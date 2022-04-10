Новости из США. Суббота, 9 апреля 2022

* Американские новостные телеканалы CNN и MSNBC продолжают уделять не меньше 90% каждой своей информационно-аналитической программы положению на фронте в Украине и всему, что связано с развязанной империей зла грязной войной против Украины, самой жестокой и широкомасштабной войной, с которой мир столкнулся после окончания Второй Мировой войны. Аналогично, очень много места, начиная с первых страниц, уделяют войне и всему, что с ней связано, американские газеты. У телеканалов работает много корреспондентов в Украине, они ведут репортажи из разных городов, кто-то из ведущих традиционных аналитических программ находится во Львове и ведет передачи оттуда. Много показывается и репортажей о беженцах – и в западных районах Украины, и в европейских странах, прежде всего в Польше, о том, как собирают и отправляют в Украину гуманитарную помощь.

Поэтому все, что происходит, в Америке становится известно сразу.

В субботу много внимания в комментариях и по телевидению, и в ряде статей в газетах и на сайтах информационных агентств уделяется тому, что в рамках помощи необходимо предоставить Украине больше оружия, более тяжелого оружия с дальним радиусом действия. Все комментаторы, обсуждающие эту тему, говорят о важной роли, которую играет администрация Джо Байдена в том, чтобы координировать поставки оружия и стимулировать союзников по НАТО к тому, чтобы предоставлять Украине больше оружия. В этой связи отмечаются и поставка в Украину из Словакии зенитно-ракетного комплекса С-300 дальнего радиуса действия, позволяющего отслеживать и поражать сразу несколько летящих целей - и самолеты и ракеты противника; и поставка в Украину танков и бронетранспортеров из Чешской Республики; и сегодняшнее заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о поставке в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных установок общей стоимостью 100 миллионов фунтов ($130 миллионов); и поставка австралийских бронемашин «Бушмастер».

Ряд американских изданий критикуют канцлера Германии Шольца, который вопреки мнению своих партнеров по правительственной коалиции – зеленых и свободных демократов – задерживает передачу Украине ста легких танков.

Отмечается также, что проводятся обсуждения, как организовать подготовку украинских военнослужащих за пределами Украины, чтобы они научились пользоваться современными оружейными системами западного производства.

Война не закончится ни завтра, ни послезавтра, ни в ближайшее время. Понимание этого растет и укрепляется среди американских экспертов. И для того, чтобы Вооруженные Силы Украины заставили империю зла отступить и прекратить попытки захвата территорий, необходима передача Украине оружия, которое бы позволило не только эффективно защищаться, но и позволило бы и выдавливать оккупантов с занятых ими территорий.

Очевидно, что вопрос расширения поставок оружия постоянно обсуждается и внутри администрации Джо Байдена и с союзниками США. Важно и то, что администрация дала понять Конгрессу, что поддерживает принятие закона о ленд-лизе для Украины. То, что соответствующий законопроект был единогласно принят поздно вечером в среду Сенатом, говорит о многом. В том числе и о том, что помощь Украине – это, видимо, единственный вопрос, по которому обе партии могут достичь согласия, даже (редчайший случай) – полного согласия в Сенате – все 100 сенаторов поддержали законопроект о ленд-лизе. Теперь очередь за Палатой Представителей. Законопроект будет принят, в этом нет сомнений. Даже если несколько ультраправых и ультралевых его не поддержат, он будет принят, как минимум подавляющим большинством голосов. Этот закон даст администрации больше свободы в предоставлении Украине оружия, поскольку поставки не нужно будет привязывать к конкретным статьям бюджета и к процедурам, регламентирующим передачу оружия иностранным государствам.

Поэтому поставки оружия Украине, которые происходят практически ежедневно в рамках выделенных бюджетных средств, будут только возрастать.

* В течение нескольких последних дней стало известно, что расследование федеральной прокуратурой мятежа 6 января 2021 года значительно расширяется. Прокуратура разослала через большое жюри более сотни повесток, которыми вызвала свидетелей для дачи показаний в большом жюри и потребовала предоставить различные документы. В пятницу стало известно, что повестку получил Али Александер – основной организатор митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января 2021 года и целого ряда других более ранних митингов. Александер не был в Капитолии 6 января, но организовывал сбор сторонников Трампа на митинг и сам митинг, участники которого, послушав выступления Трампа, его сына, Джулиани и других, отправились штурмовать Капитолий. Александер через своих адвокатов заявил в пятницу, что будет сотрудничать со следствием.

