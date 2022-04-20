Новости из США. Вторник, 19 апреля 2022

* Официальное сообщение пресс-службы Белого Дома:

«19 апреля 2022. Сегодня президент Джозеф Р. Байден провел видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы обсудить международную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, включая продолжающееся предоставление помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи. Лидеры подтвердили свою солидарность с украинским народом и осудили гуманитарные страдания, причиненные неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Они также обсудили свои скоординированные усилия по наложению серьезных экономических санкций для привлечения России к ответственности. Они обязались продолжать тесные консультации, включая работу со странами G7, ЕС, НАТО и через них.

Вместе с президентом Байденом в разговоре участвовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Мишель, президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги, премьер-министр Японии Кисида, генеральный секретарь НАТО Столтенберг, президент Польши Дуда, президент Румынии Йоханнис, и премьер-министр Великобритании Джонсон».

* Официальные сообщения пресс-секретаря Объединенного комитета начальников штабов США полковника Дэйва Батлера:

- «18 апреля 2022. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли говорил сегодня по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным.

Военные лидеры продолжили обмен мнениями и оценками продолжающегося российского вторжения в Украину. Председатель еще раз подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам»

- «18 апреля 2022. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли провел сегодня виртуальную встречу с несколькими союзниками и партнерами. Он провел совместную встречу с Австралией, Канадой, Данией, Францией, Германией, Грецией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Португалией, Швецией, Турцией и Великобританией.

Военные лидеры поделились оценками продолжающегося российского вторжения в Украину, включая многостороннюю помощь Украине в области безопасности, чтобы помочь Украине восстановить и защитить свой суверенитет.

Председатель призвал союзников продолжать ускорять предоставление дополнительной военной помощи Украине и подтвердил важность взаимодействия с союзниками и партнерами для удовлетворения неотложных потребностей Украины».

* NBC News, телеканалы MSNBC и CNN, газета Нью-Йорк Таймс сообщили во вторник во второй половине дня со ссылкой на несколько своих независимых друг от друга источников в Белом Доме, что позднее на этой неделе президент Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине, снова, как и на прошлой неделе, на $800 миллионов. Как сообщают источники американских СМИ, новый пакет помощи может быть одобрен в течение ближайших 36 часов.

Как заявил сам Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов во время сегодняшней поездки в штат Нью-Гэмпшир, он планирует предоставить Украине больше артиллерии.

* Вопросы военной помощи Украине, конечно же, очень волнуют всех в Украине. Они волнуют и американских журналистов, много пишущих и говорящих об этом и постоянно задающих соответствующие вопросы и пресс-секретарям Пентагона и Госдепартамента, и госсекретарю, и министру обороны при возможности.

Понятно, что если бы громко объявлялось, что Украине в такой-то момент будет предоставлено такое-то и такое-то оружие, особенно, если речь будет идти о самолетах, танках, крупнокалиберной артиллерии, ракетах, то это вызовет прилив положительных эмоций прежде всего у людей в Украине. Как и у всех людей на Западе, искренне желающих Украине победить в развязанной против нее империей зла войне.

Но поставки оружия в Украину стали с 24 февраля непростой операцией. И потому, что в Украину невозможно доставить грузы самолетами. И потому (и это главное), что империи зла совершенно не нужно сообщать заранее, какое оружие, когда и каким путем доставляется в Украину.

Американские официальные представители уходят от ответов о деталях о поставках оружия. В частности, обычно вообще отказываются отвечать на вопросы о поставках оружия из стран-союзников. И очень правильно делают. Потому что разговоры и громкие обсуждения очень мешают делу.

Сегодня пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби сделал частичное исключение из этого правила, когда журналисты буквально завалили его на брифинге вопросами о том, какое оружие и кто поставляет в Украину. Он счел возможным не совсем прямым текстом сообщить о том, что уже в Украину поставлено.

- (в ответ на вопрос о том, не пересмотрят ли США свою позицию о том, что они не могут предоставить Украине танки):

«Дело не в пересмотре. Я имею в виду, что они получили танки от других стран. Я имею в виду, что те виды танков, которые они умеют использовать, это не те танки, которые есть в нашем арсенале. Но другие страны предоставили танки».

Хочу обратить внимание на два важных момента. «Другие страны» - речь идет о множественном числе и о «предоставили» - речь идет о свершившемся факте.

Кстати, газета Нью-Йорк Таймс в статье, опубликованной во вторник о военной помощи Украине, говорит о том, что помощь оказывается разными странами, США координируют этот процесс, по американской инициативе созданы два центра координации – в Германии, при европейском командовании НАТО и в Великобритании. Но при этом большинство стран предпочитает не сообщать о конкретной помощи, конкретном оружии. В статье говорится, что, например, Польша отказывается подтвердить или опровергнуть, что предоставила Украине 100 танков. Чехия сообщила, что направила в Украину танки и бронетранспортеры, но отказывается подтвердить их количество. Франция выделила на военную помощь Украине $100 миллионов евро, но не указала, что именно входит в этот пакет помощи, и так далее.

