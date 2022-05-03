Новости из США. Понедельник, 2 мая 2022

* В понедельник в Пентагоне снова состоялся высокопоставленного представителя министерства обороны, посвященный военной ситуации и помощи Украине.

- Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что уже более 70 из 90 155мм гаубиц, которые США передают Украине, уже находятся в Украине. Также в Украине уже находится более половины из 140 тысяч снарядов к этим гаубицам. Украина должна получить также 4 таких же гаубицы из Канады и 6 – из Австралии. Таким образом, на вооружении ЗСУ будет ровно 100 крупнокалиберных гаубиц. Также Украине переданы почти все из обещанных радаров.

Только за последние сутки, с воскресенья по понедельник было выполнено 14 рейсов военно-транспортных самолетов из США с оружием и боеприпасами для Украины на борту. Еще 11 рейсов запланированы на сутки с понедельника по вторник. Также еще 23 рейса с оружием и боеприпасами для Украины были выполнены за сутки с воскресенья по понедельник еще из пяти стран.

170 украинских артиллеристов уже прошли курс обращения с гаубицами за пределами Украины и передают свой опыт другим артиллеристам в Украине. Еще более 50 украинских артиллеристов должны были завершить курс обучения в понедельник. Другая группа из более, чем 50 украинских артиллеристов прибыла за границу в понедельник и начнет курс обучения на этой неделе.

Группа из 20 военнослужащих ЗСУ завершила недельный курс обучения по управлению дронами Phoenix Ghost UAS.

- Давая оценку ситуации на фронте, высокопоставленный представитель Пентагона сказал:

«Мы продолжаем наблюдать в лучшем случае минимальный прогресс русских на Донбассе. Они добились незначительных успехов к востоку от Изюма и Попасной в Луганской области. Но то, что мы видели в Попасной, не отличается от того, что мы видели в других населенных пунктах Донбасса. Они наступают, объявляют о победе, а затем отводят свои войска и украинцы возвращают (территорию) обратно. Так что за последние пару дней было много движений в одну и другу сторону, и опять же, я бы сказал, что в лучшем случае для русских продвижение их на Донбассе минимально. Они все еще, несмотря на все уроки, которые они пытаются извлечь, страдают от плохого командования и управления, низкого морального духа во многих подразделениях, далеко не идеальной логистики. Они все еще не решили все свои проблемы с логистикой, и, откровенно говоря, у них есть неприятие потерь, неприятие риска и потерь, которое мы продолжаем наблюдать у русских, не только в воздухе, но и на земле. Поэтому на земле они действуют очень, очень осторожно, очень вяло, очень неровно, а в некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для их описания их действий будет «анемия».

Я хотел бы остановиться на положении вокруг Харькова Украинцы сохраняют, очевидно, свое господство в Харькове, а русские в основном находятся вокруг города. Он продолжает подвергаться воздушным атакам, но украинцы за последние 24-48 часов проделали большую работу, чтобы оттеснить русских дальше, и им удалось оттеснить русских примерно на 40 километров к востоку от Харькова. Они оттесняют их назад, то есть в районы северного Донбасса, подальше от Харькова, и жаль, что это невероятное усилие, которое не получило много заголовков в прессе и не привлекло много внимания, но это просто еще одна часть жесткого украинского сопротивления, которое они продолжают демонстрировать.

* В Госдепартаменте в ежедневном брифинге для прессы принял участие посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Нужно отметить, что Карпентер – человек, лично близкий Джо Байдену, работавший с ним в течение многих лет.

Посол сказал, что США располагают данными о том, что Россия планировала, что ей удастся быстро свергнуть законно избранную власть в Украине, установить полностью подконтрольное себе марионеточное правительство, которое должно было ввести в действие новую, так называемую конституцию. Частью плана было и устранение всех местных органов власти, областных администраций мэров городов, областных и городских советов. Вместо них планировалось назначить марионеток-наместников. Это то, что империя зла проделала в 2014 году в Крыму, в Донецке и Луганске и это то, что она пытается сейчас осуществлять в Херсоне и оккупированной части Херсонской области, а также в оккупированной части Запорожской области.

