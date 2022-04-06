Новости из США. Вторник, 5 апреля 2022

* Во вторник было объявлено, что еще в понедельник министерство финансов США существенно ужесточило одно из санкционных ограничений для России. Еще в начале марта США заблокировали $630 миллиардов российского центробанка, находящихся на американских счетах. Однако, в то время как эта блокировка технически распространялась использование этих денег для покупки рублей с целью поддержания курса рубля и на перевод этих денег в империю зла, она, как оказалось, не распространялась на использование этих денег для возврата российских долгов, в связи с чем Россия смогла в марте расплатиться по своим мартовским долговым обязательствам.

Однако, вчера, когда наступил срок погашения следующей порции обязательств в объеме $2 миллиардов, министерство финансов США распорядилось лишить российский центробанк возможности пользоваться для этого замороженными на американских счетах деньгами.

На прошлой неделе империя зла выкупила за рубли примерно три четверти облигаций, срок погашения которых наступал в понедельник. Это был относительно необычный шаг, но он сократил долларовые обязательства России, оставив около $552 миллионов, которые необходимо было выплатить.

Теперь, чтобы избежать дефолта, империи зла придется расплачиваться либо деньгами, находящимися на счетах внутри страны, либо расплачиваться деньгами, только что полученными от продажи своих энергоресурсов. То есть, страна-террорист вынуждена будет расставаться с частью полученной за нефть и газ выручки, либо ей придется объявлять дефолт.

- Ожидается, что в среду США вместе со странами ЕС и G7 объявят о серии новых санкций против России. Представитель администрации сказал телеканалу CNN, что гражданам США и американским компаниям будут запрещены любые инвестиции в империи зла, будут наложены санкции еще на одну группу российских банков, а также на новую большую группу государственных компаний. Персональные санкции будут наложены на новую группу людей, работающих в российском правительстве и на членов их семей.

- Американская компания Intel, основной производитель процессоров в мире, объявила о сворачивании всей деятельности в империи зла.

* В комитете Палаты Представителей по делам вооруженных сил состоялись слушания, посвященные российской агрессии против Украины и положению в мире с участием министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Генерал Милли сказал, что вторжение России в Украину является «самой большой угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира» за 42 года его службы в вооруженных силах США. «Российское вторжение в Украину угрожает подорвать не только европейский мир и стабильность, но и глобальный мир и стабильность, за которые так боролись мои родители и целое поколение американцев», - сказал Милли.

Он также сказал, что сегодня США сталкиваются с двумя странами, представляющими глобальную угрозу - с Китаем и Россией. Каждая из этих стран, обладая военным потенциалом и ядерным оружием, стремится коренным образом изменить правила, на которых основан нынешний мировой порядок. Генерал добавил: «Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и потенциал для значительного международного конфликта растет, а не уменьшается».

Генерал Милли, отвечая на вопрос одного из законодателей, сказал, что считает правильным создание постоянно действующих военных баз США в странах Центральной Европы, в частности, в Балтийских странах, Польше и Румынии, с постоянно находящимся там на ротационной основе контингентом американских военнослужащих.

Отвечая на вопрос о том, можно ли было удержать путина от широкомасштабного вторжения в Украину, генерал Милли сказал:

«Честно говоря, если не считать возможного ввода американских вооруженных сил на территорию Украины, я не уверен, что его можно было сдержать. Это было его долгосрочной целью, к которой он стремится уже много лет. Я думаю, что идея сдерживания путина от вторжения в Украину, сдерживания его Соединенными Штатами, потребовала бы введения в Украину вооруженных сил США, и я думаю, что это привело бы к риску нашего вооруженного конфликта с Россией, чего я бы точно не советовал».

Министр обороны Остин ответил на тот же вопрос аналогично.

Отвечая на вопрос о том, могли ли превентивные санкции сдержать путина, генерал Милли ответил отрицательно. Он сказал, что с помощью санкций предотвратить вторжение путина в Украину было бы невозможно. Особенно, поскольку путин верил в блицкриг и свою победу в течение нескольких дней.

