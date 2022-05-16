Новости из США. Суббота-воскресенье, 14-15 мая 2022

Я планировал написать сегодня о внутриполитической и экономической ситуации в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс и местных выборов во многих штатах. Но рассчитывал при этом на меньший поток новостей в выходные. Однако, наличие новостей меняет приоритеты. Поэтому сегодня будет краткая сводка последних новостей. О том, что происходит в американской политике и экономике напишу в ближайшее время, когда эта информация не будет перебиваться другими важными новостями.

* Важнейшим с моей точки зрения остается вопрос о принятии законопроекта о чрезвычайных бюджетных ассигнованиях для оказания помощи Украине. Законопроект, принятый Палатой Представителей, застрял в Сенате, где его принятие по ускоренной процедуре было заблокировано республиканским сенатором Полом под совершенно надуманным предлогом внесения бессмысленной поправки в законопроект о создании должности генерального инспектора по контролю за расходованием средств на оказание помощи Украине.

И очень важным для принятия этого законопроекта уже на следующей неделе, для того, чтобы нашлись минимум 10 республиканских голосов вместе с 50 голосами демократов, чтобы отвергнуть поправку сенатора Пола и принять законопроект без дальнейших задержек, явился визит в субботу в Киев делегации четырех республиканских сенаторов – лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (являющегося сторонником оказания всесторонней помощи Украине и безусловного принятия законопроекта без поправки Пола), а также сенаторов Джона Корнина, Сюзан Коллинз и Энтони Баррассо, также являющихся сторонниками безусловного принятия законопроекта.

Сразу после отъезда делегации из Киева, где сенаторы встретились с президентом Зеленским, Митч Макконнелл опубликовал следующее заявление:

«Мы с сенаторами Коллинз, Корнином и Баррассо только что покинули Украину. Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским и его старшими советниками и проявить солидарность с героическим народом Украины.

Было вдохновляюще посетить историческую столицу прекрасной страны, которая была вынуждена бороться за свое выживание. Мы воочию убедились в мужестве, единстве и решимости украинского народа. Украинцы храбро сражаются против безумного захватчика и уже добились успеха, превосходящего самые смелые мечты скептиков. Они готовы и полны решимости продолжать борьбу до победы. Украина не просит никого другого вести за нее борьбу. Она лишь просят предоставить ей инструменты, необходимые для самообороны.

Наша делегация подтвердила президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину и будут поддерживать ее до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну. Важно также, чтобы Америка не оставалась в одиночестве. Наши союзники и партнеры должны продолжать действовать и вносить свой вклад. Со своей стороны, президент Зеленский попросил нас передать благодарность Украины американскому народу за нашу поддержку в эти темные времена.

Поддержка Америкой самообороны Украины - это не филантропия. Защита принципа суверенитета, содействие стабильности в Европе и навязывание издержек России за ее очевидную агрессию имеют прямое и жизненно важное отношение к национальной безопасности и жизненно важным интересам Америки. В наших национальных интересах помочь Украине добиться победы в этой войне и помочь Украине и другим странам сдержать другие агрессивные войны еще до их начала».

Общаясь с журналистами, Митч Макконнелл также заявил, что он уверен, что в Сенате будет достаточно голосов для того, чтобы уже в ближайшую среду принять законопроект о чрезвычайных бюджетных ассигнованиях в той редакции, в которой он был принят Палатой Представителей, чтобы передать его на подпись президенту и обеспечить непрерывность американской помощи Украине.

Законопроектом, в частности, предусмотрены бюджетные расходы в размере $11 миллиардов для передачи по решению президента оружия Украине со складов Пентагона и в размере $6 миллиардов, на которые оружие для Украины может заказываться у компаний-изготовителей. И эти рекордные расходы на оказание военной помощи иностранному государству предусмотрены на ближайшие четыре с половиной месяца, до конца финансового года, который в США заканчивается 30 сентября.

* Государственный секретарь Тони Блинкен, выздоровев от ковида, направился в Берлин и в Париж. В Берлине он принял участие во встрече министров иностранных дел стран G7 и стран НАТО, провел отдельные встречи с министром иностранных дел Украины Кулебой Франции Ле Дрианом и Турции Чавушоглу, совместную встречу с коллегами из Германии, Великобритании и Франции.

В Париже госсекретарь принимает участие в заседании совместного Совета США и ЕС по торговле и технологиям. Вместе с госсекретарем в этом заседании должны принять участие министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай.

- Официальное сообщение пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

«15 мая 2022. Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня в Берлине с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили прошедшие на этой неделе встречи министров иностранных дел стран G7 и НАТО, и госсекретарь подчеркнул сильную поддержку Украины со стороны союзников и партнеров во время этих встреч. Госсекретарь сообщил подробности относительно последнего пакета помощи США в сфере безопасности для укрепления обороны Украины. Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили влияние жестокой войны, развязанной Россией, в том числе на глобальную продовольственную безопасность, и обязались найти решение для экспорта украинского зерна на международные рынки. Госсекретарь подчеркнул неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной войны, развязанной Россией».

Перед отлетом из Берлина в Париж госсекретарь Блинкен провел пресс-конференцию в Берлине. Он, в частности, сказал:

«30 союзников по НАТО остаются полностью едиными, и приверженными согласованной политике поддержки демократической, независимой и суверенной Украины. За последние три месяца мир увидел силу и стойкость украинского народа. Он увидел единство, лежащее в основе НАТО. Президент путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он только укрепил суверенитет и независимость Украины, когда Украина изгнала российскую армию от Киева. НАТО сейчас сильнее, способнее и сплоченнее, чем когда-либо.

