Новости из США. Вторник, 12 июля 2022

* В специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года состоялись седьмые открытые слушания. Они были посвящены тому, как и когда Трампом и его ближним кругом было принято решение о сборе его сторонников в Вашингтон 6 января и походе на Капитолий, а также тому как проводилась координация между участвовавшими в мятеже ультраправыми военизированными организациями «держатели клятвы» и «гордые мальчики» и ближайшим окружением Трампа. Слушания транслировались многими телеканалами на всю страну.

Вот основное, из того, что прозвучало на слушаниях.

- После голосования коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года официальные советники Трампа, включая, например, генерального прокурора Барра, главного юридического советника Белого Дома Сиполлоне, министра труда Скалиа, говорили Трампу, что он проиграл выборы и должен объявить, что признает свое поражение. Барр, Сиполлоне и его заместитель Хершманн говорили Трампу, что не обнаружено никаких доказательств фальсификаций выборов.

- 18 декабря 2020 года около 6 вечера в Овальном кабинете Белого Дома, в официальном кабинете президента США, собрались Трамп и четверо людей, не занимающих никакие должности во власти – Руди Джулиани и Сидней Пауэлл, «адвокаты» Трампа (остается до сих пор неясным, были ли у них официальные соглашения о юридической помощи Трампу как частному лицу, либо его предвыборному штабу), отставной генерал и скандальный бывший кратковременный советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, незадолго до этого помилованный Трампом по делу о даче им ложных показаний ФБР и знакомый Трампа, некто Патрик Байрн, бывший генеральный директор компании «Оверсток», занимающейся торговлей детской мебелью.

Уже по ходу встречи на нее были вызваны главный юридический советник Белого Дома Пат Сиполлоне и его заместитель Эрик Хершманн. Оба они дали подробные показания комитету о том, что происходило на этой встрече, продолжавшейся около 6 часов – до полуночи.

Джулиани, Пауэлл, Флинн и Байрн представили Траму план фактического осуществления государственного переворота с вовлечением в него армии. Трамп был согласен с их предложением. Этот план предусматривал издание президентом указа (проект указа был подготовлен двумя днями ранее и имеется в распоряжении комитета), которым

->министру обороны предписывалось организовать конфискацию всей техники, использовавшейся для голосования и табулирования бюллетеней по всей стране;

-> Сидней Пуэлл должна была быть назначена специальным прокурором по расследованию мнимых фальсификаций выборов с полномочиями заводить уголовные дела и предъявлять обвинения всем, кому она сочтет нужным. Главной ее задачей было объявить, что в результате ее «расследования» должно было «выясниться», что вся техника, использовавшаяся на выборах, была «запрограммирована» на победу Байдена или результаты голосования изменялись в пользу Байдена из-за границы. После чего план предусматривал отмену результатов выборов в ключевых штатах.

Совещание в Овальном кабинете происходило на очень повышенных тонах. Официальные юристы Белого Дома Сиполлоне и Хершманн резко возражали против предложений четверых друзей Трампа и отказывались превратить проект указа президента в реальный указ.

«То, что они предлагали, я считал безумием», - сообщил в своих показаниях специальному комитету Хершманн.

Сиплоллоне настаивал, что все предложения внешнего «квартета», который сотрудники Белого Дома назвали сумасшедшим, являются незаконными и не могут быть претворены в жизнь. Трамп и четверо его друзей настаивали на своем. Трамп заявлял Сиполлоне, что «они дают мне правильные советы в отличие от вас».

Тем не менее, саботаж официальных сотрудников Белого Дома не позволил претворить данный проект в жизнь. Хотя, по словам Пата Сиполлоне, Сидней Пауэлл была в течение по крайней мере какого-то времени уверена, что она по крайней мере де-факто специальный прокурор.

Совещание было продолжено в резиденции в Белом Доме, где живет президент. Оттуда руководитель аппарата Белого Дома Марк Медоус проводил Руди Джулиани в полночь к выходу из Белого Дома, чтобы быть уверенным, что он не вернется к Трампу.

- В течение 1 часа 42 минут после окончания неудавшегося совещания заговорщиков Трамп, очевидно, решал, каков будет его следующий ход. И в 1:42 ночи 19 декабря написал твит, в котором призвал своих сторонников со всей страны приехать в Вашингтон 6 января, и добавил: «Be there, will be wild!» - «Будьте там, это будет дико!».

- Сразу же началась подготовка к сбору сторонников Трампа в Вашингтоне, о чем свидетельствуют в том числе многочисленные видео с призывами ультраправых пропагандистов. Самое же серьезное внимание привлекает участие двух близких к Трампу людей, уже упоминавшегося Майкла Флинна и еще одного помилованного, Роджера Стоуна, в тесных контактах с двумя ультраправыми военизированными группировками – «держатели клятвы» и «гордые мальчики» и координации их участия в штурме Капитолия 6 января.

Комитет располагает зашифрованной перепиской лидеров ультраправых группировок между собой и со Стоуном. Речь в переписке шла среди прочего и о том, что необходимо вооружиться для похода на Вашингтон всем, чем возможно – от оружия до газовых баллончиков.

Напомним, что Стоун был признан судом присяжных виновным по обвинениям в даче ложных показаний Конгрессу о своей роли координатора публикаций в 2016 году похищенной российским ГРУ переписки руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон и в оказании давления на свидетеля, но от отсидки по приговору суда Трамп своего друга освободил, помиловав его.

- Из переписки, ставшей достоянием комитета, следует, что организаторы митинга сторонников Трампа 6 января знали, что Трамп призовет толпу своих сторонников двинуться на Капитолий, но держали это в тайне, чтобы об этом не узнали сотрудники Белого Дома, вашингтонская и капитолийская полиция и ФБР из опасений, что они смогут воспрепятствовать маршу толпы на Капитолий и его захвату.

