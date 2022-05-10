Новости из США. Понедельник, 9 мая 2022

Главные новости понедельника:

- Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

- Президент обратился к Конгрессу с призывом немедленно принять специальный закон о дополнении к бюджету, выделяющий $33 миллиарда на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

- Высокопоставленный представитель Пентагона провел брифинг о положении на фронте.

Теперь подробно об этих новостях.

* Президент Джо Байден на специально организованной церемонии в Овальном Кабинете подписал закон S. 3522 «The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022» - Закон о Ленд-Лизе для Защиты Демократии в Украине. Закон вступил в силу.

Ровно через 77 лет после победы в Второй Мировой войне, во время которой в США действовал принятый в марте 1941 года закон о ленд-лизе, позволявший президенту передавать союзникам по борьбе с нацистской Германией и Японией оружие по упрощенной процедуре, без согласования с Конгрессом, в США снова действует закон о ленд-лизе, позволяющий президенту передавать по такой же упрощенной процедуре оружие Украине, и в случае необходимости странам Центральной и Восточной Европы, для борьбы с социально-исторической злокачественной опухолью 21 века - путинской Россией и ее агрессией.

- При подписании закона присутствовали вице-президент Камала Харрис и несколько членов Конгресса, являвшихся спонсорами законопроекта. Президент Байден выступил со следующим заявлением:

«Добро пожаловать, друзья. Сегодня ко мне присоединились сенатор Бен Кардин, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Виктория Спарц, с которой я только что говорил, у нее все еще есть семья в Украине. Бог любит вас.

Я собираюсь подписать законопроект, за который отвечают эти люди - и, конечно, вице-президент.

Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны путина. И она действительно жестокая.

Я хочу поблагодарить присутствующих здесь членов Конгресса за принятие этого закона и всех, кто его поддержал. Этот законопроект демонстрирует, что поддержка Украины имеет в данный момент решающее значение.

Каждый день украинцы платят своими жизнями, они сражаются, а зверства, которые творят русские, просто запредельны. Борьба обходится недешево, но поддаваться агрессии - еще дороже. Вот почему мы остаемся в этой борьбе.

Вчера мы отмечали День Победы в Европе, отмечали окончание разрушений в результате Второй мировой войны и поражение фашизма от союзных стран в Европе.

И сегодня Европа отмечает еще одну важную годовщину. 9 мая 1950 года, спустя всего несколько лет после окончания Второй мировой войны, Европа начала работать над укреплением единства европейских стран, особенно экономического единства и совместного экономического процветания.

В конечном итоге эта идея переросла в то, что сегодня представляет собой Европейский Союз, состоящий из 27 стран, - экономическую силу, глобальную силу в мире и нашего близкого партнера по всем вопросам, с которыми мы сталкиваемся.

И это действительно так - я говорил об этом с самого начала: Это то, что хорошо для всех. Это объединяет эти страны таким образом, что они тесно сотрудничают в экономическом плане. Они также сотрудничают в других областях. И вы видели это в их поддержке Украины.

И сейчас, когда война путина вновь несет бессмысленные разрушения в Европу, и чтобы подтвердить неизменную приверженность будущему, основанному на демократии, правах человека и мирном разрешении разногласий, я собираюсь подписать этот законопроект.

И я снова благодарю своих коллег, которые стоят за моей спиной. Потому что это действительно важно. Это важно.

(Законопроект подписан.)

Вот так. Готово. Спасибо».

- В комментарии Пентагона к подписанию законопроекта дана историческая справка о том, на какие суммы США оказали военную помощь союзникам во время Второй мировой войны. «Было поставлено оборудование на общую сумму $50,1 миллиардов, что эквивалентно $690 миллиардов в 2020 году. В общей сложности $31,4 млрд досталось Великобритании, $3,2 млрд - Франции, $1,6 млрд - Китаю, $11,3 млрд - советскому союзу, а оставшиеся $2,6 млрд - другим союзникам».

* Закон о ленд-лизе позволяет президенту на основе рекомендаций Пентагона, Совета Национальной Безопасности и Госдепартамента быстро принимать решения о выделении новых пакетов военной помощи Украине без необходимости согласования с Конгрессом каждого такого пакета. Это значительно ускорит принятие решений и их воплощение в жизнь.

Однако, важно, чтобы помощь Украине имела постоянный источник финансирования. Таким источником может быть только государственный бюджет США. Оружие не является бесплатным. Если оно передается со складов Пентагона, то министерство обороны должно иметь бюджет для пополнения запасов на складах. Если оно закупается у производителей, его нужно у них покупать.