Очевидно, что сейчас большое жюри, специально сформированное федеральными прокурорами для расследования мятежа 6 января, рассматривает широкий круг вопросов, связанных с попытками Трампа и его окружения отменить результаты выборов, в частности, прокуратуру интересуют финансирование и организации кампании по отмене результатов выборов. В течение всего времени после января 2021 года казалось, что федеральная прокуратура ограничивается расследованием дела, только касающихся непосредственно участников штурма Капитолия. Но сейчас видно, что это не так – расследование носит гораздо более широкий характер, чем считалось раньше.

- Как сообщили в пятницу и в субботу практически все ведущие медиа, специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года располагает текстовым сообщением, которое сын Трампа Дональд-младший направил 5 ноября 2020 года, через два дня после выборов, и до объявления о победе лидировавшего уже на тот момент Джо Байдена, руководителю аппарата Белого Дома Медоусу, в котором написал о наличии плана, как оставить Трампа на второй срок вопреки результатам выборов.

Это текстовое сообщение является еще одним свидетельством наличия у Трампа и его приближенных плана государственного переворота в случае поражения на выборах, целью которого было аннулировать результаты выборов и оставить Трампа в Белом Доме.

* Трамп дал интервью газете Вашингтон Пост. Оно пока не опубликовано, но две скандальных выдержки из него преданы гласности.

Трамп сказал, что сожалеет, что не отправился в Капитолий вместе со своими сторонниками, захватившими Капитолий штурмом 6 января 2021 года.

Трамп также сказал, что поздравляет венгерского премьера Орбана с победой на выборах и выразил уверенность, что Орбан одержал убедительную победу благодаря его, Трампа, поддержке.

* CPAC – фактически играющий роль идеологическо-финансового цк республиканской партии решил провести в мае выездную конференцию в Будапеште, чтобы отметить победу Орбана на выборах в Венгрии. Основным докладчиком на конференции будет сам Орбан.

- В субботу в Нью-Йорк Таймс появилась статья Дэвида Леонгарда «Путинское крыло в республиканской партии». Вот несколько цитат из статьи:

«Дональд Трамп превратил Владимира путина в популярную фигуру среди значительной части избирателей-республиканцев. Будучи кандидатом, президентом и экс-президентом, Трамп неоднократно восхвалял путина, называя его «сильным», «умным» и «гением».

«Взяв пример с Трампа, некоторые избиратели-республиканцы стали относиться к Путину более благосклонно. Опрос YouGov, проведенный в январе, показал, что республиканцы относятся к Путину более благосклонно, чем к президенту Байдену, Камале Харрис или Нэнси Пелоси.

Вторжение путина в Украину изменило ситуацию, подорвав его популярность в США, даже среди республиканцев».

«Тем не менее, влияние Трампа на популярность путина не исчезло полностью: По-прежнему существует значимая фракция республиканской элиты, которая испытывает симпатию к российскому президенту.

Республиканская конгрессвумен из Вайоминга Лиз Чейни, частый критик Трампа, называет эту часть республиканской партии «путинским крылом GOP». Это крыло восхищается им как сильным лидером и любит его правый национализм, включая его противостояние НАТО, западному либерализму и правам ЛГБТ».

«В данный момент это крыло остается на периферии партии, не имея возможности влиять на политику. Но путинское крыло республиканской партии все еще имеет влияние. Оно влияет на освещение событий в самом важном источнике новостей для избирателей-республиканцев – на телеканале Фокс. Похоже, оно формирует поведение еще одной крупной корпорации: Koch Industries. И Трамп остается ведущим претендентом на победу в республиканской номинации 2024 года, что говорит о том, что дружественная путину фракция партии не останется на задворках».

«Семья, контролирующая корпорацию Koch Industries, является одним из основных спонсоров республиканских кандидатов и консервативных организаций. Она заявила, что продолжит свою деятельность в России, даже несмотря на уход многих западных компаний.

Группы политической пропаганды, связанные с Чарльзом Кохом, также задаются вопросом, почему США вводят жесткие санкции против России, и считают, что победа Украины не в интересах Америки, как сообщил Джадд Легум в бюллетене «Популярная информация». Уилл Ругер, президент группы, финансируемой Кохом, заявил: «Украина просто не имеет значения для безопасности Америки или нашего процветания».

Так что, есть в Америке, к сожалению, и вот такие взгляды на ультраправом политическом фланге. Можно только представить себе, что бы делали Трамп и эти люди, если бы Трампу удался в январе 2021 года государственный переворот и он остался бы у власти. Но этого не произошло.

Нужно делать все возможное, чтобы это было невозможно и в будущем. А для этого нужно, чтобы Добро было сильнее зла и победило его.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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