- Слушания закончились интригующим сообщением заместителя председателя специального комитета Лиз Чейни. Она сказала, что несколько дней назад Трамп звонил по телефону свидетелю, который должен дать показания в комитете, но пока их не давал. Свидетель не ответил на звонок, но сообщил о звонке своему адвокату. Адвокат сообщил об этом в специальный комитет. А специальный комитет в свою очередь сообщил об этом в министерство юстиции, чтобы оно провело расследование. Оказание давления на свидетелей является уголовным преступлением. Лиз Чейни сказала, что комитет будет делать все возможное, чтобы защитить своих свидетелей.

Следующие открытые слушания, которые должны были состояться в ближайший четверг, перенесены на неделю.

* США выделили Украине очередной транш грантовой помощи. Украинский бюджет до конца этой недели получит $1.7 миллиарда. Это деньги из специального трастового фонда, который создан Американским Агентством Международного Развития (USAID), Международной Организацией Развития Всемирного Банка и Международным Банком Реконструкции и Развития.

* Опубликована полная стенограмма состоявшегося в среду брифинга в Белом Доме советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Брифинг был посвящен в первую очередь поездке президента Джо Байдена на Ближний Восток (президент улетел во вторник вечером в Израиль, с которого начинается его визит). Но не только. Джейк Салливан дал оценку военно-политической ситуации в связи с российской агрессией в Украине:

«Россия уже в значительной степени провалила достижение своих стратегических целей в Украине. Ее стратегической целью было взять Киев, столицу, покончить с Украиной как страной, стереть с карты украинскую идентичность и подчинить Украину России.

Им это не удалось. Киев стоит. Харьков стоит. Одесса стоит. Крупные города Украины на большей части территории страны находятся в руках украинцев и умело и храбро защищаются украинскими военными при поддержке США и других союзников по НАТО, а также стран всего мира.

Итак, если мы сделаем шаг назад и посмотрим на траекторию этого конфликта, то получим следующее: то, что Владимир путин намеревался сделать, ему не удалось, и он будет продолжать терпеть неудачи в достижении своих конечных целей благодаря храбрости украинского народа.

Безусловно, Россия смогла продвинуться километр за километром, дюйм за дюймом, на некоторые территории на востоке. Но украинцы заставили Россию дорого за это заплатить. И санкции заставили Россию заплатить за это дорогую цену.

И мы будем продолжать работать с украинскими военными и украинским правительством над стратегией, которая в конечном итоге позволит достичь их целей, как на поле боя, так и за столом переговоров. И как сказал президент Байден, когда мы были на саммите НАТО всего 10 дней назад: «Мы будем делать это столько, сколько потребуется».

«И именно на этой позиции Соединенные Штаты готовы стоять. И мы считаем, что именно к тому же готова и широкая глобальная коалиция стран, поддерживающих Украину».

* По поводу прозвучавших в разных местах в последние дни, после известного обращения к президенту конгрессвумен Спартц, обвинений и сомнений, в том, не попадает ли поставляемое США в Украину оружие в какие-то третьи страны, в руки нежелательных лиц, заместителю государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс был задан на брифинге в Госдепартаменте во вторник вопрос:

«Направят ли Соединенные Штаты инспекторов в Украину, чтобы проследить за тем, как используются поставки оружия?»

Ответ Бонни Дженкинс: «Хочу отметить, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их утечку или незаконное распространение. Поэтому мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже на фоне сложного конфликта, который мы наблюдаем, и условий, в которых она (Украина) действует. Возможность незаконной утечки оружия входит в число множества военно-политических и правозащитных соображений, а также риска потерь на поле боя, которые регулярно анализируются Соединенными Штатами при оценке любой передачи оружия в любой точке мира, и особенно в таких сложных условиях, как сегодня в Украине.

Поэтому мы уверены в готовности украинского правительства обеспечить надлежащую охрану и учет американского оборонного оборудования. Поэтому, не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность в использовании оборонного оборудования и помощи в области безопасности, предоставляемую Соединенными Штатами. И вообще, я просто хочу подчеркнуть, что наиболее эффективным способом снижения риска было бы прекращение Россией войны и вывод ее войск из Украины».

* Во вторник утром ударом военно-воздушных сил США был ликвидирован на сирийской территории один из лидеров «Исламского государства» Махер Аль Агаль. Президент Байден выступил со следующим заявлением:

«Сегодня мужчины и женщины, военнослужащие вооруженных сил США и нашего разведывательного сообщества успешно нанесли авиаудар по одному из главных лидеров ИГИЛ Махеру аль-Агалю.

Его смерть в Сирии вывела из игры одного из ключевых террористов и значительно ослабила способность ИГИЛ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе. И, как и операция США в феврале, в результате которой был уничтожен главный лидер ИГИЛ, это мощный сигнал всем террористам, которые угрожают нашей родине и нашим интересам во всем мире. Соединенные Штаты будут неустанно добиваться привлечения вас к ответственности.

Этот авиаудар является кульминацией решительной и тщательной работы разведки и служит свидетельством храбрости и мастерства наших вооруженных сил. Он также демонстрирует, что Соединенным Штатам не требуются тысячи военнослужащих в боевых миссиях для выявления и устранения угроз нашей стране.

От имени американского народа, чьи жизни они защищают каждый день, я благодарю их за службу, преданность, профессионализм и за командную работу, которая привела к успешному результату.

Благодаря их действиям американский народ, наши союзники и партнеры сегодня находятся в большей безопасности».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

