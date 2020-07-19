Інтеграція до Єдиного цифрового ринку — пріоритет євроінтеграції України

Міністерство цифрової трансформації взяло участь у презентації аналітичного звіту «Україна та Угода про асоціацію з ЄС: моніторинг виконання 2014-2019», п’ятого експертного моніторингу щодо виконання Україною зобов’язань в частині адаптації законодавства до вимог ЄС.

За результатами Моніторингового звіту Українського Центру Європейської політики «Україна та Угода про асоціацію. Моніторинг виконання за 2014-2019 роки», Україна в середньому виконала Угоду на 41,6%.

Відповідно до звіту, цифровий сектор має хороші темпи розвитку та «готовий до квантового стрибка». Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європи визнана одним з пріоритетів інтеграції України до ЄС та діяльності в рамках програми Східного Партнерства. Це надзвичайно амбітна, проте цілком реалістична мета, підтвердженням якої є, наприклад, безпрецедентна практика одночасної розробки та ухвалення Кодексу електронних комунікацій Україною та країнами ЄС.

Генеральний директор директорату Євроінтеграції Мінцифри Гульсанна Мамедієва зазначила, що є суттєвий прогрес в сфері електронної торгівлі, довірчих послуг та електронних комунікацій. «Ми також сподіваємось на успіх окремих пілотних проектів, які чітко визначать найбільш сильні та слабкі сторони українського законодавства, правозастосовної практики. Зараз активно рухаємось і продовжуємо нарощувати швидкість», — підкреслила Гульсанна Мамедієва.

Источник: thedigital.gov.ua

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