Именно для того, чтобы обеспечить покрытие помощи Украине бюджетными деньгами президент Байден попросил 10 дней назад Конгресс принять дополнение к закону о бюджете на 2022 год и предусмотреть в нем дополнительные расходы на помощь Украине в размере $33 миллиардов.

Президент просил Конгресс также включить в дополнение к закону о бюджете дополнительные расходы на борьбу с пандемией коронавируса (на покупку вакцин и прививки, на антивирусные препараты, на тестирование).

Поскольку республиканцы в Конгрессе, когда они в оппозиции, борются с любыми дополнительными бюджетными расходами, президент обратился к законодателям в понедельник с призывом немедленно принять отдельный закон о выделении бюджетных денег на оказаниие помощи Украине, рассмотрев вопрос о дополнительных расходах на борьбу с пандемией отдельно и позже. Джо Байден сказал, что подпишет такой закон о дополнительных бюджетных расходах на помощь Украине немедленно, как только получит его из Конгресса.

Президент выступил со следующим заявлением:

«Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение о предоставлении необходимой военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. План был значительным по размеру, потому что потребность в нем значительна: мы должны поддержать Украину в то время как она защищается от российской агрессии.

Потребность в этом очень срочная: я почти исчерпал (финансовые) ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов. Эта помощь имеет решающее значение для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить прекращения поставок помощи в ожидании дальнейших действий Конгресса. До истечения этого критического срока осталось примерно десять дней.

Я рад, что в ходе моих бесед с лидерами Конгресса, судя по всему, предложение, которое я представил, получило сильную поддержку, и Конгресс, скорее всего, примет его в той форме, которую я предложил. Я призываю лидеров Конгресса сделать это, и еще раз призываю их сделать это быстро.

Ранее я также рекомендовал Конгрессу принять срочные меры по финансированию столь необходимого лечения, вакцин и тестов на COVID в рамках дополнительного законопроекта по бюджету для помощи Украине. Однако лидеры обеих партий в Конгрессе сообщили мне, что такое дополнение замедлит принятие мер по оказанию срочной помощи Украине - такое мнение выразили несколько республиканцев в Конгрессе. Мы не можем позволить себе задержку в этой жизненно важной военной операции. Поэтому я готов согласиться с тем, чтобы эти две меры продвигались отдельно, чтобы законопроект о помощи Украине мог сразу же попасть ко мне на стол.

Однако позвольте мне внести ясность: насколько жизненно важно помочь Украине в борьбе с российской агрессией, настолько же жизненно важно помочь американцам в борьбе с COVID. Без своевременного финансирования борьбы с COVID еще больше американцев бессмысленно погибнет».

«Поэтому я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и положить его на мой стол в ближайшие несколько дней. А затем я призываю Конгресс оперативно принять законопроект о финансировании борьбы с COVID».

Хочется надеяться, что призыв президента будет услышан лидерами Конгресса, и законопроект о выделении дополнительных $33 миллиардов на оказание помощи Украине будет принят быстро, без споров и задержек.

* В Пентагоне состоялся очередной телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны, посвященный ходу военных действий, оценке положения на фронте американскими военными аналитиками и оказанию помощи Украине.

Вот несколько цитат:

«Мы продолжаем наблюдать российские артиллерийские обстрелы и наступательные наземные операции к югу от Изюма, в направлении Лимана - который находится к юго-востоку от Изюма.

И мы считаем, что их намерение русских, как мы говорили на прошлой неделе, состоит в том, чтобы штурмовать Славянск, который, если вы посмотрите на карту, находится примерно на востоке от Лимана, а также попытаться захватить различные транспортные линии в северной части Донбасса, но они добились, опять же, очень ограниченного прогресса на этом участке за последние несколько дней, измеряемый однозначным числом километров, потому что украинцы продолжают оттеснять их и отбиваться от них. Так что прогресс совсем небольшой».

«Я бы не назвал (действия русских) успешными, совсем нет. Они действительно не достигли какого-либо значительного прогресса на линиях столкновения, которых они ожидали достичь в Северном Донбассе. Украинцы оказывают им очень эффективное сопротивление».

«На Донбассе плоская, открытая местность, там много сельскохозяйственных угодий. Там много маленьких городов и деревень, и мы видим, что русские пытаются сделать то, что мы - американские военные - называем маневром объединенных сил (разных родов войск).

