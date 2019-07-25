Новый премьер Британии напомнил, что русские до сих пор ходят в туалет на улице

Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей британской консервативной партии и станет новым премьер-министром страны. Комментаторы по-разному оценивают возможные изменения политики Лондона в отношении Москвы.

Ряд наблюдателей и английская пресса активно обсуждают тему близости к Борису Джонсону агента Кремля Александра Темерко, тесно связанного со российскими спецслужбами и который стал одним из крупных спонсоров британских консерваторов.

Но некоторые комментаторы обращают внимание на предыдущую риторику и действия Джонсона в его бытность главой МИД. Вот некоторые из его заявлений по поводу России и ее реваншистских устремлений.

Об аннексии Крыма

«Российский президент решил забрать себе Крым еще за три недели до проведения там так называемого референдума. Любые заявления, что Путин хотел защитить местное население или выполнить его желания, являются полной ложью. Именно таким образом Россия захватила 10 тысяч квадратных километров украинской территории, нарушив основополагающий принцип международного права, а именно то, что ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой или же проводить силой новую линию границ.

Захват Россией Крыма стал первой аннексией европейской территории и первым изменением европейских границ с использованием силы, начиная с 1945 года», – говорится в статье Джонсона под названием «Четыре года спустя после незаконной аннексии Крыма».

Об отравлении Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери

«Чтобы понять, почему три человека сейчас лежат пораженные в Солсбери, достаточно лишь взглянуть на действия Владимира Путина внутри России. Накануне он был объявлен победителем выборов, которые вкупе с триумфальной церемонией у стен Кремля по сути напоминали коронацию», – писал Джонсон в марте 2018 года в своей статье для Daily Telegraph.

Комментируя российские сообщения о непричастности Москвы, он указал, что западные лидеры оказались едины в своем мнении о том, что именно российские спецслужбы применили нервно-паралитическое вещество «Новичок».

«Российское государство вновь прибегает к привычной стратегии, пытаясь скрыть иголку правды в стоге лжи. Но когда я накануне встречался со своими европейскими коллегами в Брюсселе, меня поразило, что никто не купился. Почти все страны, представленные за столом, в той или иной степени пострадали от злокозненного поведения России. Большинство столкнулись с лживыми пропагандистскими нападками, которые сегодня переживает Британия. Именно так ведет себя Путин в родной стране, и нам не стоит ждать чего-то другого за ее пределами», – писал Джонсон.

«Очевидная «русскость» оружия была призвана послать сигнал всем, помышляющим об инакомыслии в условиях ужесточения репрессий в путинской России. И сигнал этот ясен: мы будет вас искать, мы вас найдем и мы вас убьем. И хотя мы будем с презрением отрицать свою вину, весь мир будет знать, что Россия это сделала», – говорилось в статье будущего премьера.

О «полезных идиотах» Кремля

«Порой кажется, что операции прикрытия — любимое занятие Кремля. Ни одно другое правительство не выделяет столько времени и ресурсов на то, чтобы саботировать и дискредитировать международные усилия. Это доказывает, что российское государство считает для себя жизненно важным способность творить масштабный криминал и злодеяния.

В деле отравления Сергея и Юлии Скрипалей характерные методы Москвы проявились во всей своей красе… Единственное, что обеспечивает Кремлю поддержку и иллюзорное доверие к его пропагандистскому натиску — это сеяние сомнений там, где им нет места, и создание путаницы там, где все очевидно. В такие моменты политики из некоторых стран вольно или невольно начинают потворствовать усилиям Кремля... К сожалению, я пришел к выводу, что и Джереми Корбин тоже присоединился к этим усилиям... Воистину, он полезный идиот Кремля», – писал Джонсон на страницах газеты Times.

Сравнил Путина с Гитлером

В марте 2018 года Джонсон сказал, что Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу так же, как «Гитлер использовал Олимпийские игры» 1936 года. По словам Джонсона, российский лидер ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. По словам Джонсона, Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков и в то же время призвал соотечественников отказаться от поездки в Россию.

Ответ Путину, заявившему, что либеральная идея «изжила себя окончательно»

«Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников [вождя], где журналистов убивают, где над „либеральными ценностями“ смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд», – говорил Джонсон, назвав слова Путина «полной чушью» и заявив, что «либерализм жив, и с ним все хорошо».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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