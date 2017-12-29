Об информационной войне - Олег Пономарь

Почему информационная война критически важна как часть гибридной войны с Россией? Не менее важна, чем фронт?

Очень просто. Это война за мозги и сердца 85% украинцев, которые не очень вникают в политику. За их веру.

Их просто бомбардируют "новостями" - фейками, полуфейками, перекрученными материалами, проплаченными статьями в наших и западных СМИ. Анализом, прогнозами и тд "экспертов", которые не на службе Украины. Месседж один - Украина не нужна Западу, там хватает своих проблем. Украина не нужна ЕС, ее там не ждут. Украина не нужна НАТО, ее там не ждут. Власть в Украине временная, антинародная. Реформы ведут к бедности. И все возможные интерпретации этого.

А в то же самое время, на этом фоне, всякие вилкулы с экранов нон-стоп вещают - Народ устал от войны, Война выгодна олигархам и власти, Нужно договариваться и мириться с Россией, Нужен "мир" и тд.

То есть, забрать, лишить народ веры и затем вынудить народ сказать власти - Мы устали, мы не победим, мы никому не нужны, мы хотим "мира". И вот, когда этот голос народа станет очень массовым и очень громким, - власть не сможет его игнорировать. На это расчет у наших врагов. Для этого и информационная война. Поэтому она так важна.

Ведь что такое "мир" в их понимании?

Закрепить на бумаге, что Украина не идет в НАТО и ЕС. Дать Донбассу федеративный статус. Вернуть российский газ, российские фильмы, язык, кооперацию, бизнес и тд.

Чтобы всё было как прежде.

Но для нас это - капитуляция. Это стыд и позор перед теми украинцами, которые 350 лет боролись и умирали за Независимость. И продолжают умирать сегодня. Как они на это посмотрят оттуда?

Вот что такое информационная война.

И, так как государство Украина практически самоустранилось от информационной борьбы, эту миссию на себя взяли простые люди. Информационные волонтеры в соцсетях и тд. Сейчас их становится всё больше и больше. Их голос громче..

................

От себя добавлю в конце.

Вы сами видите вектор. Всё идет по нарастающей. Поверьте мне на слово - еще будет не один пакет санкций от Запада. Еще будут и аресты счетов и недвижимости врага по миру. Еще будет много военной помощи от разных стран. Еще будут разные статусы для Украины по мере продвижения в НАТО и ЕС. С нами Цивилизация (и не придавайте большого значения, если взрываются консервы в Польше или в Венгрии, например. Это не повлияет на вектор движения).

Прошло всего 4 года. Мы - в начале Пути.

Терпение. Труд. Вера.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

Новости портала «Весь Харьков»