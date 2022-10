О том, что сейчас происходит в Китае и почему лучше не станет

1. Заседание компартии избрало Си на новый срок, в межпартиной борьбе он победил, и провозгласил курс на закручивание гаек дальше. Помянем экономику Китая. Политику zero-covid отменять не стали.

2. В Китае наконец случилось то, что предсказывали все экологи и очень давно - нехватка питьевой воды и угроза заражения водохранилищ. Индустриализация и отсутствие правил привели к строительству слишком большого количества дамб, обмелению рек, загрязнению подземных вод.

3. Ситуация абсолютно патовая, потому что для ее решения надо пожертвовать "лицом" партии, и хотя бы признать масштаб трагедии. Китайцы пойти на это не готовы, а другой воды нет. Земля конечна. Расплачиваться за проблемы Китая с водой будут беднейшие страны в Азии и Африке.

4. Дамбы дают электричество для фабрик, но нарушают экологию. Нарушения экологии влекут изменения климата, засухи и наводнения, у дамб нет воды, дамбы не могут давать электричество. Переход на уголь добьет экологию и загрязнит воду и сожрет оставшиеся водные ресурсы.

Про воду тревогу бьют лет 10. Выработка энергии в Китае на ГЭС снизилась на 40%.

5. План по строительству нового шелкового пути почти что официально провален. Китай раздал кредитов на создание огромной инфраструктурной сети, но не рассчитал возможности бедных стран. Те банкроты, не возвращают деньги, Китай тоже банкрот.

6. В Китае продолжается колоссальный пиздец с политикой нулевой терпимости к ковиду. Снова закрыли Шанхай. Есть слабая надежда, что после съезда смягчат правила, иначе экономике конец. Каждый месяц около 300 000 мелких предприятий вынужденно закрываются. И так уже год.

Все кто могут уехать пытаются перевезти деньги из Китая хотя бы в Сингапур, все из Гонконга пытаются выехать в другие страны и вывезти капитал. Ситуация не улучшается, а ухудшается. Иностранный бизнес продолжает покидать Китай и выводить все во Вьетнам и Индию.

Во Вьетнам перекидывают производство иностранные фирмы еще и потому, что транспортные пути есть, оборудование легче перевезти.

Список компаний покинувших или покидающих Китай

Dell, HP, Apple, Samsung, Hasbro (игрушки), Intel, LG, Puma, Airbnb (из-за локдаунов), Sharp, KIA, Hyundai, Google, Sony, Gap, Nintendo, Quanta Computer.

7. Ковид при этом никуда не исчезает, цифры растут, многие районы и города закрывали на локдаун и без заболевших. Тут-то китайцы и поняли, что это похоже не про ковид, а что-то другое. НЕЖДАНЧИК!

Из-за zero-covid накрылась золотая неделя отпусков и с ней весь тур бизнес.

8. На фоне всего этого на рынок вышло рекордное количество выпускников вузов, уволенные из айти индустрии специалисты, все, кто был занят в репетиторстве. А фабрики, напомню, стоят.

Итог: резкая и полная смена поведения у китайской молодежи

Колоссальная депрессия и изменение поведения молодежи проявились в растущей популярности движений "Let it rot" or bailan (摆烂).

Живи по минимуму, не перерабатывай, забудь о мечте, времена слишком сложные.

'lying flat', or tang ping in Chinese

Второе название или второе движение в Китае. Все это связано с падением уровня доходов и безработицей среди молодежи. Правительство пытается бороться, но похоже это надолго.

9. Если до ковида, точнее до волны локдаунов, китайцы не доедали еду, это считалось признаком богатства, то теперь китайцы перешли к практикам европейцев в плане экономии.

Рассчет наличными, покупка по списку, готовка дома, отказ от ресторанов и брэндов.

10. Необходимость экономии из-за кризиса совпала и с главным скандалом в сфере еды в Китае - подделка мяса и бульонов. Оказалось, что даже вполне респектабельные рестораны закупают мясо из субпродуктов с добавлением химикатов. Процесс был вскрыт блогером в серии видео. И завертелось.

11. Китайцы в ужасе. Что есть непонятно. Молоко поддельное с добавками, мороженое не тает, мясо искусственное из непонятно чего, банки с химикатами продаются на таобао, жир для фритюра может быть из канализации (не шутка). Китайцы боятся уже есть непроверенную еду.

