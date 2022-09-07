Новости из США. Понедельник-вторник, 5-6 сентября 2022

* Во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

- В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что Россия покупает или собирается покупать ракеты и снаряды у Северной Кореи и том, что еще Россия может попросить у Северной Кореи:

«Мы располагаем данными, что Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставке боеприпасов».

«По имеющейся у нас информации, Россия конкретно запросила боеприпасы. Но что касается других возможностей, я не хочу рассуждать о том, что России может понадобиться или не понадобиться сверх этого или что они могут предложить».

«На данный момент я не могу предоставить более подробную информацию, но она свидетельствует о ситуации, в которой оказалась Россия, с точки зрения ее логистики и ее возможностей по поддержанию собственной жизнедеятельности в связи с войной в Украине».

- Обращается ли Россия к другим странам с просьбами продать ей оружие?

«Основываясь на имеющейся у меня информации, я бы сказал, что на данный момент мы видим Северную Корею и Иран как страны, с которыми они связались».

- Может ли Россия обратиться к Китаю и может ли Китай предложить России боеприпасы?

«Что касается Китая и России, то, безусловно, как показывают последние российские учения и другие мероприятия, между Китаем и Россией существуют отношения.

Что касается того, что Россия может просить у Китая или не может, у меня нет никакой информации, чтобы предоставить ее вам с трибуны, кроме как сказать, что в эпоху стратегической конкуренции мы будем продолжать очень внимательно следить за Россией и Китаем и угрозами, которые они представляют для международной стабильности и международных правил и норм, которые в основном обеспечивали безопасность мира в течение последних 70 с лишним лет, после Второй мировой войны».

- В ответ на вопрос, можно ли назвать действия Украины контрнаступлением и просьбу прокомментировать эти действия:

«В том, что касается оперативной информации, вы знаете, очевидно, что я не хочу вдаваться в разведданные с этой трибуны».

«Что касается украинских операций, то это украинская военная операция. Я оставляю это на усмотрение украинцев - мы оставляем на усмотрение украинцев - характеризовать или определять свои операции с точки зрения того, где они находятся в своей (военной) кампании. И, опять же, мне, как представителю министерства обороны, не следует давать им характеристику».

* Официальное сообщение пресс-службы Белого Дома:

«6 сентября 2022. Сегодня президент Джозеф Р. Байден говорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, чтобы выразить свои поздравления. Лидеры подтвердили особые отношения между нашими странами и выразили готовность к дальнейшему углублению этих связей. Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение появления у Ирана когда-либо ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов. Они также обсудили свою общую приверженность защите достижений Белфастского Соглашения - Соглашения Страстной пятницы и важность достижения соглашения с Европейским Союзом по Североирландскому Протоколу».

* Во вторник Джо Байден провел заседание своего кабинета, на котором обсуждались экономические вопросы и реализация недавно принятых законов о реконструкции инфраструктуры, инвестициях в производство микросхем и в зеленую энергетику.

В понедельник, в праздничный день (в США отмечался День Труда) президент побывал в Милуоки (Висконсин) и Питтсбурге (Пенсильвания), где выступил перед членами рабочих союзов.

* В понедельник стало известно имя ведущего кандидата республиканской партии в Верховный Суд США в случае, если в Белом Доме окажется президент-республиканец, а в Сенате образуется республиканское большинство. В особенности, если таким президентом окажется Трамп. Нет никаких сомнений в том, что таким кандидатом стала федеральный окружной судья Айлин Кэннон, которую в федеральные судьи номинировал в бытность президентом Трамп.

В понедельник судья Кэннон не просто удовлетворила иск Трампа о назначении «специального мастера», который должен проанализировать, нет ли среди изъятых при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго 8 августа документах таких, на которые может распространяться привилегия отношений между адвокатом и клиентом или привилегия исполнительной власти.

Более того, судья Кэннон постановила, что пока специальный мастер не закончит работу по проверке около 12 тысяч документов, федеральная прокуратура не имеет права пользоваться этими документами для проведения расследования трех уголовных дел: о нарушении закона о шпионаже, о нарушении закона о президентских документах и о препятствовании расследованию этих преступлений.

Тем самым, судья Кэннон остановила расследование уголовных дел, очевидным фигурантом которых является Трамп, на неопределенный срок. А это именно то, чего добивался Трамп и ради чего его адвокаты подавали соответствующий иск в суд.

- При этом в любом случае федеральное министерство юстиции поставлено в положение цугцванга – в результате беспрецедентного решения судьи Кэннон у него нет полезных ходов.

Назначение специального мастера, имеющего допуск к сверхсекретным документам, само по себе может занять недели. Изучение около 12 тысяч документов специальным мастером может занять много месяцев, в течение которых прокуроры будут лишены возможности проводить расследование.

Если министерство юстиции обжалует решение судьи Кэннон в апелляционном суде 11-го округа (по территориальной принадлежности), рассмотрение апелляции также может занять много месяцев. И при любом решении апелляционного суда его решение может быть обжаловано в Верховный Суд, который также может долго решать, рассматривать ли ему апелляцию и еще дольше ее рассматривать (если решит рассматривать).

