Новости из США. Среда, 6 апреля 2022

Среда стала днем новой серии санкций США против империи зла.

* Джо Байден издал указ о полном запрете американских инвестиций в империю зла и о запрете содействия таким инвестициям со стороны граждан других стран. В указе говорится, что начиная с 6 апреля 2022 года запрещаются:

«(i) новые инвестиции в российскую федерацию гражданами Соединенных Штатов, где бы они ни находились;

(ii) экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданами Соединенных Штатов, где бы они ни находились, любой категории услуг, которая может быть определена министром финансов по согласованию с государственным секретарем, любому лицу, находящемуся в российской федерации; и

(iii) любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия гражданами Соединенных Штатов, где бы они ни находились, сделки иностранного лица, если сделка этого иностранного лица была бы запрещена настоящим разделом в том случае, если бы она осуществлялась гражданином Соединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов».

* Министерство финансов США на основании указа президента № 14024 от 15 апреля 2021 года о чрезвычайной ситуации в связи с особой угрозой, которую Россия представляет для национальной безопасности США, ввело в среду серию новых санкций против российских банков и физических лиц.

- В дополнение к санкциям против сбербанка, введенным 24 февраля 2022 года, введены санкции против 42 банков и финансовых организаций, являющихся филиалами сбербанка. Все они полностью отрезаны от осуществления операций в долларах. Их корреспондентские счета в американских банках закрыты. Все их счета, находящиеся в американской юрисдикции, заморожены. Сбербанк вместе со своими филиалами является владельцем трети банковских активов империи зла.

- Аналогичные меры предприняты в отношении 6 филиалов «альфа-банка». Сам «альфа-банк» был подвергнут санкциям 24 февраля 2022 года. Сегодня от использования доллара отрезаны и его филиалы. Все их активы в юрисдикции США также заморожены. США наложили также арест на 5 элитных яхт, принадлежащих «альфа-банку».

- Министерство финансов также ввело санкции против двух дочерей путина, жены и дочери лаврова, а также против всех членов путинского «политбюро» - так называемого «совета безопасности» империи зла, против которых еще не были введены санкции ранее, включая бывшего так называемого президента медведева, нынешнего так назваемого премьер-министра мишустина, наместников диктатора в так называемых «федеральных округах», мэра Москвы, губернатора Санкт-Перетбурга, министра юстиции, директора службы внешней разведки нарышкина и других.

* Белый Дом опубликовал заявление, в котором анализируется влияние санкций на российскую экономику. Вот его основная часть:

«По прогнозам экспертов, в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все экономические достижения последних пятнадцати лет. Инфляция уже превысила 15% и по прогнозам будет расти еще быстрее. Более 600 частных компаний уже ушли с российского рынка. Цепочки поставок в Россию серьезно нарушены. Россия, скорее всего, потеряет статус крупной экономики и продолжит долгий спуск в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию.

По сравнению с прошлым годом американский экспорт в Россию товаров, подпадающих под наши новые меры экспортного контроля, уже сократился на 99% по стоимости - и сила этих ограничений будет усиливаться с течением времени, по мере того как Россия использует все оставшиеся у нее запчасти для некоторых самолетов, танков и других ресурсов, необходимых для военной машины путина.

Пока Россия продолжает свою жестокую атаку на Украину, мы будем едины с нашими союзниками и партнерами в наложении дополнительных санкций на Россию».

* Состоялся телебрифинг высокопоставленного представителя администрации, разъяснившего значение новых санкций, введенных в среду США, а также странами G7 и ЕС, и ответившего на вопросы журналистов. Вот несколько цитат.

«Во-первых, как вы все знаете, мы стремились вызвать финансовый шок, отрезав крупнейшие банки России и ее центральный банк от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы, которые соприкасаются с финансовой системой США или наших союзников.

И сегодня мы резко усиливаем финансовый шок, вводя полностью блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России, сбербанка, и ее крупнейшего частного банка, альфа-банка.

