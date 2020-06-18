О. Данілов: Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни

Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни.

Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував інформацію про надання Україні чергової допомоги від США у сфері безпеки.

Учора Управління оборонного співробітництва Посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

«Ми вдячні США за рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, а також її руху на шляху демократичних реформ, - сказав О. Данілов. - Допомога США є критично важливою для захисту України від зовнішньої агресії».

«Військово-технічна співпраця України і США активно розвивається», - додав Секретар РНБО України. У цьому контексті він зазначив, що для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами у питаннях інформування про реформування безпекової сфери. За його словами, курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду є незмінним.

«Наша держава зацікавлена у реформуванні своєї оборонної промисловості відповідно до кращих західних стандартів». – сказав Секретар РНБО України.

Источник: rnbo.gov.ua

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