Новости из США. Понедельник-вторник, 31 октября - 1 ноября 2022

* Через неделю в США состоятся выборы в Конгресс, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Происходит досрочное голосование. Уже больше 22 миллионов американцев проголосовали на выборах.

Продолжается и предвыборная кампания. Кандидаты выступают перед избирателями, лидеры их партий участвуют в кампании, также выступая в разных штатах в поддержку кандидатов от своей партии. Кандидаты раздают обещания.

Республиканский кандидат в губернаторы Висконсина Тим Михелс обещает, что если он будет избран губернатором, то он гарантирует, что все последующие выборы в Висконсине будут выигрывать только республиканские кандидаты (иначе говоря, он будет назначать, например, победителя президентских выборов, вне связи с тем, как проголосовали избиратели). Также Михелс обещает десертифицировть результаты президентских выборов 2020 года в Висконсине, которые выиграл Джо Байден. Правда, как он будет это делать, не рассказывает. Такой процедуры – десертификации, не существует. Впрочем, до сих пор в США не существовало и процедуры назначения победителей выборов вопреки результатам голосования избирателей.

Аналогичные обещания дает республиканский кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лэйк.

Республиканцы обещают в случае победы на выборах в Конгресс бороться с «инфляцией Байдена».

Предсказывать результаты выборов не берусь. Цена этих выборов может оказаться очень высокой. И для Америки. И для остального мира, ввиду того, какую роль в нем играет Америка. Победа таких кандидатов как Михелс в Висконсине и Лэйк в Аризоне может означать конец американской демократии. Таких кандидатов, выдвинутых и поддерживаемых Трампом, очень много – и кандидатов в Конгресс, и кандидатов в губернаторы и в государственные секретари штатов, и в генеральные прокуроры штатов.

* В понедельник Трамп подал апелляцию в Верховный Суд на решение апелляционного суда, который отказал ему в удовлетворении его требования о запрете передачи его налоговых деклараций комитету по доходам бюджета Палаты Представителей. Он также потребовал, чтобы Верховный Суд в качестве обеспечительной меры запретил федеральной налоговой службе передавать его декларации, пока рассматривается его апелляция. Председатель Верховного Суда Джон Робертс во вторник удовлетворил эту просьбу Трампа и наложил временный запрет на передачу деклараций. А также потребовал у комитета по доходам бюджета, чтобы он представил к 10 ноября свои аргументы – зачем ему нужны декларации. После этого Верховный Суд будет решать, рассматривать ли апелляцию Трампа. Стратегия Трампа понятна – он надеется затянуть дело до ожидаемой им победы республиканцев на выборах в Палату Представителей и аннулирование новым председателем комитета по доходам бюджета требования о передаче его налоговых деклараций.

* А вот большому стороннику Трампа республиканскому сенатору Грэму Верховный Суд во вторник отказал в рассмотрении его апелляции на решение окружного и апелляционного судов, постановивших, что он обязан явиться в большое жюри в округе Фултон в Атланте и ответить там под присягой на вопросы прокурора Фани Вилллис, расследующей дело о давлении на власти Джорджии с целью заставить их сфальсифицировать результаты выборов 2020 года в пользу Трампа. Грэм звонил в декабре 2020 года государственному секретарю Джорджии Раффенспергеру и требовал поискать голоса за Трампа и проверить, не являются ли фальшивыми голоса за Байдена, отданные в бюллетенях, присланных по почте. Раффенспергер записал разговоры. Так что скорее всего сенатор попадет в неприятное положение, когда ему придется, отвечая на вопросы в большом жюри, пользоваться Пятой поправкой к Конституции, чтобы не свидетельствовать против себя.

Сенатор Грэм в своих судебных исках, в которых он требовал от судов отменить повестку, обосновывал это тем, что он звонил Раффенспергеру, якобы выполняя свои обязанности сенатора. Суды – и окружной, и апелляционный, и Верховный с ним не согласились. В обязанности сенатора не входит требовать от должностного лица, ответственного за проведение выборов, их фальсификации в пользу кандидата от партии этого сенатора.

* В только что вышедшей аудиокниге Боба Вудворда «Пленки Трампа», в которой приводятся записи 20 интервью, данных Трампом Вудворду в 2019-2020 годах, есть места, которые заставляют задуматься, по краю какой пропасти прошла Америка в течение четырех лет президентства Трампа.

Это я даже не о такой тираде как «Я уважаю путина. Мне нравится путин, а я нравлюсь путину».

Вудворд сказал Трампу, что представители Совета Национальной Безопасности и разведки недовольны тем, что он звонит иностранным лидерам, не предупредив их и разговаривая с ним в их отсутствие. И попросил Трампа объяснить, почему так происходит. На что Трамп ответил, что не верит разведке, что у него есть другие источники информации, он получает информацию от других людей и верит не разведке, а этим людям и своей интуиции.

Трамп сказал, что его контакт с иностранными лидерами определяется «химией» и его интуицией. Он сказал, что ему достаточно встретиться с любым лидером, чтобы понять с первого взгляда, будет ли у него с ним «химия» или нет. Это, как с женщиной, - сказал Трамп, - вы видите женщину и с первой секунды знаете, будет у вас с ней это или нет, - добавил 45-й президент. С северокорейским диктатором Ким Чен Ыном «химия» у Трампа по его словам возникла с первого взгляда.

