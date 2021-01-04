Об’єднані Сили відновлюють зруйновану інфраструктуру Донбасу

У районі проведення операції Об’єднаних сил підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України постійно залучаються до відновлення інфраструктури населених пунктів на Донбасі та надають допомогу місцевим мешканцям, інформує прес-центр ООС.

Так, із 26 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об’єднаних сил майже півсотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання.

За розпорядженнями Командувача об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 30 особам.

Завдання, що були поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції Об’єднаних сил, виконано, йдеться у повідомленні.

Источник: sprotyv.info

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