Майкл Карпентер также сказал, что у империи зла есть план о проведении фейковых «референдумов» о присоединении Донецкой и Луганской областей к России и о проведении фейкового референдума в Херсонской области, либо о присоединении ее к России, либо о создании так называемой «херсонской народной республики».

* Как известно, в Киеве побывала делегация Палаты Представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси.

Входивший в делегацию председатель комитета по разведке Адам Шифф опубликовал после поездки заявление, в котором, в частности, говорится:

«Я был особенно сосредоточен (во время переговоров) на том, чтобы убедиться, что Украина получает разведывательную поддержку от наших разведывательных агентств, чтобы победить российские силы.

Мы прибыли в Украину с единственной целью: укрепить железную приверженность Америки оказанию помощи нашему демократическому союзнику, чтобы он мог одержать победу в войне, победить агрессию, развязанную путиным.

Ужасные последствия неспровоцированной агрессии Владимира путина растут: продолжаются ракетные удары по крупным населенным пунктам, беженцы спасаются бегством, а трупы хоронят в братских могилах. Тысячи невинных гражданских лиц были убиты или ранены, и весь мир ощущает отголоски глобального дефицита продовольствия и стремительного роста цен на энергоносители - и все это из-за того, что путин жаждет крови. Весь мир находится в напряжении, поскольку Путин продолжает наступление на Украину и демократию.

Однако перед лицом невообразимых трудностей украинская армия сорвала самые вопиющие планы путина и более двух месяцев противостоит российским войскам. Пока украинцы защищают свои дома, США поддерживают их борьбу за свободу, выделяя значительные средства на гуманитарную, военную и экономическую помощь.

Необходимо, чтобы Конгресс объединил усилия и оперативно рассмотрел просьбу президента Байдена о выделении дополнительных $33 миллиардов на безопасность и гуманитарную помощь.

Нельзя терять время. И ставки становятся все выше с каждым днем».

* Во вторник президент Джо Байден отправляется в Алабаму, на завод компании Локхид Мартин, производящий противотанковые ракеты Джавелин. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила в понедельник, что президент выступит на заводе и будет говорить о помощи, которую США оказывают Украине и о важности скорейшего принятия Конгрессом дополнения к бюджету, выделяющего еще $33 миллиарда для оказания помощи Украине.

* Одна внутриамериканская новость. Издание Politico опубликовало вечером в понедельник черновик решения Верховного Суда об отмене решения от февраля 1973 года по делу Roe v. Wade года о признании аборта неотъемлемым правом женщины и о том, что штаты не имеют права, принимать законы, запрещающие аборты. Черновик решения написан крайне консервативным судьей Сэмюэлем Алито и поддерживается еще четырьмя судьями – Томасом и тремя назначенцами Трампа – Горсачем, Кавано и Кони-Баррет. Таким образом, в Верховном Суда складывается большинство из пяти судей (из девяти), которые воплотят жизнь мечту республиканской партии - откроют зеленый свет запрету абортов штатами, а в случае, если в Белом Доме окажется республиканский президент, и большинство в обеих палатах Конгресса будет у республиканцев, то и на федеральном уровне. Такое решение Верховного Суда создаст также крайне опасный прецедент, в соответствии с которым можно будет отменять самые различные права, не прописанные буквально в Конституции, но установленные решениями Верховного Суда – например, право на использование противозачаточных средств, законность однополых браков, запрет дискриминации в связи с сексуальной ориентацией, и так далее.

Очевидно, очень редко случающаяся утечка черновиков решений суда, была устроена противниками отмены решения 1973 года с целью вызвать резкую реакцию общественного мнения в надежде повлиять на кого-то из пяти судей.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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