Это означает, что вы перемещаете все свои возможности каким-то организованным, упорядоченным образом. И они пытаются это сделать, но не очень успешно. Они во многом опираются на свою доктрину, которая заключается в том, чтобы обстрелять район, куда вы хотите попасть, напитать его артиллерией, чтобы смягчить оборону, а затем перебросить туда свои наземные силы только тогда, когда вы сочтете, что они смогут продвинуться.

Но проблема для них заключается в том, что у украинцев также есть артиллерия и дальнобойные орудия, и теперь у них их гораздо больше. И они оказываются устойчивыми к такому тактическому подходу русских.

Украинцы наносят ответные удары своей артиллерией, и они достаточно хорошо владеют оперативным маневром в этой части страны. Так как обе страны воюют за эту территорию уже восемь лет, украинцы знают местность очень, очень хорошо. Так что в этих маленьких городах и деревнях было много столкновений.

И русские просто не смогли добиться какого-либо значительного прогресса. Этому способствовало и то, что, что они не смогли объединить огонь с маневрированием. Этому способствовала и погода.

Там весенняя распутица, поэтому они практически ограничены в передвижении – могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Второе, или, простите, третье, они не решили все свои проблемы с логистикой и обеспечением, мы все еще видим, что они испытывают трудности с пополнением запасов своих войск.

Так что они продвигаются медленно, потому что не хотят повторять ошибок, которые они совершили в Киеве.

И, наконец, командование, управление и сплоченность подразделений. Мы все еще видим отрывочные сообщения о низком моральном духе (русских) войск. И их офицеры отказываются подчиняться приказам и двигаться (вперед).

И у них не очень хорошее командование и управление с точки зрения руководства (войсками)».

«По тому, что мы слышим, это не повсеместно, но это, как правило, офицеры среднего звена, на различных уровнях, вплоть до батальонного, где некоторые из этих офицеров либо отказывались подчиняться приказам, либо не подчинялись им с той степенью исполнительности, которую можно было бы ожидать от офицера. Мы видели признаки этого».

«Вокруг Харькова, по прежнему происходят сто

лкновения российских и украинских сил, украинцы продолжают оттеснять российские силы дальше на восток, но разница (по сравнению с прошлой неделей) невелика - я думаю, им возможно, им удалось оттеснить русских к востоку от Харькова менее чем на 45 километров. Это не так уж сильно отличается от того, о чем мы говорили на прошлой неделе, но это небольшой прогресс, и украинцы продолжают вытеснять их».

«Почти все 90 гаубиц (которые мы передаем) уже находятся в Украине, более 85 из них уже там.

Что касается снарядов, опять же, если вы сложите, то из 144 тысяч PDA-8 и 40 тысяч PDA-7, что дает вам в сумме 184 тысячи всего, уже более 110 тысяч снарядов находятся в Украине. Таким образом, более 60% снарядов уже поступило и они поступают практически каждый день.

За последние 24 часа на различные перевалочные пункты по всему региону поступило 13 грузов из семи разных стран. Так что мы продолжаем помогать координировать множество поставок из разных стран.

Я не буду перечислять страны и то, что они поставляют, но это все - от дополнительных 155-мм снарядов и дополнительных 122-мм снарядов до дробовиков, запчастей, «Хаммеров», генераторов, даже пара дополнительных гаубиц M777. Так что много разных вещей поступает из разных стран, и мы снова пытаемся помочь скоординировать их доставку.

Что касается обучения, то более 310 украинских солдат завершили подготовку по M777. Еще 50 с лишним человек в настоящее время проходят еще один курс. Мы также начали двухнедельный курс по обслуживанию гаубиц M777, и мы ожидаем, что первая группа начнет обучение сегодня - таков план. Это новое направление, чтобы помочь им с обслуживанием гаубиц, теперь, когда их так много в стране.

Что касается мобильного радара ПВО Q-64, то 15 украинских солдат завершили обучение, а вторая группа начнет обучение сегодня.

Что касается бронетранспортеров M113, 60 украинских военных завершили этот курс, и еще более 45 завершат второй курс по M113 сегодня. Так что сегодня будет много выпускников.

Мы завершили обучение около 20 украинских солдат работе с дронами Phoenix Ghost. Это был недельный курс, и он был завершен. Еще более 20 слушателей, готовящихся пройти обучение, все еще находятся в стране (в Украине). И мы работаем над тем, чтобы доставить туда (к месту обучение) остальных».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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