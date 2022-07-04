Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 84

NY Times: до вторжения рф в Украину там не было нацизма!

NY Times: до вторжения рф в Украину там не было нацизма!

За несколько месяцев путинского вторжения в Украину ложь о том, что Украина заполнена опасными «нацистами», стала центральной темой кремлевской пропаганды о войне - исследование, предоставленное аналитической компанией Semantic Visions.

Из комментов... Все эти восемь лет россиянам было глубоко на*рать на то, "Что там у хохлов" (приношу извинения за прямую цитату от ватоголовых). Более того, ни в СМИ, ни в комментариях почти не наблюдалась вся эта чушь про "Восемь лет бомбили Донбасс", "Все сидели по подвалам" и "Приезжайте, посмотрите на Аллею Ангелов". Иногда у Соловьева мелькало в сюжетах, но не часто.

А в феврале как будто кто-то отдал приказ, и всех резко переклинило. Каждый второй комментарий к любой новости/видео, осуждающий войну, просто кишит воплями от ваты: "А где вы, совестливые лицемеры, были все эти восемь лет?!"

Вообще, кстати, не понимаю, почему армия плешивого вместо Z и V не повесили себе цифру 8 на шевроны.

NY Times: до вторжения рф в Украину там не было нацизма!

Источник: https://t.me/Sharpreview/15322

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Германия конфисковала танкеры дочерней компании Газпрома
Сегодня 07:20    15
Оборонні підприємства росії відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів
Сегодня 07:11    31
Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев
Сегодня 07:02    44
Оперативна інформація станом на 06.00 04.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:55    50
"Пост на завтра"
Сегодня 06:53    66
10 хороших новин 3 липня
Сегодня 06:51    65
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"
Сегодня 06:44    55
росіяни знищили завод "Азот" (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 06:35    79
Москва поджигает Узбекистан под чужим флагом
Сегодня 06:26    82
Турецька митниця затримала російське судно з українським зерном
Сегодня 06:18    76
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 