Трамп объяснял Вудворду, как плохо, что США держат войска в Южной Корее, что он говорил об этом президенту Южной Кореи. Аргументы Трампа заслуживают особого внимания: почему мы должны вас защищать? Вы находитесь за тысячи миль от нас, какое нам до вас должно быть дело? Вы должны нам платить за то, чтобы мы вас защищали, а иначе это несправедливо и нечестно.

Вудворд сказал в интервью каналу MSNBC, что Трамп показывал ему свою переписку ч Ким Чен Ыном. По словам Вудворда, переписка по своему уровню напоминает переписку двух тинейджеров.

* В понедельник в Пентагоне состоялся традиционный телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны и высокопоставленного военного представителя с анализом ситуации на фронте и с анализом военно-политических вопросов, связанных с войной.

Вот оценка ситуации на фронте, которую дал высокопоставленный военный представитель:

«Россия продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, включая энергосистему, что привело к широкомасштабным отключениям электроэнергии.

В Харьковской области, по нашим оценкам, украинские силы освободили еще несколько сел, продолжая продвигаться на восток, с тяжелыми боями и артиллерийскими ударами в окрестностях Сватово и Кременной. Российские силы в этом районе сосредоточены на укреплении своих оборонительных линий.

В районе Бахмута ничего нового не происходит. Мы продолжаем наблюдать тяжелые бои, поскольку российские силы пытаются вести наступательные операции.

Тем временем, в Херсонской области мы продолжаем наблюдать целенаправленные и выверенные операции украинских сил, которые оказывают давление на российские силы по трем основным направлениям, которые мы описали ранее. По нашим оценкам, русские в этом районе также продолжают укреплять свои оборонительные линии.

Наконец, мы отслеживаем сообщения и заявления России относительно предполагаемого нападения на корабли ВМФ РФ в Севастополе. По нашим данным, там произошли взрывы, но я не собираюсь делиться ни оценкой ущерба, ни какой-либо дополнительной информацией о том, что могло вызвать эти взрывы».

* Во вторник в Пентагоне состоялся брифинг его пресс-секретаря бригадного генерала Пата Райдера. Он сказал, что две системы ПВО NASAMS будут доставлены в Украину «очень скоро» и что Украина сообщит, когда они будут доставлены в страну и встанут на боевое дежурство.

США активно продолжают работать с союзниками над тем, чтобы как можно быстрее передать Украине дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это является сейчас приоритетом для американского правительства.

Отвечая на вопрос о новых поставках дронов из Ирана в Россию и о возможных поставках баллистических ракет из Ирана в Россию, Пат Райдер сказал:

«Я думаю, что это говорит о состоянии российского потенциала в области боеприпасов. Мы уже говорили, что, по нашим оценкам, они продолжают испытывать дефицит поставок, когда речь идет о боеприпасах, особенно управляемых боеприпасах. Это также свидетельствует о том, что они ищут боеприпасы в таких странах, как Северная Корея и Иран, что многое говорит о том, в какой компании они находятся и где они вообще сейчас находятся в мире с точки зрения своей изоляции».

* Отвечая на аналогичный вопрос на брифинге в Госдепартаменте во вторник его пресс-секретарь Нед Прайс сказал:

«Мы уже довольно давно говорили об остром дефиците поставок, с которым сталкивается Россия. По крайней мере, частично это связано с экспортным контролем, который Соединенные Штаты и ряд других стран установили на промышленную базу Москвы, а также на ее военно-промышленную базу, лишая Россию ресурсов, необходимых ей для собственного производства компонентов для ее усилий в войне против Украины».

«Мы уже говорили о наших усилиях с использованием всех соответствующих средств для разоблачения, сдерживания, противодействия поставке Ираном этих боеприпасов против украинского народа. Мы будем продолжать энергично применять все санкции США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием, чтобы затруднить продажу Ираном этого оружия России, чтобы помочь украинцам получить все необходимое для защиты от этих угроз. И мы будем поддерживать наших партнеров на Ближнем Востоке и противостоять иранской угрозе, с которой многие из них также сталкиваются.

Если говорить более конкретно, то все, кто ведет бизнес с Ираном, который может иметь какое-либо отношение к разработке БПЛА или баллистических ракет или к потоку оружия из Ирана в Россию, должны быть очень осторожны. Они должны проявлять должную осмотрительность. Мы без колебаний применим наши санкции. Мы без колебаний будем использовать любой подходящий и эффективный инструмент».

- Нед Прайс объявил также о дополнительной помощи, которую Госдепартамент выделил для Украины во через программы государственного Агентства США по международном развитию USAID.

$55 миллионов выделено для проведения неотложных ремонтных работ систем отопления. Украине будут предоставлены 1600 электрогенераторов и системы очистки воды. США продолжают также оказание гуманитарной помощи, отправляя в Украину различные предметы первой необходимости, на которые может быть большой спрос зимой.

$47.6 миллионов выделено Госдепартаментом калифорнийской компании Tetra Tech, которая поможет в осуществлении поиска мин и разминирования освобожденной от росийских захватчиков территории Украины.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»