Сбербанк является главной артерией российской финансовой системы. Сам по себе он владеет почти одной третью всех активов банковского сектора России, что составляет более $500 миллиардов. Это примерно в два раза больше, чем у второго по величине российского банка, который мы ранее также полностью заблокировали.

В общей сложности мы полностью заблокировали уже более двух третей российского банковского сектора, в котором до вторжения находилось $1.4 триллиона.

Во-вторых, мы заявили, что прекратим экспорт в Россию самых современных технологических товаров, чтобы вывести из строя вооруженные силы путина и лишить его возможности диверсифицировать и модернизировать свою экономику.

Поэтому сегодня, в согласии с G7 и ЕС, мы объявляем о запрете на новые инвестиции в Россию, который президент Байден вводит своим указом. Это позволит убедиться в том, что продолжает расти и будет продолжаться массовый исход из России частного сектора, который мы наблюдаем со стороны, а это уже более 600 многонациональных компаний (прекративших бизнес в России).

А без инвестиций из нашего частного сектора путин потеряет все ноу-хау и навыки частного сектора, которые приходят вместе с инвестициями, и последствия для продолжающейся утечки мозгов из России будут глубокими.

В-третьих, мы заявили, что методично исключаем Россию из международного экономического порядка, чтобы лишить ее привилегий и льгот, которыми она когда-то пользовалась, таких как статус страны наибольшего благоприятствования в торговле, привилегии заимствования денег в МВФ и Всемирном банке.

И следуя этой стратегии, в понедельник мы лишили Россию возможности использовать замороженные (в США) средства центрального банка для осуществления долговых платежей. Таким образом, России теперь придется искать новые источники долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта. И это выбор самой России, как ей действовать дальше.

И конечно, даже если Россия воспользуется другими источниками твердой валюты, чтобы платить по своим долговым обязательствам, это приведет к сокращению ресурсов, доступных путину для финансирования его военной машины.

В-четвертых, мы заявили, что понизим статус России как ведущего поставщика энергоносителей и тем самым лишим ее крупнейшей составляющей ее экспорта и крупнейшего источника доходов бюджета. Мы уже начали делать это ранее, запретив импорт российской нефти, газа и угля в США, сотрудничая с немцами и ЕС, чтобы закрыть «северный поток-2»; и отрезав энергетические технологии, которые необходимы России для поддержания добычи нефти и газа».

«Наконец, мы заявили, что разоблачим российскую клептократию и покажем, что путин и его приближенные десятилетиями обворовывали российский народ. Уже до сегодняшнего дня мы ввели санкции против более чем 140 олигархов и членов их семей, а также более 400 российских государственных чиновников. Это ключевые архитекторы войны.

А сегодня мы вводим санкции против взрослых детей путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов совета безопасности России».

«Что касается последствий, то, как все вы видели, эти санкции оказывают то воздействие, о котором мы предупреждали путина за несколько месяцев до вторжения. По прогнозам, в этом году ВВП России сократится на двузначную величину. И чтобы представить это в перспективе, это более чем в два раза больше, чем сокращение, которое произошло после дефолта в 1998 году.

Но в отличие от того времени, когда Россия находилась в процессе интеграции в мировую экономику, сейчас она находится в процессе изоляции как государство-изгой.

Экономический шок только в этом году сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Теперь она с большой вероятностью выбывает из первой двадцатки.

Инфляция: По последним данным, опубликованным на этой неделе, инфляция в России уже превышает 15% и, по прогнозам, достигнет 20%. Процентные ставки в России уже составляют 20%.

Таким образом, сочетание высоких темпов инфляции и процентных ставок подорвет потенциал долгосрочного роста России, добавьте к этому уход из страны более 600 компаний, о котором я говорил ранее.

И реальность заключается в том, что из-за войны путина россиянам будет сложнее выезжать за границу. Это означает, что их банковские карты могут не работать. Они будут иметь возможность покупать только поддельные телефоны и поддельную одежду. Полки в магазинах могут опустеть. Реальность такова, что страна погружается в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию. И такими темпами она вернется к советскому уровню жизни 1980-х годов».

