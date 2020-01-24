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Новый закон о статусе ветеранов: в Кабмине сообщили о сроках принятия

Новый закон о статусе ветеранов: в Кабмине сообщили о сроках принятия

Новый закон о статусе ветеранов могут принять в первом квартале текущего года.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам министра, законопроект будет подан, «я думаю, в течение двух недель».

«Я надеюсь, что мы его примем в течение первого квартала, хотя прогнозировать, как он будет проходить в комитете, невозможно», — добавила Коляда.

Она пояснила, что при подготовке законопроекта были созданы объединенные группы авторов, среди которых были ветераны и совет семей погибших, а также народные депутаты из разных фракций парламента, которые бы могли адвокатировать законопроект в Верховной Раде.

«Каждый блок закона был согласован с нашими бенефициарами. То есть, блок в части семей погибших мы прорабатывали с семьями погибших, в части Революции Достоинства — с советом семей Героев Небесной сотни», — уточнила Коляда, и подчеркнула, что «мы публично с общественностью его обсудили и вступаем вместе с ними в процесс его принятия».

Источник: sprotyv.info

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