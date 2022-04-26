Новости из США. Понедельник, 25 апреля 2022

Сегодняшний выпуск практически полностью посвящен воскресному визиту государственного секретаря Тони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев и связанным с этим визитом событиям.

* Государственный секретарь Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье побывали в Киеве, где провели трехчасовую встречу с руководителями Украины.

- Этот визит завершился тем, что по прибытии из Украины в Польшу, министр обороны Ллойд Остин, выступая перед журналистами на логистическом складе, с которого американское оружие и гуманитарная помощь доставляются в Украину, произнес перед журналистами слова, определяющие цель, которую США видят для себя и для Украины в развязанной империей зла войне:

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала, вторгшись в Украину».

«Что касается нашей - их (Украины) способности победить, то первый шаг к победе - это вера в то, что вы можете победить. И поэтому они верят, что мы можем победить; мы верим, что они, что мы можем победить, что они могут победить, если у них есть правильные вооружения, правильная поддержка. И мы собираемся сделать все возможное - продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить это».

Визит имел очень большое и положительное значение. Заявления, которые сделали госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин после визита, свидетельствуют о том, что США четко видят цель в этой войне – Украина должна победить, а Россия должна выйти из войны настолько ослабленной, чтобы она перестала быть угрозой и Украине, и другим соседним странам, и всему миру.

- Но нужно отметить, что поездка Блинкена и Остина была сопряжена с серьезным и неожиданно возникшим осложнением. Об этом в понедельник была статья в Нью-Йорк Таймс. Дело в том, что согласно правилам обеспечения безопасности членов правительства США о любых их поездках за границу в зоны военных конфликтов не сообщается заранее, более того, сообщения делаются только по окончании поездки. Когда Ллойд Остин и Тони Блинкен находились на бортах двух военно-транспортных самолетов в полете примерно на полпути из США в Польшу, президент Украины Зеленский объявил в субботу на пресс-конференции в Киеве, что в воскресенье встретится с ними в Киеве. И этим объявлением создал проблемы. Хорошо, что, как оказалось, люди, ответственные за обеспечение безопасности Блинкена и Остина, готовя поездку, предусматривали разные обстоятельства, в том числе и разглашение факта визита. Поэтому ими был задействован особый, предусмотренный на такой случай план обеспечения безопасности госсекретаря и министра обороны (его подробности, естественно, не разглашаются).

* А теперь официальное, очень подробное сообщение пресс-службы Госдепартамента о визите и переговорах в Киеве:

«25 апреля 2022 года

Вчера Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен и Министр обороны Ллойд Дж. Остин посетили столицу Украины Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и украинского народа в их борьбе против российской агрессии.

Во время пребывания в Киеве Госсекретарь Блинкен и министр Остин встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Генералом Валерием Залужным и послом Оксаной Маркаровой. Они выразили решительную поддержку Америкой правительства и народа Украины, в том числе обсудили поддержку посредством нашей значительной помощи в обеспечении потребностей в области безопасности и государственного управления, в обеспечении экономических и гуманитарных потребностей Украины. Госсекретарь Блинкен также заявил об активизации поддержки усилий Украины по прекращению российской агрессии посредством дипломатии и диалога, отметив, что наша дальнейшая поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров.

Во время встречи Госсекретарь Блинкен сообщил, что Президент Байден выдвинет кандидатуру Бриджит Бринк, которая в настоящее время является послом США в Словакии, на должность Посла США в Украине. В случае утверждения её кандидатуры (Сенатом) посол Бринк будет самоотверженно и образцово руководить нашей дипломатической миссией в Украине. Ранее она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии, а также заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия). Благодаря многолетнему опыту она идеально подходит для этого момента в истории Украины.

Подчеркнув интенсивность нашего дипломатического взаимодействия, госсекретарь Блинкен также сообщил, что на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Увеличение присутствия США демонстрирует нашу поддержку Украины и является частью обязательства США как можно скорее вернуть наших дипломатов в наше посольство в Киеве. Этот шаг укрепит неизменную приверженность Государственного департамента содействию усилиям по оказанию гуманитарной помощи и доставке других видов помощи правительству Украины, одновременно с оказанием усиленной поддержки гражданам США (находящимся в Украине).

Госсекретарь Блинкен проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты намерены выделить более $713 миллионов в рамках Программы финансирования иностранных вооруженных сил (FMF) на нужды Украины и 15 других государств из числа союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Это включает в себя финансирование в размере $650 миллионов, предусмотренное Законом США о дополнительных ассигнованиях для оказания помощи Украине на 2022 год. Более $322 миллионов в рамках этого обязательства предназначены для обеспечения поддержки возможностей, необходимых Украине, в то время как российские войска переориентируют своё внимание на Донбасс; эта помощь также поможет Вооруженным силам Украины перейти на более современное вооружение и системы противовоздушной обороны. Эта помощь также поможет союзникам по НАТО восполнить потенциал, который они передали Украине из своих собственных запасов. Кроме того, Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля Госдепартамент уведомил Конгресс США о «продаже военных средств иностранному государству» – о поставке Украине нестандартных боеприпасов на сумму до $165 миллионов. С начала нового вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты выделили примерно $3.7 миллиардов на помощь этой стране в области безопасности и предоставили ей помощь на более, чем $4.3 миллиардов с начала работы Администрации Байдена.

