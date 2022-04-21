Новости из США. Среда, 20 апреля 2022

* В среду пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби сделал следующее заявление:

«Вчера на брифинге я сказал, что Украина получила «полноценные самолеты». Я не произносил слово «полноценные», но это было впечатление, которое у сложилось из моих слов. Я ошибся. Они не получили полноценные самолеты от другого государства. Мне дали понять, что предложение, сделанное другим государством в регионе о предоставлении Украине полноценных самолетов, было реализовано. Это не так. Поэтому я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им уже были предоставлены целые самолеты. Я сожалею об этой ошибке.

Тем не менее, благодаря координации и помощи Соединенных Штатов, украинцы получили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы они смогли ввести в эксплуатацию больше самолетов из своего парка, чем у них было даже две-три недели назад. Фактически, благодаря нашим усилиям по обеспечению их запасными частями и координации поставок запасных частей из других стран, они смогли увеличить свой авиапарк на довольно большое количество единиц».

Как сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, благодаря полученным запасным частям и комплектующим Украина смогла дополнительно ввести в эксплуатацию около 20 самолетов.

Признание Джоном Кирби неточности, ошибки в его вчерашнем заявлении говорит лишний раз и о культуре общения с прессой и культуре поведения американских официальных лиц, и о максимальной открытости администрации Байдена.

* Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сказала на брифинге в Белом Доме в среду, что более полудюжины рейсов с американской военной помощью для Украины запланированы на ближайшие дни.

Псаки также подтвердила, что продолжается работа над новым пакетом военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в самое ближайшее время.

Ведущие американские медиа сообщают со ссылкой на представителей Пентагона, что 155-мм гаубицы, которые США предоставляют Украине, уже начали прибывать в Европу, а американские инструкторы уже проводят в настоящее время обучение 50 украинских инструкторов, которые будут обучать воинов ЗСУ работе с гаубицами.

* Президент Байден провел в среду в Белом Доме совещание с министром обороны Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Милли, советником по национальной безопасности Салливаном, членами Объединенного комитета начальников штабов и заместителями министра обороны.

Официального сообщения о том, что обсуждалось на совещании, не публиковалось.

В среду поздно вечером появились сообщения журналистов о том, что президент должен выступить в четверг в Белом Доме с заявлением о российской агрессии в Украине и о политике США, предположительно в 9:45 по времени Восточного Побережья (16:45 по Киевскому времени). Официального подтверждения этой информации пока нет.

На короткой открытой для прессы части совещания, перед его началом, Джо Байден сказал:

«Я хочу поприветствовать ту исключительную работу, которую вы проводите для вооружения и оснащения храбрых украинцев, защищающих свою страну. Не знаю, как вы, но я был в Украине несколько раз до войны. Я выступал в Раде. Я был глубоко вовлечен в то, что происходило в Украине. И я знал, что они крепкие и гордые, но вот что я вам скажу: они еще крепче и горделивее, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью в виде советов и оружия, которое мы предоставляем вместе с остальными странами НАТО.

Оружие и боеприпасы поступают ежедневно. И мы видим, насколько жизненно важны наши союзы и партнерские отношения во всем мире».

* В среду США ввели новую серию санкций против России, о чем сообщили министерство финансов и Госдепартамент.

Главными целями для санкций были банки, используемые Россией для обхода ранее введенных санкций, вся «бизнес-империя» близкого к путину олигарха Константина Малофеева, которому в США заочно предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и российская криптовалютная «индустрия».

Санкции введены против «транскапиталбанка», через который Россия строила мост к банкам в Азии, Китае и на Ближнем Востоке, чтобы обходить санкции – осуществлять платежи в долларах от имени банков, находящихся под санкциями, обходить отключение от SWIFT ряда других банков. Теперь «транскапиталбанк» сам отключен от доллара, так что платежи он сможет осуществлять из деревни «большое гадюкино» в деревню «малое гадюкино».

Аналогичные санкции введены против «инвестрейдбанка», также использовавшегося для обхода санкций по аналогичной схеме.

Санкции введены против всей «империи» Малофеева – против всех многочисленных принадлежащих ему компаний и против контролируемого Малофеевым так называемого «международного агентства суверенного развития», также использовавшегося Россией для обхода санкций. Санкции также введены против всех членов правления этого так называемого «агентства».

Список компаний Малофеева, против которых введены санкции, столь велик, что привести его здесь даже не представляется возможным. Санкции введены и против всех членов семьи Малофеева.

Санкции введены против российской индустрии виртуальной валюты – против компании Bitriver и ее многочисленных «дочек». Эта компания, первоначально основанная в России, была перерегистрирована в Швейцарии, но это не спасло ее от введенных в среду американских санкций. Эта «империя», как заявило министерство финансов, была третьим в мире игроком по объему операций на рынке виртуальной валюты.

Госдепартамент объявил также о визовых санкциях еще против 587 российских физических лиц и членов их семей и против 17 белорусских физических лиц.

* В Вашингтоне проходит встреча министров финансов стран G20. Министр финансов империи зла выступал на этой встрече виртуально. Во время его выступления министр финансов США Джанет Йеллен и ее коллеги из стран G7, НАТО и ЕС вышли из зала в знак протеста.

Джо Байден выступил ранее за исключение империи зла из G20. Поскольку консенсуса по этому вопросу не будет (Китай, Индонезия, Саудовская Аравия не согласны), Джанет Йеллен заявила, что США будут бойкотировать все мероприятия G20, в которых будут принимать участие представители империи зла.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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