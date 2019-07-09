"Оберіг" від мін та фугасів: новітня система захисту від "Новатора" пішла у серію

ДП "Новатор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочало серійне виготовлення спеціальної системи "Оберіг-С", яка призначена для захисту бійців від радіокерованих вибухових пристроїв – мін, фугасів тощо.

"Оберіг" може заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони у діапазоні від 20 до 4000 МГц. Фактично, у зоні роботи "Оберегу", не працює жодний приймач, який приводить в дію детонатор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важливих об‘єктів та мирного населення.

Саме такі системи зараз активно розробляються і постачаються до армій провідних країн світу, які ведуть бойові дії в умовах активної терористичної загрози, зокрема проти ІДІЛ. Використання таких систем дозволяє попередити теракти, які направлені проти цивільного населення, військових та інфраструктурних об‘єктів.

"Оберіг-С"

Особливістю "Оберіг-С" є те, що він може встановлюватися на бронетехніку та автотранспорт, забезпечуючи захист всієї колони техніки під час руху. Це дозволяє уникнути втрат на марші чи стоянці від закладених фугасів. Також він може встановлюватись на стаціонарні об‘єкти, такі як блокпости, шпиталі, склади боєприпасів чи центри управління та зв‘язку. Масоване використання "Оберегів" дозволяє сотворити, навіть у найнебезпечніших місцях з найвищим ризиком терористичної атаки, захищені "зелені зони".

Окрім того, "Новатор" розробив більш легку версію цієї системи – "Оберіг-Н", який може переноситись одним бійцем. Ця версія призначена для захисту саперів при розмінуванні, локального придушення зв‘язку, а також забезпечення захисту бійців під час спеціальних операцій.

Наразі "Оберіг-Н" проходить державні випробування, за позитивними результатами яких та включення у Держоборонзамовлення, він зможе постачатись до української армії.

"Оберіг-Н"

Нагадаємо, що ДП "Новатор" є одним з провідних підприємств "Укроборонпрому", яке виробляє авіоніку, радари для літаків, засоби радіоелектронного придушення та інші електронні компоненти.

Це підприємство володіє унікальним для України циклом виробництва електронних плат, які використовуються у "оборонці" та найсучасніших зразках української військової техніки та озброєнні. Окрім того, "Новатор" виробляє критично необхідні для української авіації радіолокаційні прицільні комплекси, метеонавігаційні радіолокаційні станції та бортові системи запобігання зіткнень.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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