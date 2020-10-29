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Іноземці, які постійно проживають в україні, та біженці матимуть можливості здобути вищу освіту за кошти державного та місцевого бюджетів

Іноземці, які постійно проживають в україні, та біженці матимуть можливості здобути вищу освіту за кошти державного та місцевого бюджетів

З метою приведення підзаконного акта у відповідність до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту» сьогодні, 28 жовтня 2020 року, на засіданні Уряду був схвалений проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729».

Ухвалений Урядом документ скасовує обмеження щодо здобуття вищої освіти, зокрема за кошти державного та місцевого бюджетів, іноземцями та особами без громадянства, у тому числі закордонними українцями, які постійно проживають в Україні, особами, яких визнано біженцями в Україні, та особами, які потребують додаткового захисту.

Вступ зазначених осіб до закладів вищої освіти здійснюватиметься нарівні з громадянами України.

Реалізація акта не потребує додаткових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

Источник: mon.gov.ua

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