12. В итоге, даже те рестораны, которые открыты, не досчитываются уже 30% посетителей. В госсекторе идет сокращение зарплат, причем принудительное и сильное, у людей нет денег, а ипотеки и кредиты на технику продолжают на людях висеть. Просрочка вредит социальному рейтингу.

13. Если раньше работа в госсекторе или госзаказ гарантировали безбедное существование, то в 2022 году и этот столп китайской жизни пошатнулся. Люди не могут больше снимать жилье, пока строится ипотечное, а ипотечное это недострой и рухнувший Evergrande.

Строительные компании брали кредиты, возводили коробки, бросали недострой, брали кредит под новый проект, возводили коробку, бросали недострой, брали кредит, возводили коробку, бросали недострой.

И таких недостроев по всему Китаю...

Когда началась пандемия, локдауны и сокращения зарплат, заодно увольнения в репетиторской сфере и айти, люди не смогли позволить себе снимать жилье и платить ипотеку одновременно. А въехать в жилье они не могут, это недострой. Не платить нельзя, социальный рейтинг упадет.

Тогда ипотечники начали объединяться в группы и организовали бойкот выплат. Во-первых, нечем платить. Во-вторых, за недострой зачем платить? Ну и сейчас правительство разбирается с этой проблемой. Если что, то правительство РЕШАЕТ сейчас эту проблему. Процесс идет.

14. На фоне этого у молодежи колоссальная депрессия. Рождаемость на нуле, потому что никто семью заводить в таких условиях не будет. Непонятно что с работой, что с жильем, что с питанием, что с экологией, что с политикой.

Рождаемость в Китае упала на 11% в 2021 году, эксперты прогнозируют что упадет ниже 10 млн в 2022.

15. Постоянно возникающие скандалы стараются гасить сразу, но протесты возникают стихийно как пожары. Недавно вот родители отбивали своих детей, запертых в вузе на локдаун. Потому что до этого уже 27 человек погибли в Guizhou на пути в зону карантина из-за zero-covid.

16. При этом Си на съезде объявляет курс и дальше на стабильность и безопасность. При том, что именно этот курс и довел сейчас страну до кризиса, где вот-вот все рухнет как огромное домино. Локдауны не решили проблему ковида, но зато резко усилили антиправительственные настроения.

Ой, про воду не дописала. Вам кажется что это типа грядущий кризис, но он происходит не просто сейчас, а вот конкретно сейчас идёт риск прорыва солёной морской воды в хранилище с пресной водой. И в течение месяца в Китае может (не везде) закончиться питьевая вода. Месяца!

Проблем ещё несколько из-за географии Китая. Основные источники воды на юге, основное производство и фермы на севере. Китай в принципе не богат водными ресурсами, и не рассчитан на такое население. Там живёт полтора миллиарда, а их запас воды ну дай бог на сотни миллионов.

Китай пытался дешёвыми методами решить проблему. Ну там дождь вызывать серебром, не сработало. Перегонять воду и менять русла рек, стало ещё хуже.

Компартия ещё так боялась голода, что настаивала на продовольственной безопасности. В ущерб экологии. Итог: воды нет, земля заражена.

От крестьян требовали сверхурожаев для обеспечения страны едой, но из-за этого те применяли пестициды и удобрения в диких количествах. Все это шло в воду. Все это шло в землю. Итог: доставать подземные источники воды или дорого или бесполезно, там яд.

17. Забыла совсем! Сяоми временно лучше не брать. У китайцев кончились чипы. Качество сильно съехало.

Надо понимать, что масштаб происходящего в Китае сложно понять из-за цензуры. Ну то есть, судить приходится по отрывочным данным, по подозрительной статистике, по хэштэгам на вейбо. Но хитовый пост или новость-молния может пропасть через час уже. Будто ничего и нет.

Экономику Китая хоронят уже год. Но она пока пусть и с кучей проблем но живет. И да, ничего там ПОКА не рухнуло. Если вы видите заголовок CHINA ECONOMY COLLAPSED но об этом нет новостей на том же РБК это кликбейт. Год хоронят.

Значит ли это что проблем нет?

Да их много, очень много. Но большинство из них решаемо ослаблением политики covid-zero, а ее решили до 2023 года продлить, чтобы не обрушить здравоохранение.

@inmon2022

https://www.facebook.com/annopolsky

