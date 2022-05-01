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Новости от наших иностранных партнеров

Новости от наших иностранных партнеров

Дания отправляет в Украину 25 БТР Piranha III, 50 БТР M113G3DK, 120-мм минометы M/10 вместе с тысячами мин к ним.

ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из рф к концу года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия и в будущем не будет платить за газ из России в рублях, - глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Франция уже направила Украине больше 615 тонн гуманитарной помощи, - сообщили в Елисейском дворце.

Испания передаст Украине 20 боевых машин пехоты URO VAMTAC.

Нидерландские портовики отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом в Амстердаме.

Украина может получить словацкие самолеты МиГ-29 — The New York Times

Украина получила от Норвегии ЗРК «Мистраль» — министр обороны Бьорн Ариль Грамм.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны, — МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому информагентству.

Новости из дурдома:

Россия заявила, что покинет международную космическую станцию, — Bloomberg.

Источник: https://t.me/u_now/46418

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