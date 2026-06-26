«Інспектор» Джохан: 10 років на охороні державного кордону

На службі він серйозний, уважний і наполегливий. Удома ж може капризувати й образитися на господаря так, що про це дізнаються всі.

Знайомтеся — Джохан, спанієль та вірний напарник інспектора-кінолога Юрія Коваленка. Разом вони виконують службові обов’язки у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною.

Спеціалізація Джохана — пошук наркотичних та психотропних речовин. Щодня він допомагає перевіряти транспортні засоби, що перетинають державний кордон. Чотирилапий робить це настільки добре, що навіть у свої 10 років продовжує впевнено служити та демонструвати високі результати.

Минулого року, зокрема, невисокий на зріст спанієль виявив у панелі приладів вантажівки значну кількість наркотичної речовини. Знахідку Джохан позначив сидінням, наче кажучи: «Подивіться, що я знайшов!»

Під час роботи Джохан повністю зосереджений на огляді. Він уважно перевіряє автомобілі та знаходить те, що намагаються приховати від людського ока.

Найбільша нагорода за добре виконану роботу — улюблений м’ячик. Втім від смачних гостинців хвостатий «інспектор» теж ніколи не відмовляється.

Варто ж закінчитися робочому дню — і серйозний фахівець з пошуку миттєво перетворюється на домашнього улюбленця. Він любить увагу, обожнює, коли його гладять, і дуже не любить залишатися на самоті.

За словами Юрія Коваленка, якщо господар кудись іде без нього, Джохан ображається — по-справжньому. Спочатку це видно по його погляду, а потім починаються демонстративні «земляні роботи» у ковдрах, пледах чи килимах. Так пес висловлює свій протест і натякає, що наступного разу його краще взяти з собою.

Утім такі пустощі Джохану радо вибачають. По-перше, через щиру любов до чотирилапого друга. А по-друге — на знак вдячності за багаторічну сумлінну службу та бездоганну роботу на державному кордоні.

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Джерело: dpsu.gov.ua

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