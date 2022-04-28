Новости из США. Среда, 27 апреля 2022

* Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, отвечая на вопрос одного из журналистов о поставках американских гаубиц в Украину и об обучении украинских военных обращению с ними сказал следующее.

Половина из 90 гаубиц, которые должны поставить США, уже находятся в Украине. Поставки продолжаются. Первая группа из 50 украинских инструкторов уже завершила обучение по обращению с гаубицами за пределами Украины и вернулась в Украину, чтобы передавать свой опыт коллегам-артиллеристам. Вторая группа украинских инструкторов должна начать недельный курс обучения за пределами Украины на этой неделе.

Кирби также сказал, что происходит обучение украинских военнослужащих использованию других видов оружия, находящихся на вооружении стран НАТО, но отказался вдаваться в какие-либо детали.

* В ответ на вопрос о поставках боеприпасов в Украину, как на них повлияет встреча министров обороны и начальников генеральных штабов в Рамштайне во вторник, и как они влияют на ход боевых действий на Донбассе, Джон Кирби ответил:

«Идет подвижная, активная и подвижная борьба на Донбассе каждый день, включая сегодняшний день. И как вы, я думаю, слышали, когда вы вчера были в Рамштайне, у украинцев есть реальные потребности, чтобы оставаться активными в этой борьбе. И вы слышали, как министр очень четко сказал, что мы будем стараться удовлетворить эти потребности как можно лучше, не только со стороны Соединенных Штатов, но и других стран, включая поставки боеприпасов.

Поэтому я могу сказать, что боеприпасы продолжают поступать в Украину. Соединенные Штаты помогают координировать эти поставки. Они продолжали поступать туда, в том числе и в то время, когда мы находились за границей в последние пару дней. И это, и усилия по доставке этих боеприпасов в руки украинцев также будут продолжаться, поскольку они ведут очень активную борьбу».

* В ответ на вопрос о том, достаточно ли будет оружия, поставляемого в Украину, для того, чтобы ослабить империю зла настолько, чтобы она не могла совершить новую агрессию в Европе, Джон Кирби ответил:

«Оружие и системы, которые международное сообщество предоставляет Украине, призваны помочь Украине защититься от российского вторжения. И если вы спрашиваете меня, были ли они эффективны? Я бы просто предложил вам посмотреть на то, что мы находимся на третьем месяце этой войны. И господин путин не взял Киев. Он не взял Чернигов. Он не взял Одессу. И вместо того, чтобы двигаться по трем, географически разделенным линиям, сейчас он концентрирует всю свою стрельбу и силы на востоке и на юге. Таким образом, он не достиг ни одной из своих стратегических целей. Поэтому, я думаю, это доказательство того, что те системы, которые предоставляются Украине, повлияли положительно на ее возможности в самообороне.

Министр сказал вчера, и я думаю, что он сказал предельно ясно, как мы говорили предельно ясно с самого начала этого конфликта. Мы не хотим, чтобы Россия восстановила такое положение, чтобы она могла сделать это снова. Именно это имел в виду министр. И в этом нет ничего нового. Мы хотим, чтобы Украина могла защитить себя. Мы хотим, чтобы Украина победила.

Вы слышали, как министр говорил об этом. Они верят, что могут победить, и все другие страны, которые были в Рамштайне, тоже верят, что Украина может победить.

И мы не хотим, чтобы Россия в будущем оказалась в положении, когда она не испытает последствий за это неспровоцированное вторжение. И я думаю, что именно об этом говорил вчера министр».

* Как сообщают журналисты со ссылками на источники в Белом Доме, Джо Байден выступит в четверг с новым заявлением в поддержку Украины, а во вторник на следующей неделе посетит завод компании Lockheed Martin а Алабаме, производящий противотанковые ракеты "Джавелин", поставляемые в Украину.

* В один из ближайших дней выпуск новостей будет посвящен внутриполитическим событиям в США. В Америке набирает обороты кампания по выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В ряде штатов состоятся выборы губернаторов и выборы в местные легислатуры. Продолжается работа специального комитета Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года. В республиканской партии разгорелся скандал в связи с публикацией записей телефонных разговоров лидера ее фракции в Палате Представителей Кевина Маккарти с его заместителями Скализом и Чейни сразу же после мятежа 6 января. Этот скандал радикализирует ультраправое, протрамповское крыло – группу «фракция свободы» в Палате Представителей.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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