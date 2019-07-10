О военной мощи России “в кредит”

В России предприятия военно-промышленного комплекса имеют долгов по кредитам на более чем 2 триллиона рублей.

Так, намедни в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге вице-премьер РФ Юрий Борисов, видимо решив устроить немного, так сказать, “перемоги”, заявил, что предприятиям ВПК будут списывать их кредиты. Ну, как будут, по крайней мере, планируют, но вот будут ли ещё вопрос. И списать намерены от 600 до 700 млрд рублей.

В общем-то, вроде, как и вправду это можно назвать “перемогой по-российски”, но вот интересный момент, озвученные суммы не являются полной картиной закредитованности российского ВПК. А полная картина, это ни много ни мало, а как оказалось, более 2 трлн рублей. И опять же, именно “более”, без конкретики.

То есть, по сути, долговые обязательства ВПК РФ составляют практически 50% от бюджета российской оборонки на 2019-й год? По сути – да.

Конечно, строить танки и корветы в долг, радоваться очередной спущенной подводной лодке с нулевой прибылью предприятия и запускать ракеты, которые и так одна через одну падают, это весьма ура-патриотично. Но россиянам стоит задуматься о том, что и так переживающие падение уровня жизни сегодня, они уже завтра могут столкнуться с тем, что их тщедушное существование будет обременено и выплатой долгов их любимого ВПК. Стоит лишь принять соответствующий тоталитарный указ, чем нынешняя власть в РФ только и занимается последние года.

С поднятием с колен!

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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