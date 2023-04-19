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Новые штрафы для водителей и пассажиров!

Новые штрафы для водителей и пассажиров!

В ВР предлагают повысить штрафы для водителей и ввести наказание для пассажиров авто.

● Штрафы за эксплуатацию неисправного (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41779) автомобиля могут вырасти в 2,5 раза — до 850 грн (вместо 340 грн). Повторное нарушение грозит лишением прав и конфискацией машины.

● За управление машиной без действующего сертификата соответствия техническим нормам – штраф 850 грн.

● Предлагают ввести наказание для пассажиров, которые не используют шлемы или ремни безопасности – штраф в сумме 510 грн.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/56820

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