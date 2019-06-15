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Нову російську зброю в Криму видно на супутникових знімках – Defense One

Нову російську зброю в Криму видно на супутникових знімках – Defense One

Фото: установки С-400 біля Калінінграда, Росія

Росія наростила кількість військових, протиракетних установок та зброї в окупованому нею українському Криму. Про це повідомляє журналіст американського оборонного видання Defense One Патрік Такер, посилаючись на супутникові знімки та коментарі поінформованих джерел в американській розвідці.

Супутникові знімки, зроблені протягом періоду з січня 2018 року до квітня 2019 року і надані виданню компанією Plant Lab, свідчать про розташування п'яти протиракетних установок С-400. Хоча російські посадовці говорили про доставку четвертої батареї С-400 до Криму в листопаді, фото з супутника показують наявність п'яти батарей С-400 – поблизу Керчі, Севастополя, Джанкоя та Євпаторії. На знімках також видно п'ять С-300, наявність російських винищувачів у чотирьох місцях в Криму, а також проведену модернізацію радянських баз.

Мілітаризацію півострова підтвердили і два офіцери американської розвідки, з якими поспілкувався Такер. Росія «цілеспрямовано і систематично нарощує свої сили на півострові», – цитує журналіст одного з розвідників.

З 2014 року Росія додала десантний батальйон до піхотної бригади в Криму і наростила кількість військових в Криму до 30 000. Москва планує збільшити контингент ще на 13 000 військових за чотири роки, заявив один з офіцерів розвідслужби Такеру.

Російські збройні сили, за цими ж даними, розмістили 81 літак та вертоліт в Криму. «Радіус бойових дій покриває всю Україні і сягає території за Чорним морем. Це значно збільшує можливості нанесення ними ударів, потенційно, аж до Близького Сходу», – сказав один з посадовців.

Росія додала 10 бойових кораблів до Чорноморського флоту, що можуть нести крилаті ракети «Калібр», говорить один з розвідників і додає, що ракети «Калібр» дозволять флоту «наносити удари за Чорним морем, в тому числі на півдні Європи та в Сирії, навіть не полишаючи Севастополь».

Адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі раніше говорив, що Росія модернізує свої ВМС, однак наголошував, що російські ВМС не можна навіть порівняти з військовою потужністю, яку США виявили в Середземному морі.

«Ніщо не порівнюється з цим, – сказав Фогго, спілкуючись з пресою під час навчань в Середземному морі з залученням двох авіаносців в квітні цього року, – ударна група авіаносців – одразу два в Середземному морі».

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: крым, россия

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