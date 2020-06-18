Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 18

О. Данілов: Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни

О. Данілов: Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни

Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни.

Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував інформацію про надання Україні чергової допомоги від США у сфері безпеки.

Учора Управління оборонного співробітництва Посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

«Ми вдячні США за рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, а також її руху на шляху демократичних реформ, - сказав О. Данілов. - Допомога США є критично важливою для захисту України від зовнішньої агресії».

«Військово-технічна співпраця України і США активно розвивається», - додав Секретар РНБО України. У цьому контексті він зазначив, що для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами у питаннях інформування про реформування безпекової сфери. За його словами, курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду є незмінним.

«Наша держава зацікавлена у реформуванні своєї оборонної промисловості відповідно до кращих західних стандартів». – сказав Секретар РНБО України.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:09    48
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    44
Протималярійні препарати не ефективні проти COVID-19 – лист FDA
17.06.2020 12:10    155
«Нова Пошта» начала использовать роботов SB Robotics украинского производства на постоянной основе
17.06.2020 11:43    192
В Україні запрацював інформаційний вебпортал «Крим – Це Україна»
17.06.2020 11:17    131
У 26,5 млн українців — смартфони 4G. Але послугами 4G користуються лише 14,6 млн абонентів.
17.06.2020 11:05    131
На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель
17.06.2020 10:52    135
Міністерство фінансів вітає рішення Верховного Суду та визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з колишніми власниками Приватбанку особами
17.06.2020 10:28    142
В уряді спрогнозували цьогорічний урожай зернових, він буде меншим на 10 мільйонів тонн
17.06.2020 09:31    85
Попит на антикризову державну підтримку бізнесу вже склав більше 1 млрд грн
17.06.2020 09:20    85
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 