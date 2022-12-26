Лидер республиканцев США в Сенате Митч Макконнелл:

«Продолжать поддерживать Украину морально правильно, но дело не только в этом. Это также прямые инвестиции в холодные, жесткие американские интересы.»

@uniannet Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, Байдена - умственно отсталым, а себя - блестящим и проницательным. И всё это в поздравлении с Рождеством:

"Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом".

И вот эта разница (50%-33%) [в республиканских кругах] обеспечивается запросом самого социума на уменьшение публичности (!) внешних вливаний. Общество США не против, чтобы в Украину отправлялись деньги, как до этого годами деньги шли в Афганистан. Общество испытывает дискомфорт, заглядывая в карман, когда слышит о новом "транше", поэтому большая часть "отсутствовавших" республиканцев - это лоббисты "помощи в тени без камер". Так они воздействуют на своего избирателя... И на них бредни "слюнявой злыдни" Карлсона не действуют.

В рядах Республиканской Партии, помимо прямых сторонников путинизма (Трамп) и косвенных московских лоялистов (антикитайский блок), есть достаточно здравый пул "прагматиков", которые понимают, что война России против Украины - это не локальная война, а международная, последствия которой будут не региональными, а глобальными.

Обсуждая бюджет на следующий финансовый год, Макконнелл сказал: «Убедиться, что министерство обороны может справиться с серьезными угрозами, исходящими из России и Китая, оказать помощь украинцам в победе над русскими — это приоритет номер один для Соединенных Штатов прямо сейчас, по мнению большинства республиканцев».

На данном этапе прямое вовлечение в войну ведёт к следующим положительным изменениям для США:

- восстановление доминации в Европе;

- аккумулирование европейских производственных мощностей;

- формирование независимого рынка и гарантирование исключительного спроса на него;

- существенный рост экономических потенциалов и лобби-групп, связанных с ВПК (контролируют, в основном, республиканцы);

- временная ликвидация "китайской угрозы" путем уничтожения ручного мопса Си;

- формирование расширенной блоковой военной оси в Восточной Европе;

- возвращение к однополярному миру (без Китая, без региональных "держав");

- разгром стратегического врага "чужими руками", но своими гайками;

- идейно-политическая "экспансия";

- передел энергетических рынков в "играх высоких цен".

Так что Макконнелл прав: США в Украине в первую очередь защищает интересы США, а также интересы собственного мирового влияния.

Плохо ли это? Нет. Это прекрасно, и это единственная возможная гарантия того, что военная помощь будет продолжена, вопреки "консервам" в американской власти. Это не идеологическая, не идейная и не благотворительная помощь, это не помощь в интересах политической партии, а также не "предвыборный проект": это война за будущие так называемые "сферы влияния" (понятие устарело) Вашингтона с самого первого дня.

Как правильно сказал Зеленский и подметил Макконнелл, помощь - это не "подарки", а инвестиции. Инвестиции с колоссальным потенциалом и громадным ростом прибыльности в ближайшее время.

Не бывает лучшей гарантии помощи, чем случаи, когда помощь исходит от того, кто напрямую от результатов этой помощи зависит. И совсем замечательно, что интересы США и интересы Украины идентичны в данной войне: это как раз дополнительная гарантия того, что помощь будут пытаться морозить всякие "трамписты" и "китаисты новой волны", но безуспешно. К тому же это гарантирует благоприятный для Украины и украинцев исход военного конфликта.

Оружие будет, и оружия будет достаточно, чтобы Украина восстановила территориальную целостность, а США восстановили статус "мирового полицейского".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7695

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