Министр Остин также проинформировал Правительство Украины о том, что в рамках нашей продолжающейся помощи министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе по эксплуатации некоторых предоставляемых систем вооружения. Он рассказал об усилиях США по ускорению поставок этого оружия, которое в настоящее время прибывает в течение нескольких дней после объявления о поставках. И он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запасных частей из других стран. Министр Остин также ознакомил украинских лидеров с повесткой дня Консультативного совещания по вопросам обороны, которое состоится на этой неделе в Германии. Созванное США Консультативное совещание оценит оперативную картину на местах и рассмотрит краткосрочные оборонные потребности Украины, предоставляя участникам также возможность изучить способы наилучшего удовлетворения долгосрочных интересов национальной безопасности Украины.

И Госсекретарь Блинкен, и министр Остин выразили свое восхищение повседневным героизмом, проявляемым украинцами – будь то солдаты на передовой, те, кто ухаживают за ранеными, больными или находящимися в опасности людьми, или непокорные бабушки, сопротивляющиеся российской агрессии. Они отметили, что храбрость украинцев в защите свободы и демократии вдохновляет всех нас, и подчеркнули нашу уверенность в том, что из этого конфликта Украина выйдет ещё более сильной».

- Очень важная часть этого официального сообщения – информация о финансировании обучения украинских военнослужащих использованию новых систем вооружений, в том числе новых систем противовоздушной обороны.

* Мы начали с цитаты из министром обороны Остином на пресс-конференции для журналистов в логистическом центре в Польше. Теперь цитата из сказанного там же госсекретарем Блинкеным:

«У нас также была возможность поговорить о том, что будет дальше, с учетом успеха, которого уже добилась Украина. Это также правда, что Россия по-прежнему пытается жестоко расправиться с некоторыми частями страны, и смерть и разрушения, которые мы продолжаем видеть, ужасают. Но украинцы стоят на ногах, они стоят крепко, и они делают это при поддержке, которую мы координируем буквально со всего мира.

Стратегия, которую мы внедрили - массированная поддержка Украины, массированное давление на Россию, солидарность с более чем 30 странами, участвующими в этих усилиях - приносит реальные результаты.

И мы видим, что, когда речь идет о военных целях России, Россия терпит поражение, а Украина преуспевает.

Россия стремилась в качестве своей главной цели полностью подчинить себе Украину - лишить ее суверенитета, лишить независимости. Это не удалось. Она пыталась утвердить мощь своей армии и экономики. Мы, конечно, наблюдаем прямо противоположное - вооруженные силы, которые драматически отстают; экономика, в результате санкций, в результате массового бегства из России, находится в руинах. Они стремится разделить Запад и НАТО и, конечно, мы наблюдаем прямо противоположное - Альянс более един, чем я когда-либо видел, и, более того, новые страны рассматривают возможность вступления в него

Итог таков. Мы не знаем, как будет развиваться эта война дальше, но мы точно знаем, что суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир путин будет находиться на сцене. И наша поддержка Украины будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех».

* Президент Байден номинировал в понедельник посла США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла США в Украине и направил представление о ее утверждении в должности в Сенат.

Бриджит Бринк – профессиональный, карьерный дипломат, работает на дипломатической службе уже 25 лет. Родилась в Мичигане, имеет степень бакалавра по политическим наукам из Кенановского Колледжа и степень магистра по международным отношениям из Лондонской Школы Экономики. Кроме работы на перечисленных выше должностях в системе Госдепартамента, она также работала директором по Эгейскому и Кавказскому региону в Совете Национальной Безопасности, в посольстве США на Кипре. Свободно владеет русским языком, также изучала и на определенном уровне владеет словацким, сербским, грузинским и французским.

* Одна внутриамериканская новость. В понедельник судья Артур Энгорон в Нью-Йорке удовлетворил гражданский иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и признал гражданина Дональда Трампа виновным в неуважении к суду за то, что Трамп не предоставил документы, которые Летиция Джеймс требовала от него повесткой.

Судья постановил, что гражданин Дональд Трамп должен платить штраф в размере $10 тысяч в день до тех пор, пока не выполнит требования повестки.

Адвокат Трампа сразу же заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

Летиция Джеймс расследует гражданское дело о порочной финансовой практике Организации Трампа, связанной с искажением стоимости принадлежащих ей в Нью-Йорке объектов недвижимости с целью ухода от части налогов на недвижимость.

Племянница Трампа Мэри Трамп, известная непримиримой позицией по отношению к своему дяде и написавшая о нем книгу, заявила в эфире канала MSNBC, что Трамп никогда не будет платить этот штраф. Во-первых, его адвокаты будут затягивать рассмотрение апелляции. Но даже если Верховный Суд штата Нью-Йорк подтвердит решение суда низшей инстанции, Мэри Трамп уверена, что Трамп не заплатит из своего кармана ни цента. Он, либо будет платить деньги из своего политического фонда, куда ему переводят пожертвования его обожатели, либо потребует, чтобы штраф за него платил Национальный Комитет республиканской партии. И нет никаких сомнений в том, что если потребует, то будет платить.

В субботу Трамп выступал на митинге своих сторонников на стадионе в штате Огайо. Он заявил, что выиграл выборы, которые у него украли, и под восторги собравшейся на стадионе толпы назвал себя гением.

* Тем временем, во вторник, в 10 утра по среднеевропейскому времени министр обороны Ллойд Остин на американской военно-воздушной базе в Германии будет председательствовать на совещании представителей стран НАТО и других союзных стран по оказанию срочной и долгосрочной помощи Украине.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»