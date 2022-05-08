Інститут національної пам'яті визначив гасло для заходів 8 і 9 травня

8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До цих дат Український інститут національної пам'яті запропонував новий слоган.

Під час повномасштабної війни в Україні акцент на нескореності: «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!».

Символом пам'яті залишається червоний мак.

Восьмий рік поспіль на державному рівні Інститут впроваджує європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. «Вшановуємо всіх борців із нацизмом та всіх жертв цього найкривавішого конфлікту в історії людства, — нагадують представники організації. — Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму».

Источник: detector.media

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