Но наказать его санкциями за вторжение, нанося удары по его экономике, - это гораздо более действенно, поскольку устанавливает четкую причинно-следственную связь: вторгся – получи, продолжаешь войну – получи еще. «Санкции в сочетании с экспортным контролем ломают хребет российской экономике уже сейчас, когда мы ведем этот разговор», - сказал Милли.

* Ройтерс и другие СМИ сообщают, что Чехия по согласованию с партнерами по НАТО начала передавать Украине танки Т-72 и бронетранспортеры. Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель министерства обороны Чехии сказал, что Чешская Республика оказала Украине помощь уже на $45 миллионов, отказавшись вдаваться в детали.

Все они совершенно правы. Военная помощь требует тишины. Огласка ей мешает во всех отношениях.

Тем не менее, поступила также информация, что США предоставят Украине противотанковых ракет Javelin еще на $100 миллионов.

* Государственный секретарь Тони Блинкен, вылетая в Брюссель на встречи министров иностранных дел стран НАТО и стран G7, заявил перед вылетом на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном:

«По мере того, как российские войска отступают из некоторых районов Украины, мир видит смерть и разрушения, оставшиеся после них, и мы видим, в частности, ужас, оставленный в Буче, который затрагивает людей буквально по всему миру.

То, что мы видели в Буче, - это не случайный поступок неконтролируемого подразделения. Это целенаправленная кампания по убийству, пыткам, изнасилованию, совершению зверств. Сообщения более чем достоверны. Доказательства представлены всему миру. Это подкрепляет нашу решимость и решимость стран всего мира добиться того, чтобы так или иначе, в один прекрасный день, наступила ответственность для тех, кто совершил эти действия, для тех, кто отдавал приказы. Также есть наша твердая решимость убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее мужественной борьбе за вытеснение российских агрессоров из Украины, и, конечно, поддерживать и усиливать давление на Россию, чтобы остановить эту агрессию».

«Мы, как и другие, работаем над тем, чтобы собрать доказательства в поддержку усилий украинского генерального прокурора, в поддержку усилий Комиссии по расследованию Совета по правам человека ООН, которую мы помогли создать, собрать все это воедино.

До начала агрессии мы говорили, что ожидаем, что если она продолжится, то будут совершены зверства. Информация, которую мы видели перед началом агрессии, предполагала, что это будет частью российской кампании. Ужасно трагические вещи, которые мы видим в Буче и в других местах, подтверждает это. Но во всех этих случаях предпринимаются очень важные усилия по сбору доказательств, их компиляции, документированию, чтобы поддержать различные расследования, которые ведутся. Это то, что делаем мы. Это то, что делают другие. Это будет происходить с течением времени.

Между тем, жизненно важно поддерживать и наращивать поддержку Украины, поддерживать и наращивать давление на Россию, чтобы положить конец этой войне, остановить смерть и разрушения, которые Россия совершает в Украине».

«Сейчас мы отправляемся в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран НАТО, на встречу министров иностранных дел стран G7, ведущих демократических экономик мира, и все это будет направлено на поддержку усилий, направленных на поддержку Украины и на усиление давления на Россию».

* Американские новостные телеканалы продолжают очень подробное освещение всего, что происходит в Украине, в том числе корреспондент MSNBC Ричард Энгел побывал в Буче, беседовал с местными жителями, рассказывавшими о невиданных зверствах путинских варваров. Телеканалы показали также тот ужас, который оккупанты оставили в Бородянке. На CNN был репортаж, находящейся в Украине Кристиан Аманпор об освобожденных по обмену украинских пленных, об издевательствах над украинскими пленными в России, в том числе о том, как их избивали, как пленных женщин обрили и заставляли раздеваться перед мужчинами.

* Одна внутриамериканская новость. Дочь бывшего президента и его бывшая старшая советница Иванка Трамп во вторник в течение восьми часов добровольно давала показания в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года.

Во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа Иванка Трамп находилась в Белом Доме и, как утверждали другие свидетели, пыталась убедить отца призвать толпу прекратить бесчинства и насилие и разойтись.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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