О. Данілов: Співпраця НАН України із суб’єктами сектору безпеки і оборони має перейти у практичну площину

Співпраця НАН України із суб’єктами сектору безпеки і оборони має перейти у практичну площину. На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час наради з керівництвом Національної академії наук та академіками НАН України.

Учасники зустрічі обговорили питання щодо подальшого розвитку фундаментальної та прикладної науки в Україні та забезпечення потреб держави у сфері науки і високих технологій у контексті національної безпеки.

О. Данілов зазначив, що Україна має посісти своє місце «у першій десятці» інноваційних країн світу, які мають потужний науковий потенціал і розвинену економіку. «Без цього говорити про її подальший успішний розвиток складно», - сказав він.

Президент НАН України, академік НАН України Анатолій Загородній висловив готовність вищої наукової самоврядної організації України долучитися до розв’язання існуючих проблем зокрема у сферах водної та енергетичної безпеки держави, розвитку сільського господарства, використання новітніх матеріалів, питанні забезпечення населення лікарськими препаратами тощо. Він також звернув увагу на важливість відродження державних науково-технічних програм.

Було обговорено питання щодо можливості залучення НАН України до створення 14 стратегій, які мають бути розроблені згідно з рішенням РНБО України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», яке уведене в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392.

Перший віце-президент НАН України, академік НАН України Володимир Горбулін повідомив про визначені разом із Міністерством оборони України науково-технічні програми, реалізація яких, за його словами, сприятиме подальшому розвиткові і зміцненню Збройних Сил України.

Секретар Ради запросив представників НАН України долучитися до роботи робочих груп, створених у Апараті РНБО України, та запропонував підготувати аналітичні доповіді і надати пропозиції з кожного обговореного на нараді питання.

Учасники наради вирішили проводити такі зустрічі, присвячені розгляду тематичних питань, раз на місяць.

Источник: rnbo.gov.ua

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