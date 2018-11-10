О. Турчинов щодо «виборів» на окупованих територіях: Цей злочин буде покарано

У зв'язку із намаганням російської окупаційної адміністрації в окремих районах Донецької і Луганської областей провести так звані «вибори», Секретар Ради національної безпеки і оборони України нагадав усім, хто бере участь у організації та проведенні цих фейкових злочинних заходів та стоїть за ними, про неминучу відповідальність.

За його словами, ці злочинні дії, засуджені всіма провідними країнами світу, «є грубим порушенням та повною дискредитацією Мінських угод, а також спробою російського агресора посилити свій контроль над окупованою територією».

«Правоохоронні органи України виявлять усіх організаторів та учасників цих псевдовиборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності», - сказав він.

О. Турчинов нагадав, що згідно з законодавством України участь у організації та проведенні фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей підпадає під дію таких статей Кримінального кодексу України:

стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна);

стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічно із конфіскацією майна);

стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (передбачає позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна);

стаття 111. Державна зрада (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна);

стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років).

Секретар РНБО України наголосив, що крім зазначених статей, організатори цих фейкових виборів та ті, хто беруть в них участь, можуть також бути притягнуті до кримінальної відповідальності по інших статтях, які передбачають тривалі терміни позбавлення волі та конфіскацію майна. Це, зокрема, статті 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Кримінального кодексу України.

«Хочу запевнити всіх, хто причетний до проведення цих злочинних заходів, про безпідставність сподівань уникнути відповідальності за свої дії,та попереджаю, що у вас є лише один шанс - вчасно зупинитися від участі у злочині», - сказав він, підсумувавши, що «тимчасово окуповані Донбас і Крим були і будуть невід'ємною частиною України!»

Источник: rnbo.gov.ua

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