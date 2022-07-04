NY Times: до вторжения рф в Украину там не было нацизма!

За несколько месяцев путинского вторжения в Украину ложь о том, что Украина заполнена опасными «нацистами», стала центральной темой кремлевской пропаганды о войне - исследование, предоставленное аналитической компанией Semantic Visions.

Из комментов... Все эти восемь лет россиянам было глубоко на*рать на то, "Что там у хохлов" (приношу извинения за прямую цитату от ватоголовых). Более того, ни в СМИ, ни в комментариях почти не наблюдалась вся эта чушь про "Восемь лет бомбили Донбасс", "Все сидели по подвалам" и "Приезжайте, посмотрите на Аллею Ангелов". Иногда у Соловьева мелькало в сюжетах, но не часто.

А в феврале как будто кто-то отдал приказ, и всех резко переклинило. Каждый второй комментарий к любой новости/видео, осуждающий войну, просто кишит воплями от ваты: "А где вы, совестливые лицемеры, были все эти восемь лет?!"

Вообще, кстати, не понимаю, почему армия плешивого вместо Z и V не повесили себе цифру 8 на шевроны.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15322

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