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Новые переговоры по Brexit: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление

Новые переговоры по Brexit: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность новых переговоров по соглашению о Brexit после того, как эту идею снова стали активно обсуждать в Великобритании. Об этом сообщает издание Politico.

В преддверии неформального саммита лидеров ЕС Юнкер сказал, что «совершенно ясно», что пересмотра соглашения о Brexit не будет, «несмотря на заявления нескольких кандидатов на пост лидера Консервативной партии о том, что они возобновят переговоры с Брюсселем».

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, прибыв в Брюссель, сказала, что «Brexit теперь — вопрос моего преемника», но предупредила, что следующий премьер должен «найти способ сочетания требований обеих сторон этого вопроса, и сделать это так, чтобы получить большинство в парламенте».

Отвечая на вопрос, будет ли она играть определенную роль в выборе новых президентов Европейского Совета и Комиссии, Мэй сказала, что Великобритания будет «продолжать играть конструктивную роль на время продолжения действия статьи 50» (статья 50 Лиссабонского договора, которая регулирует выход страны-члена ЕС из объединения).

Источник: sprotyv.info

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Темы: Brexit, ес

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