Поэтому решение судьи Кэннон – большая победа Трампа в использовании юстиции для борьбы с юстицией. Но недаром бывший президент наводнил федеральные суды своими назначенцами. Не все они такие, как судья Кэннон. Немало назначенцев Трампа уже принимали решения не в его пользу и не в пользу его друзей, в особенности много таких решений было, когда он пытался оспаривать результаты выборов 2020 года. Нужно отметить, например, и решение федерального судьи Дабней Фридрих, которая 1 сентября отказала Картеру Пейджу, контактировавшему в 2016 году от имени предвыборного штаба Трампа с российскими представителями в удовлетворении его иска к ФБР и министерству юстиции, от которых он требовал $75 миллионов за то, что они вели за ним наблюдение.

Поэтому карьерный потолок для судьи Фридрих – это место окружного судьи, которое она сейчас занимает, ее республиканцы продвигать дальше не будут. А вот судья Кэннон точно будет теперь, если не первой, то одной из первых кандидаток на повышение в списке общества федералистов – организации крайне консервативных и правых юристов, которая подбирает республиканских кандидатов на судейские должности.

- Решение, которое приняла судья Кэннон, беспрецедентно со всех точек зрения.

Никогда еще американские суды не назначали специального мастера, который бы изучал, нет ли в документах, принадлежащих правительству, каких-то документов, на которые бывший президент мог бы каким-то образом распространить «привилегию исполнительной власти» - привилегию, принадлежащую исполнительной власти, но не бывшему ее руководителю.

Никогда судьи в своих решениях не высказывали сожаление в связи с тем, что «предъявление обвинения может нанести ущерб репутации» вероятного подозреваемого. Именно такое сожаление высказала судья Кэннон.

Решение судьи Кэннон создает в американском праве совершенно безумный прецедент, на который смогут ссылаться и которым впредь смогут пользоваться любые подозреваемые в преступлениях, у которых произведен разрешенный судом обыск.

Что это означает, хорошо описал во вторник в журнале «Атлантик» Эндрю Вайсман, бывший многолетний федеральный прокурор, фактический заместитель спецпрокурора по расследованию Рашагейта Роберта Мюллера, расследовавший и доведший до суда и обвинительного приговора дело Манафорта:

«Чтобы понять нелогичность ее решения, представьте себе следующий сценарий. Я ограбил банк на $1 миллион и спрятал сумки с наличными в своем гостиничном номере. Мои перчатки и бумажник случайно падают в одну из сумок. Полиция обыскивает мой гостиничный номер в соответствии с ордером, выданным судом, который разрешает изъять наличные, перчатки и бумажник. Судья назначает специального мастера для проверки изъятых улик, включая все до единой похищенной долларовой купюры, хотя я не имею права на возврат всего, что было изъято. И она приостанавливает расследование уголовного дела на весь срок проверки».

- Абсурдность решения судьи Кэннон состоит еще и в том, что она не запретила Офису Директора Национальной Разведки проводить оценку ущерба национальной безопасности в связи с тем, что совершенно секретные и секретные правительственные документы в течение полутора лет находились в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Но чтобы оценить этот ущерб, Офису Директора Национальной Разведки абсолютно необходимо проводить это расследование совместно с прокуратурой – нужно знать, кто имел доступ к документам, зафиксировать все отпечатки пальцев и следы ДНК, которые есть на этих документах, изучить записи с камер наблюдения в Мар-а-Лаго, выяснить, кто в течение полутора лет посещал там Трампа и мог иметь доступ к документам. Сделать это без участия прокуратуры невозможно.

- Между тем, во вторник вечером газета Вашингтон Пост со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах сообщила, что среди совершенно секретных документов, изъятых при обыске в Мар-а-Лаго, были документы с деталями военной ядерной программы иностранного государства (источники отказались сказать журналистам, какого именно государства). Это совершенно секретные документы особой важности, которые должны храниться исключительно в постоянно охраняемой специальной комнате в специальном сейфе, открыть который может только дежурный офицер и для доступа к которым недостаточно иметь допуск к совершенно секретным документам, но нужно получить дополнительное специальное разрешение. Из этих документов можно заключить, каким образом получены соответствующие разведывательные сведения. А это само по себе может нанести огромный ущерб национальной безопасности США.

* Во вторник судья штата Нью-Мексико Фрэнсис Мэтью принял решение, не принимавшееся судами с 1869 года.

Судья отстранил участника мятежа 6 января 2021 года и основателя организации «Ковбои за Трампа» Коуи Гриффина от занимаемой должности окружного комиссара за его участие в атаке на Капитолий.

Это решение стало результатом судебного иска, в котором утверждалось, что Гриффин нарушил пункт 14-й поправки к Конституции, приняв участие в мятеже против правительства США, а поэтому не может занимать государственные должности. Ранее в этом году он уже был осужден за незаконное проникновение на охраняемую закрытую территорию.

Это историческое решение представляет собой первый случай, когда выборное должностное лицо было отстранено от должности за участие в захвате Капитолия или за его поддержку. Это также первый случай, когда судья официально постановил, что события 6 января 2021 года были мятежом против США.

Один из пунктов 14-й поправки к Конституции запрещает участникам мятежа против США занимать какие-либо государственные должности. Эта поправка была принята и применялась после Гражданской войны.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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