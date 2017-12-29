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Новости из США

Новости из США

Новогодний опрос. Кем восхищаются американцы.

Самая известная и старейшая в стране социологическая служба Gallup провела свой традиционный для конца года опрос, выясняя, кто вызывает наибольшее восхищение американцев.

Десятый год подряд вызывающим наибольшее восхищение мужчиной был признан Барак Обама. Шестнадцатый год подряд вызывающей наибольшее восхищение женщиной была признана Хиллари Клинтон.

Они опередили, соответственно, нынешнего президента Трампа и Мишель Обаму.

Это всего второй случай в многолетней истории данных опросов, когда бывший президент оказывается победителем. Прежде это удавалось только Дуайту Эйзенхауэру, причём через 7 лет после того, как он покинул Белый Дом.

Отсюда http://edition.cnn.com/2017/12/27/politics/barack-obama-hillary-clinton-gallup/index.html

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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