Новости из США. Вторник, 26 апреля 2022

* По инициативе США на американской авиабазе в Рамштайне в Германии во вторник состоялась встреча министров обороны и начальников генеральных штабов из 40 стран, посвященная оказанию срочной и долгосрочной военной помощи Украине.

Участники встречи создали Контактную группу, которая будет собираться раз в месяц, чтобы координировать оказание Украине военной помощи и поддержки.

США были представлены на встрече министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

По окончании встречи Ллойд Остин провел пресс-конференцию, а Марк Милли дал интервью телеканалу CNN.

- Ллойд Остин заявил:

«Я знаю, что все мы полны решимости помочь Украине победить сегодня и укрепить свои силы для завтрашнего дня. Работа, которую мы проделали вместе в рекордно короткие сроки, принесла огромную пользу на поле боя».

Ллойд Остин отметил, что все больше стран предоставляют Украине необходимое ей оружие, включая тяжелые вооружения, особо отметив решение Германии поставить Украине мобильные противовоздушные комплексы:

«Это важный прогресс. С каждым днем мы видим все больше (помощи). Я приветствую все страны, которые уже поднялись и поднимаются, чтобы удовлетворить этот запрос. Но у нас нет возможности терять время. Сегодня на брифингах было четко сказано, почему ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины, и поэтому мы должны действовать со скоростью войны. И я знаю, что все лидеры уходят сегодня отсюда с большей решительностью, чем когда-либо, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и зверств».

«Никого не обманут ни (надуманные) предлоги путина, ни его фальшивые заявления о Донбассе. Давайте будем откровенны - вторжение России не имеет оправдания, как и российские злодеяния. Сегодня мы все занимаем позицию моральной ясности: Россия развязала войну, чтобы потакать амбициям одного человека.

То, что делает Россия, затрагивает не только Украину.

Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах. Это вызов свободным людям во всем мире. И, как мы видим сегодня утром, народы доброй воли со всего мира едины в своей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России. И так и должно быть».

«Украине нужна наша помощь, чтобы победить сегодня. И им все еще будет нужна наша помощь, когда война закончится».

- Генерал Марк Милли сказал в интервью CNN:

«На карту поставлена безопасность, безопасность Европы с момента окончания Второй мировой войны. И действительно, можно легко доказать, что на карту поставлен глобальный международный порядок безопасности, который был установлен в 1945 году. Этот международный порядок продержался 78 лет. Он предотвратил большую войну. И в основе всей этой концепции лежит идея о том, что крупные государства не будут осуществлять военную агрессию против меньших государств, а это именно то, что произошло здесь, со стороны России против меньшего государства».

«Если России сойдет с рук ее агрессия в Украине, и она не заплатит цену за это, то так называемый международный порядок рухнет.

Если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей нестабильности.

«Поэтому сейчас самое время и сейчас есть возможность остановить агрессию и восстановить мир и безопасность на европейском континенте».

«В конце концов, то, что мы хотим видеть, то, в чем, я думаю, состоит политика всех правительств вместе взятых - это свободная и независимая Украина, с нетронутой территорией и действующим правительством. И я думаю, что это предполагает ослабление России».

* На брифинге в Госдепартаменте пресс-секретарю Неду Прайсу был задан вопрос, что США понимают под стратегическим поражением империи зла в развязанной ею войне против Украины. Нед Прайс ответил:

«Когда мы говорим о стратегическом поражении, мы говорим о месте Москвы в системе международных отношений. И та Москва, которая готовилась к вторжению и которая 24 февраля пошла на вторжение, не будет той же самой российской федерацией с точки зрения ее позиционирования на мировой арене, которая появится после завершения этого конфликта.

Во-первых, вы уже видите, какой ущерб будет нанесен российской экономике и финансовой системе. По прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 15%. Это экономика, которая уже потеряла сотни, около 600 многонациональных компаний, которые сделали выбор в пользу ухода с российского рынка, либо не желая каким-либо образом поддерживать военную машину президента путина, либо приняв очень стратегическое решение, что этот рынок не будет стоить инвестиций ни сейчас, ни когда все закончится».