* Президент Байден выступил на съезде профсоюзов. И, хотя его речь была посвящена внутренним экономическим проблемам, в начале своего выступления он сказал следующее:

«Прежде чем я перейду к основной части своего выступления, я хотел бы - я должен кратко коснуться ужасающих сообщений о зверствах, происходящих в Украине, и шагов, которые Соединенные Штаты предпринимают для реагирования в тесной координации с нашими союзниками и партнерами.

Я уверен, что вы видели фотографии из Бучи и из окрестностей Киева: тела, оставленные на улицах после отступления российских войск, некоторые застреленные в затылок со связанными за спиной руками; хладнокровно казненные гражданские лица; тела, сброшенные в братские могилы. Ощущение жестокости и бесчеловечности, оставленное на всеобщее обозрение, не вызывает никаких сомнений. То что происходит, является как минимум крупными военными преступлениями.

Ответственные страны должны объединиться, чтобы привлечь виновных к ответственности. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать повышать экономическую цену, усиливать боль для путина и еще больше увеличивать экономическую изоляцию России.

Друзья, по прогнозам, шаги, которые мы уже предприняли, приведут к двукратному сокращению валового внутреннего продукта России только в этом году. Только за один год наши санкции, вероятно, сведут на нет последние 15 лет экономических достижений России. И поскольку мы отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты информации и критические компоненты квантовых технологий, которые необходимы ей для конкуренции в 21 веке, мы собираемся подавить способность России и ее экономики к росту на долгие годы.

Друзья, это Соединенные Штаты, и мы предпринимаем дополнительные шаги синхронно с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить экономическое давление на путина.

Во-первых, Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против сбербанка, крупнейшего финансового учреждения России, и альфа-банка, его крупнейшего частного банка. Мы заблокируем любые счета, любые средства, которые эти банки хранят в США. Они не смогут прикоснуться к своим деньгам. Они не смогут вести здесь никакой бизнес.

И, во-вторых, я собираюсь подписать указ, который запретит любые новые американские инвестиции в Россию.

Друзья, корпоративная Америка тоже делает шаг вперед.От McDonalds до Exxon, они ушли с российского рынка по собственному желанию – уже 600 компаний. Подумайте об этом. Частный бизнес предпочитает уйти из России, а не рисковать ассоциироваться с жестокой войной путина.

И этот запрет на инвестиции будет способствовать тому, что новые деньги не смогут прийти в Россию взамен ушедших, чтобы российская экономика ощутила потерю, и потерю в долгосрочной перспективе.

В-третьих, мы добавляем в список полностью заблокированных российских компаний еще больше важнейших государственных предприятий. Эти компании являются основными источниками дохода, принадлежащими России и правительству, которые Путин использует для финансирования себя и своей войны в Украине.

Они также будут лишены возможности вести какие-либо дела с Соединенными Штатами. Они не смогут получить доступ или использовать любые активы, которые у них есть в Соединенных Штатах.

И, в-четвертых, мы, вместе с нашими европейскими союзниками, добавляем имена в список российских элит и их семей, против которых мы вводим санкции. Вы видели эти яхты, которые мы у них забираем?

Вы только подумайте об этом. Подумайте о невероятных суммах денег, которые украли эти олигархи. Эти яхты стоят сотни миллионов долларов.

Послушайте, этим олигархам и членам их семей не будет позволено хранить свое богатство в Европе и США и держать эти яхты стоимостью в сотни миллионов долларов, их роскошные дома для отдыха, в то время как детей в Украине убивают, выселяют из их домов каждый божий день.

И, наконец, мы продолжаем поставлять Украине оружие и ресурсы для защиты своей страны. В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионов на закупку нового оружия для Украины - современных беспилотников, ракетных систем с лазерным наведением.

Вчера я подписал еще один пакет помощи, чтобы отправить больше ракет Javelin - это ракеты, устанавливаемые на плече, которые могут поражать танки и бронемашины, чтобы продолжать бесперебойные поставки украинским военным.

