственностью, в отличие от активов олигархов, являющихся частной собственностью, они не защищены Пятой поправкой к Конституции, запрещающей изъятия государством частной собственности «без надлежащей правовой процедуры», то есть без суда. В 1992 году Верховный Суд постановил, что это положение Пятой поправки применяется только в отношении собственности, принадлежащей частным лицам, но не может применяться к собственности иностранных правительств.

Процитирую фрагмент из статьи:

«Чтобы оспорить арест и ликвидацию своих активов, российскому правительству придется обратиться не к Конституции, а к более сложному своду законов, который защищает правительства от ответственности в определенных обстоятельствах, так называемого суверенного иммунитета. Но этот иммунитет защищает иностранные активы только от судебного разбирательства, но не от ликвидации совместными действиями Конгресса и исполнительной власти».

«Республиканцы в Конгрессе могут возразить, заявив, что любая такая конфискация будет представлять собой грандиозное расширение президентских полномочий мистера Байдена. Но четкое предоставление полномочий в соответствии с этим законом должно снять любые искренние опасения. Также как и явный прецедент подобных действий президентов обеих партий, которые арестовывали активы центральных банков таких нарушителей прав человека, как Венесуэла, Иран и Ирак.

Геноцидный режим мистера путина относится к той же отвратительной категории и, рассматривая Россию как таковую, мистер Байден может сделать многое, чтобы выкурить трамповское крыло республиканской партии, которое, как и его лидер, не желает признавать масштабы злодеяний мистера путина и угрозу, которую он представляет для Соединенных Штатов.

Россия мистера путина не знает верховенства закона, а признает только грубую силу. Он (путин) считает нашу правовую защиту «устаревшим» источником слабости, частью его более широкого хвастовства тем, что свободные общества не могут противостоять ему и другим деспотам по всему миру. Он ошибается».

«Используя все возможности нашей правовой системы, мы имеем инструменты, необходимые для того, чтобы помочь мужественному народу Украины выжить и победить путина. Это будет поэтической справедливостью по закону, если мы сделаем это, обратив его собственное состояние против него самого».

* В понедельник в США был последний день подачи налоговых деклараций по доходам за 2022 года. В отличие от предыдущего президента нынешний президент и вице-президент не скрывают своих доходов и расходов. Все основные данные деклараций Джо Байдена и Камалы Харрис опубликованы на сайте Белого Дома.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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