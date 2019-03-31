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Об'єднані сили готові до будь-яких варіантів дій противника

Обєднані сили готові до будь-яких варіантів дій противника

На одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою. Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час тактичних навчань війська відпрацювали цілу низку завдань, серед яких , зокрема, була взаємодія між підрозділами різних родів військ Збройних Сил та Національної гвардії України, а також відпрацювання порядку дій у разі загрози локальних наступальних операцій ворога, в тому числі – й відновлення втраченого положення.

Усі поставлені завдання підрозділи, що залучалися до навчань, виконали, показавши високий бойовий вишкіл та готовність до будь-яких варіантів дій противника.

Рухаємось далі!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Операція об'єднаних сил

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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