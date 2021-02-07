Новые санкции США против РФ: грохнет так, что новоогаревский бункер не поможет

Пока в РФ «переваривают» информационную зуботычину в Украине, на подходе новые затрещины и подзатыльники, но на этот раз за шалости и проказы в мировом масштабе. И, судя по всему, по силе они будут не чета украинским, грохнуть может весьма больно.

Председатель специального комитета Сената США по разведке Марк Уорнер уже анонсировал «самое внимательное и тщательное расследование» на тему участия экстремистких группировок в штурме Капитолия и их связи с европейскими странами и в частности с Россией. Речь идет как об ультраправых, так и ультралевых конторах и организациях.

Самое интересное, что особо напрягаться в поиске следов влияния на «участников акта государственного терроризма» (именно так сегодня в официальном Вашингтоне обозначают то, что случилось 6-го января) правительств иностранных государств, под которыми американцы понимают РФ, Китай и Иран, не придется. Соответствующие мордорские хвосты, уши и прочие части тела торчат там весьма отчетливо и явственно.

Уж не знаю, насчет китайцев и иранцев, но расеянские гоблины в событиях, связанных со штурмом Капитолия, успели засветиться по полной программе.

Начавшееся приблизительно в середине января расследование ФБР на эту тему грозит перерасти в весьма конкретные шаги нынешней Администрации Белого Дома в отношении путинской власти.

Так, внимание контр-разведывательного подразделения ФБР США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения так называемых “альтернативных правых” (alt-right) как раз в аккурат незадолго до нападения. И хотя эти проплаты связывают с неким неназванным «гражданином Франции», по инсайдам самих американских журналистов в среде ФБР, «там не то, что бы сомневаются, а просто у верены в прямой связи этого француза с разведкой русских».

Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте. Информация о них была обнародована в интернете как раз в январе месяце нынешнего года.

Я уже даже не вспоминаю, про многочисленные зафиксированные и установленные связи участников движа, захвативших Капитолий, непосредственно со спецслужбами РФ, от организаций «База» и «Гордые парни», до координаторов сразу нескольких социальных сетей «спонтанно» и «внезапно» возникших перед сами событиями, и где напрямую подзуживали и провоцировали своих пользователей на беспорядки и мятеж, там весьма отчетливо просматривается в электронном учете (который, как известно не горит и оставляет, порой, довольно заметные следы) прямая поддержка со стороны граждан РФ и неких «неустановленных» лиц и организаций с не менее отчетливой «российской» этимологией.

Думаю, у ФБР США, при «раскопках» всего этого навороченного путинскими спецурами в январе месяце «в быстром режиме» дерьма, вполне хватит материала для того, что бы в Белом Доме приняли соответствующее решение в ответ на столь наглое вмешательство бункерного карлика в исключительно внутри-американские дела. Ну и некоторым американским гражданам с «твердыми трамписткими убеждениями» наверняка придется объяснятся перед собственной Фемидой за некие предосудительные связи с «иностранными государствами», как пить дать.

Тем более, что:

«Я дал понять Путину, в манере весьма отличной от манеры моего предшественника, что дни, когда США прогибаются пред российским агрессивными действиями — вмешательством в наши выборы, кибератаками и отравлениями ее граждан — закончились.» (с) Президент США Джозеф Байден.

Посему, я, на месте всей этой дебильно-вороватой кремлевской своры, не медведчуковские инфо-помойки «защищал» бы в Украине, а готовился «объяснятся» с американским правительством за свою причастность к «акту государственного терроризма» на территории США.

«Перспективы» там похлеще солсберийских шпилей, трусов Навального и прочих «шалостей» Кремля вместе взятых будут. Грохнуть может так, что никакие Геленджики в купе с ново-огаревскими бункерами не спасут.

Источник: sprotyv.info

Автор: Координатор группы ИС Константин Машовец

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