Каждый член Альянса хочет как можно скорее положить конец этой войне, но мы также полны решимости продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности, продолжать санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры нацелены на то, чтобы дать Украине возможность быть как можно более сильной на поле боя и за любым столом переговоров, чтобы она могла отразить российскую агрессию и полностью защитить свою независимость и суверенитет».

«Мы не знаем, как будет развиваться дальнейшая история этой войны. Но мы знаем, что суверенная и независимая Украина выстоит. И мы знаем, что, поддерживая Украину, мы также защищаем принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности. Наше партнерство с народом Украины также является прочным. Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше. Мы вновь открываем наше посольство в Киеве - мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа уже ведется - и мы возобновим работу очень скоро».

«Сегодня утром у меня была возможность встретиться с министром иностранных дел Украины Кулебой, что является частью постоянного контакта с ним по телефону или лично, всякий раз, когда у нас есть возможность увидеться. И я снова передал ему нашу приверженность - непоколебимую приверженность Украине».

- Отвечая на вопрос, откажется ли Европа от российских нефти и газа:

«Мы очень поддерживаем усилия, которые предпринимает Европа, Европейский Союз, чтобы отвязаться от российских энергоносителей, будь то нефть или газ. Это зависимость, которая формировалась на протяжении многих, многих десятилетий. Она не закончится в одночасье, но Европа явно движется решительно в этом направлении. И мы горячо поддерживаем усилия Европейского Союза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Европейский Союз.

В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы помочь. Так, например, в связи с тем, что существуют определенные пробелы в энергоснабжении Европы, мы уже перенаправили значительные поставки сжиженного природного газа в Европу. Президент намерен продолжать делать это до конца года - одновременно с тем, чтобы обеспечить изобилие энергии на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы (дальнейший) рост цен, ставший результатом агрессии путина в Украине, был предотвращен и держался под контролем».

- О том, не заблокирует ли Венгрия поэтапный отказ ЕС от российской нефти:

«Давайте немного отстранимся от событий, это продолжается уже много месяцев - нарастающая агрессия России, затем ее агрессия и ответные действия стран всего мира, но в основном Соединенных Штатов и Европы, наиболее непосредственно обеспокоенных этой агрессией в Украине. И на протяжении всего этого процесса, практически на каждом шагу, мы говорили, что собираемся сделать X, Y и Z. Скепсис по поводу нашей способности сделать это выражался с разных сторон, и, тем не менее, мы это сделали. Мы с самого начала заявили, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то для нее наступят масштабные последствия, включая беспрецедентные санкции. Многие люди говорили: о, этого не произойдет. Что ж, это произошло. Последствия были масштабными, и мы ввели действительно беспрецедентные санкции.

Многие говорили, что определенные страны, определенные партнеры не пойдут на различные санкции, но они пошли. На других этапах люди говорили, что Европейский Союз или европейские страны не будут, например, предоставлять Украине летальную оборонительную помощь, и, тем не менее, они ее предоставляют. Практически на каждом этапе процесса внедрения - принятия решения и внедрения новых санкций - находились те, кто говорил: о, они не сделают этого; это слишком сложно; нет консенсуса. И все же они сделали это, и делают.

Поэтому я думаю, что урок последних шести месяцев заключается в том, что мы стали свидетелями беспрецедентного единства. Мы стали свидетелями беспрецедентных действий. И я глубоко убежден, что это будет продолжаться до тех пор, пока продолжается агрессия России».

- О возражениях Турции по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО:

«У меня была возможность поговорить с министром иностранных дел (Турции). У нас был разговор об этом в контексте встреч НАТО, который я не буду характеризовать иначе, чем сказав, что существует очень сильный консенсус в отношении принятия Финляндии и Швеции в Альянс, если они решат официально подать заявку. Что касается разногласий между Турцией, Финляндией и Швецией, о которых говорилось, то разговор об этом продолжается, и суть заключается в следующем: Когда дело дойдет до процесса приобретения членства, у меня есть прочная уверенность, что мы достигнем консенсуса».

* Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье позвонил министру обороны Украины Алексею Резникову и проинформировал его о своем телефонном разговоре с министром обороны России шойгу. В официальном сообщение пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби говорится также, что «Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, направленных на укрепление потенциала Украины в противодействии российской агрессии».

* В субботу в США произошел очередной акт внутреннего терроризма со стрельбой и множеством жертв. 18-летний террорист в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, где живут преимущественно афроамериканцы, расстрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 людей на стоянке у супермаркета и внутри супермаркета. Убиты 10 человек и ранены трое. 11 из 13 людей, в которых попали пули террориста – афроамериканцы. Убийца был схвачен полицией и арестован. Перед совершением теракта он составил манифест крайне расистского содержания и опубликовал его онлайн. О его крайне расистских взглядах свидетельствует и его предшествующая активность в социальных сетях и в школе, где он учился.

Комиссар полиции Буффало заявил:

«Доказательства, которые мы обнаружили на данный момент, не дают никаких сомнений в том, что это абсолютное расистское преступление на почве ненависти. Оно будет преследоваться как преступление на почве ненависти. Это человек, у которого ненависть в сердце, душе и разуме».

Если не будет breaking news, следующий выпуск американских новостей будет во вторник вечером по американскому времени.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»