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О. Турчинов: Від професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму розвідників залежить наш шлях до перемоги

О. Турчинов: Від професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму розвідників залежить наш шлях до перемоги

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь у церемонії закладання фундаменту першої будівлі оновленої штаб-квартири української зовнішньої розвідки.

Звертаючись до особового складу СЗРУ, О. Турчинов зазначив, що гібридна агресія РФ триває по всіх напрямках - військовому, економічному, енергетичному, кібернетичному, інформаційному тощо. «І для того, щоб керівництво держави оперативно реагувало на події, ухвалюючи правильні рішення, необхідна об'єктивна, перевірена, і, головне, своєчасно отримана інформація», - зазначив він.

«У нинішніх умовах жорсткого протистояння розвідтовариство повинно мати сучасні технології реалізації поставлених державою завдань. СЗРУ впевнено рухається у цьому напрямку, відпрацьовується передова технологія космічної розвідки з використанням напрацювань вітчизняних фахівців, серйозні кроки зроблено у кібернетичній та в інших складових розвідувальної діяльності», - наголосив Секретар РНБО України.

«Незважаючи на агресію, війну, ми реформуємо сектор безпеки і оборони, запроваджуючи стандарти НАТО», - сказав він, нагадавши також про внесені Президентом України і ухвалені Верховною Радою України у першому читанні зміни до Конституції у частині європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За словами О. Турчинова, незважаючи на складну економічну ситуацію, фінансування сектору безпеки і оборони щороку збільшується. І сьогодні розпочато будівництво сучасного розвідцентру європейського рівня. «Але будь-яка сучасна техніка і технології, будь-яка зброя не працює без професіоналів, які забезпечують реалізацію поставлених державою завдань. Саме від вашого професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму залежить майбутнє української розвідки і наш шлях до перемоги», - сказав він.

Заклавши символічну капсулу у фундамент нового розвідувального центру, Секретар РНБО України оглянув будівництво об'єктів соціальної сфери, зокрема гуртожитків та будинків малосімейного типу для офіцерів розвідки, а також ознайомився з новітніми зразками озброєння та спецзасобів.

Источник: rnbo.gov.ua

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