Пусть лучше захватчики узнают на себе в бою, каким оружием воины ЗСУ отправляют их в ад. Главное – помощь идет непрерывно, каждый день, и будет продолжать идти.

Вернемся дальше к тому, что удалось журналистам «выудить» сегодня из Джона Кирби:

- «Некоторые страны предоставили запасные части, чтобы они могли вернуть в строй свои неработоспособные танки. И я бы сказал то же самое о самолетах. Я имею в виду, что сейчас у них в распоряжении больше боевых самолетов с неизменяемой стреловидностью крыла, чем было две недели назад. И это не случайно, а потому, что другие страны, имеющие опыт использования таких самолетов, смогли помочь им получить больше самолетов, готовых к эксплуатации».

- В ответ на настойчивый уточняющий вопрос о количестве самолетов, у Джон Кирби состоялся такой диалог с журналистом:

Кирби: «Я бы просто сказал, не вдаваясь в подробности того, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы и запчасти, чтобы иметь возможность увеличить размер своего воздушного флота, размер своего авиационного парка, я думаю, я оставлю эти детали на потом».

Журналист: «Что такое платформа?»

Кирби: «Платформа – это самолет в данном случае».

Дальше делайте выводы. Отличить единственное число от множественного умеют все. Что Джон Кирби имел в виду под платформой в данном случае, объяснил он сам.

Кирби несколько раз был задан вопрос о том, будут ли США расширять ассортимент поставок оружия в Украину. В конце концов он ответил на этот вопрос так:

«Короткий ответ на вопрос, на который я уже трижды не мог ответить, но короткий ответ - да, мы работаем с украинцами каждый день над тем, чтобы помочь им с этими другими системами (которые им нужны). И если речь идет о системе, которую мы можем приобрести для них или передать им, мы делаем это.

И, конечно, если это система, которую мы можем достать из наших собственных запасов, то это в основном и есть то, ради чего используются полномочия (президента) по выделению на них средств. Но в случае, если это не так, мы работаем с союзниками и партнерами, у которых есть доступ к запасным частям или целым системам, чтобы иметь возможность доставить их в Украину для использования».

Помощь шла, идет и будет идти дальше. И ее будет становиться только больше.

* Президент Джо Байден во второй половине дня находился в штате Нью-Гэмпшир, где говорил об экономике, об экономическом положении в США. В Америке осенью состоятся выборы в Конгресс. И голосовать большинство избирателей, так уж устроен мир, будут по «закону холодильника», соизмеряя, какая часть их зарплаты уходит на его заполнение.

Инфляция в США сейчас самая высокая за последние 40 лет. Она была высокой и в прошлом году – серьезные нарушения цепочек поставок товаров из-за пандемии привели к росту цен. Но с началом войны, после резкого скачка цен на топливо, а значит, и на бензин, на дизельное топливо, в ожидании нехватки зерна на мировых рынках, резко поднялись цены на все, на продовольствие в том числе.

Вот что, в частности, сказал президент:

«Вторая большая причина инфляции - Владимир путин. Вторжение путина в Украину привело к росту цен на бензин и продовольствие по всему миру.

Две главные житницы пшеницы в мире - это Украина и Россия. Соединенные Штаты занимают третье место, а Канада - четвертое.

Мы видели последние данные по инфляции. В прошлом месяце около 70 процентов роста инфляции было следствием путинского повышения цен, поскольку оно вызвало рост цен на бензин и энергию.

Я делаю все возможное, чтобы снизить цены, чтобы справиться с путинским повышением цен. Именно поэтому я санкционировал выделение 1 миллиона баррелей в день в течение следующих шести месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва.

И я знаю, что пресса всегда спрашивает меня, с полным основанием, почему я постоянно разговариваю по телефону с другими мировыми лидерами, пытаясь их организовать. Ну, одна из вещей, которую я сделал - я добился согласия многих других стран на то, чтобы они тоже освободили нефть из своих нефтяных резервов.

Таким образом, мы работали с американскими производителями нефти над наращиванием добычи - (аплодисменты) - и мы координировали это с партнерами и союзниками по всему миру. И вскоре после того, как я сделал это заявление, еще 30 стран согласились на 60 миллионов дополнительных баррелей в день на рынке.

Так что теперь у нас есть 240 миллионов баррелей в день на следующие шесть месяцев. Это самый большой коллективный выброс резервов в истории. Страны объединяются, чтобы помочь лишить путина возможности использовать свои энергетические ресурсы против американских семей и семей в Европе и во всем мире.

Но нужно сделать еще больше. И американцы уже должны увидеть снижение цен (на бензин). Хотя цена снизилась пока всего на 18 центов, снижение началось».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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