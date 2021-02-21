О. Данілов: РНБО ухвалила ряд важливих рішень у сферах військової, енергетичної та державної безпеки

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Володимира Зеленського розглянуто ряд важливих питань у сферах військової, енергетичної та державної безпеки.

Про це повідомив Секретар РНБО України Олексій Данілов по завершенні засідання у п’ятницю.

За його словами, до порядку денного було внесено шість питань.

Члени РНБО заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, Голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

«На жаль, останнім часом фіксується різке збільшення випадків порушення режиму припинення вогню, активізація диверсійної і снайперської діяльності зі сторони збройних формувань Російської Федерації, гинуть українські військові - все це вимагало негайного реагування з боку керівництва держави», - зазначив О. Данілов.

Ухвалені рішення щодо ситуації в зоні Операції об’єднаних сил були обговорені в режимі «таємно», тому не можуть бути деталізовані і розголошені, сказав він.

Водночас О. Данілов повідомив, що «є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, на якому розглядалося п’ять сценаріїв, які запроваджувалися на окупованій території Донецької і Луганської областей». «Зараз усі ці п’ять сценаріїв будуть підніматися, і відповідним структурам, посадовим особам дано доручення Президентом України переглянути всі ці речі, за необхідності зробити нові редакції, нові поправки», - наголосив він.

Наступною темою обговорення, сказав Секретар РНБО, стала сфера енергетичної безпеки – а саме питання вжиття заходів до захисту майнових інтересів держави.

З метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, нагадав О. Данілов, рішенням РНБО, яке було уведене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів до збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Зокрема Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, та вжити заходів до забезпечення захисту економічних інтересів держави.

«Але протягом п’яти років Уряд не забезпечив належний захист майнових інтересів держави та доведення у судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів, - сказав Секретар РНБО. – Внаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України».

За словами О. Данілова, згідно із статтею сьомою Закону України «Про трубопровідний транспорт» «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України».

Розглянувши це питання, сказав він, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів до повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

Рішенням РНБО також були застосовані санкції до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, серед яких компанії, які є власниками 5 літаків. Санкції також застосовано по відношенню до обслуговуючих ці літаки компаній.

На засіданні РНБО також було розглянуто ситуацію щодо виконавчої дисципліни – виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, уведених у дію указами Президента України В. Зеленського.

Також на засіданні було прийнято рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН щодо Республік Малі і Ємен.

Источник: rnbo.gov.ua

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