Объем газа в подземных хранилищах пересек отметку в 21 миллиард кубометров

По состоянию на утро 14 октября Украина закачала в свои подземные хранилища 21,025 миллиарда кубометров газа.

Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой.

"Оперативные данные на 6:00: транзит - 194,6; поступления для Украины - 60,2; в т.ч. из России - 0; в т.ч. из стран ЕС - 60,2", - заявил Коболев.

Напомним:

В сентябре в связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.

Источник: epravda.com.ua

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