«И вы также видели, какой ущерб - и вы будете видеть это со временем все больше и больше - наносит экспортный контроль способности Москвы оказывать стратегическое влияние на мировой арене, а также то, как мы перекрываем ключевые поставки в оборонную промышленность Москвы, ее аэрокосмическую промышленность, ее технологии, ее энергетику и возможности разведки нефти и природного газа.

Все это, в сочетании со статусом изгоя, который президент путин имеет на мировой арене, и дипломатической изоляцией, которую Москва переживает после начала этого вторжения, когда она потерпела действительно жестокое поражение в ООН и стала объектом презрения со стороны международного сообщества - все это приводит к тому простому факту, что из-за неспровоцированного, неоправданного вторжения Москвы в Украину, не только Украина станет суверенной и независимой, когда все закончится, но и Москва станет слабее. И мы уже видим это, и многие из этих инструментов будут иметь все больший эффект с течением времени».

«Наша цель - добиться того, чтобы этот конфликт, эта война, война России против народа Украины, была завершена как можно скорее, чтобы положить конец этому насилию, положить конец кровопролитию, положить конец жестокости».

* Государственный секретарь Тони Блинкен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, посвященным бюджетному запросу Госдепартамента на будущий год, заявил, отвечая на вопросы сенаторов, что логистика поставок военной помощи в Украину отработана до мелочей, и что поставки происходят максимально быстро. Уже через 72 часа после того как президент одобряет очередной пакет помощи, оружие и боеприпасы из этого пакета помощи начинают поступать в Украину.

Отвечая на вопрос о том, не помогает ли Китай России обходить санкции или восполнять потери в военной технике, госсекретарь ответил, что пока США не видят значительной поддержки Китаем военных действий России, но при этом США очень внимательно наблюдают за действиями Китая.

На слушаниях республиканский сенатор Пол из Кентукки пытался подвести некое «рациональное зерно» под действия путина, заявив, что он вторгается в страны, «которые раньше были частью России», затем сказал «частью советского союза». Государственный секретарь Блинкен выразил категорическое несогласие с мнением сенатора Пола.

- Госсекретарь Тони Блинкен также встретился во вторник в Вашингтоне с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Госсекретарь поблагодарил Чехию за совместные действия по оказанию военной помощи Украине, прием украинских беженцев и совместное укрепление обороноспособности НАТО. Ян Липавский, в частности, сказал:

«Оружие решит - воля и оружие решат результат битвы. И, к сожалению, сознание путина - это продукт советской эпохи кгб, и он действительно верит в этот советский - советский миф. Они не считают Украину суверенным государством, а значит, они против международного порядка. И это империалистическое видение имеет тенденцию к превращению в снежный ком, так что если оставить агрессию против Украины (без ответа), то в будущем мы заплатим за это гораздо большую цену, как уже было в истории».

* На слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, посвященным бюджетному запросу министерства юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что министерство юстиции поддержит принятие закона, позволяющего непосредственную передачу в Украину активов, конфискованных у российских олигархов.

* NBC News опубликовал эксклюзивный материал о том, как американская разведка передает данные Украине. Еще с января 2022 года начала происходить оперативная передача разведывательных данных, с 24 января она происходит практически в реальном времени. Такая передача разведданных стране, не являющейся членом НАТО, происходить впервые.

«В режиме реального времени происходит обмен большим количеством разведывательной информации, которая может быть использована для нанесения конкретных ударов по российским силам», - сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки, знакомый с ситуацией. Эта информация включает коммерческие спутниковые снимки, «а также множество других разведывательных данных, например, о том, где действуют определенные виды российских подразделений».

Украина продолжает почти каждый день перемещать средства ПВО и свои самолеты с помощью американской разведки, что является одной из причин того, что Россия не смогла установить господство в воздухе».

«Российские военные буквально уничтожают пустые поля, на которых когда-то были установлены системы ПВО», - сказал один из американских чиновников. Это оказало огромное влияние на снижение возможностей российских военных на земле.

В статье отмечается, что ЗСУ неоднократно наносили болезненные удары по российским войскам, опираясь именно на данные американской разведки. Также именно данные американской разведки позволили Украине сбить самолет Ил-76 с несколькими сотнями российских десантников.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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