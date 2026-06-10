Обещание по вступлению Украины в ЕЕ не должно оставаться «только на бумаге» — Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне призвал как можно быстрее открыть все кластеры переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, для Европы и евроатлантического пространства вступление Украины - возможность стать сильнее.

Карис также подчеркнул, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО, а обещание по ее вступлению в Европейский Союз не должно оставаться «только на бумаге».

"Это должно произойти этим летом, сейчас, в июне, потому что для этого сейчас нет никаких препятствий", - отметил президент Эстонии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68859

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