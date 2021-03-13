О. Данілов: РНБО України ухвалила «Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь»

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила «Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

Про це повідомив Секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу по завершенні засідання РНБО України у четвер.

За його словами, робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

«Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострову Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму», - заявив Секретар РНБО України.

О. Данілов зазначив, що 16 травня 2008 року РНБО України ухвалила рішення, яке було уведене у дію Указом Президента України 20 травня 2008 року № 463, і яким Кабінетові Міністрів України було доручено у двомісячний термін підготувати та забезпечити внесення законопроекту щодо припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

«Цей законопроект з невідомих нам причин не був розроблений. Ми вважаємо, що це була перша цеглина, з якої почалося руйнування усієї системи нашої безпеки. Це призвело до того, що у 2010 році з’явилися так звані Харківські угоди, які у безпрецедентно короткий проміжок часу - через 4 дні після підписання, були ратифіковані депутатами Верховної Ради», - сказав він.

«Ланцюжок зради почався не в 2014-му році, а в 2010-му, - заявив О. Данілов. - Без підтримки народних депутатів, які своїм голосуванням ратифікували «Харківські угоди», фактично відчинивши двері військовому вторгненню, не могли б відбутися спроба анексії Криму та тимчасова окупація окремих районів Донецької і Луганської областей».

За подібні дії, наголосив він, має настати не тільки політична, а і кримінальна відповідальність. «Є окреме доручення Службі безпеки України з’ясувати, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити вона має порушити провадження за 111-ю статтею Кримінального кодексу «Державна зрада» щодо відповідних осіб», - заявив О. Данілов.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»