Вы знаете, мы не сможем рекламировать каждый предмет, который мы предоставляем, потому что наши союзники и партнеры тоже поставляют (оружие) в Украину при нашем содействии, но современное оружие и боеприпасы поступают каждый божий день.»

«Послушайте, благодаря храбрости, мужеству и боевому духу украинского народа Россия уже потерпела неудачу в своих первоначальных военных целях. Россия хотела захватить столицу Украины Киев и свергнуть демократию и демократически избранное правительство.

Сегодня Киев стоит, и это правительство правит. Но эта борьба еще далека от завершения.

Эта война может продолжаться еще долго, но Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Украину и украинский народ в борьбе за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали.

И, кстати, если мне придется идти на войну, я пойду на нее (обращаясь к залу) вместе с вами, ребята».

Эта часть выступления президента много раз прерывалась аплодисментами.

* Государственный секретарь Тони Блинкен, прилетевший в Брюссель на встречи министров иностранных дел стран НАТО и стран G7, встретился с министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Италии. Как говорится в сообщении пресс-службы, «Он и его коллеги обсудили, как лучше продолжить работу по изоляции российской федерации на международной арене за вопиющее нарушение ею международного права и принципов, как усилить давление на кремль и добиться скорейшего окончания разрушительной войны против Украины. Они также обсудили планы по предоставлению дополнительной гуманитарной помощи и помощи в области безопасности Украине».

Тони Блинкен также отдельно обсудил с коллегами из Великобритании, Франции и Германии иранскую ядерную проблему. Они подтвердили, что сделают все возможное, чтобы Иран не производил ядерное оружие. «Они согласились, что дипломатическое решение, предполагающее взаимный возврат к полному выполнению JCPOA (соглашение с Ираном, в соответствии с которым он прекращал работы по обогащению урана – Трамп вышел из этого соглашения, и Иран перестал его выполнять – И.А.), являлось бы наилучшим результатом, но отметили, что готовы к другим сценариям в случае необходимости».

Госсекретарь Блинкен также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщает пресс-служба, «лидеры обсудили усилия по предоставлению безопасности и других форм помощи нашим украинским партнерам в ответ на неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины».

* В среду генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что федеральная прокуратура заочно предъявила обвинение в нарушении американских санкций близкому к путину российскому олигарху Малофееву. Гарланд также объявил о дополнительных мерах, направленных на противодействие отмыванию российских денег.

«Министерство юстиции будет использовать все доступные средства, чтобы найти вас, сорвать ваши планы и привлечь вас к ответственности», - сказал Гарланд, добавив, что специально созданная группа в министерстве юстиции приступила «к преследованию преступной российской деятельности».

Гарланд также указал на арест на этой неделе по запросу США в Испании яхты стоимостью $90 миллионов долларов, принадлежащей российскому олигарху Вексельбергу, против которого ранее были введены санкции в связи с вмешательством России в президентские выборы 2016 года.

Малофееву предъявлены обвинения в незаконных переводах дегеш в нарушение санкций.

Уголовные обвинения против Малофеева, которые были обнародованы в федеральном окружном суде Манхэттена, последовали за обвинением, предъявленным там же в марте бывшему сотруднику телеканала Фокс гражданину США Джону Ханику, который работал на Малофеева с 2013 по 2017 год и был арестован в феврале в Лондоне.

* Одна внутриамериканская новость. Палата Представителей проголосовала за передачу в министерство юстиции представления о привлечении к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу двух бывших высокопоставленных сотрудников трамповского Белого Дома – бывшего заместителя руководителя аппарата Белого Дома Дэна Скавино и бывшего главного экономического советника Трампа Питера Наварро. Оба они отказались подчиниться повесткам – предоставить документы и дать показания специальному комитету Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

Результаты голосования 220-203 «За» передачу представления в прокуратуру голосовали 218 демократов и два республиканских члена специального комитета – Лиз Чейни и Адам Кинзингрер. 203 республиканца голосовали «против». Четыре республиканца и два демократа не голосовали.

Теперь федеральной прокуратуре предстоит решить, предъявит ли она обвинения Скавино и Наварро.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»