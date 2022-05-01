Новости от наших иностранных партнеров
Дания отправляет в Украину 25 БТР Piranha III, 50 БТР M113G3DK, 120-мм минометы M/10 вместе с тысячами мин к ним.
ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из рф к концу года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Германия и в будущем не будет платить за газ из России в рублях, - глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
Франция уже направила Украине больше 615 тонн гуманитарной помощи, - сообщили в Елисейском дворце.
Испания передаст Украине 20 боевых машин пехоты URO VAMTAC.
Нидерландские портовики отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом в Амстердаме.
Украина может получить словацкие самолеты МиГ-29 — The New York Times
Украина получила от Норвегии ЗРК «Мистраль» — министр обороны Бьорн Ариль Грамм.
Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны, — МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому информагентству.
Новости из дурдома:
Россия заявила, что покинет международную космическую станцию, — Bloomberg.
Источник: https://t.me/u_now/46418