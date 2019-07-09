Об использовании московским агитпропом международных площадок накануне заседания СБ ООН
Уже за две недели до инициированного Российской Федерацией заседания СБ ООН относительно «украинского вопроса», Кремль использует все возможные информационные площадки фактически для продвижения своих «идей» и создания выгодного для себя фона об агрессии РФ против Украины.
Так, 4 июля текущего года, в австрийской столице с подачи спецслужб РФ и с использованием местной агентуры влияния, проводилось т. н. «благотворительное мероприятие в пользу жителей Донбасса». Основными его посылами были элементы русского нарратива относительно «антифашистской борьбы народных республик», «геноцида русскоязычного населения» и, естественно, «оголтелой русофобии».
Кроме того, 8-9 июля г-н Лавров спланировал «обсуждать» Украину на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Высоких Татрах Словакии. В очередной раз пытаясь навязать своим визави (а точнее, очередным жертвам кремлевской пропаганды) сформулированную на Лубянке позицию относительно вооруженного конфликта на Донбассе, как исключительно внутреннюю гражданскую войну в Украине, возникшую якобы из-за языкового вопроса.
Без сомнений, он не преминет возможностью в очередной раз попытаться дискредитировать украинских военных, обвиняя их в обстрелах населенных пунктов на оккупированной территории Донбасса. Особенно цинично, что эти нарративы агрессора будут звучать после расстрела российскими оккупационными войсками санитарного автомобиля ВС Украины вблизи Водяного, в результате которого погибли водитель и санитарный инструктор медицинского пункта.
В то же время Кремль, как всегда, будет замалчивать факты выдачи «полумиллиона» паспортов РФ жителям Донбасса, незаконного удержания в русских тюрьмах украинских моряков и политических заключенных, доказанной ответственности РФ за катастрофу МН17, аннексию Крыма и преследование на оккупированных территориях граждан Украины. Более того, это все будет происходить на фоне уже принятых комитетом ОБСЕ антироссийских резолюций относительно «Северного потока-2», «оккупации РФ части Грузии», «милитаризации РФ временно оккупированной АРК и города Севастополь».
Таким образом, Кремль в очередной раз будет манипулировать сознанием, промывать мозги и задвигать дежурную ложь международному сообществу, используя для кремлевских инсинуаций площадки международных институций, которые как раз призваны решать проблемы международной безопасности.
Может поборникам демократии и европейских ценностей следует прекратить такой «диалог», по сути и форме являющийся банальным информационно-психологическим воздействием на них спецслужб Кремля с целью прикрытия военных преступлений режима Путина?
Источник: sprotyv.info
Автор: Координатор группы «Информационное Сопротивление» Юрий Карин