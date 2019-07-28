Объявлен дополнительный набор в ХНУВС им. Кожедуба

Абитуриенты могут дополнительно подать документы для поступления в некоторые военные вузы.

Кроме летчиков, армия нуждается в военных медиках, сержантах и моряках. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Срок проведения дополнительного приема – с 5 по 14 августа 2019 года.

Набор открыт в такие вузы:

Украинская военно-медицинская академия;

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;

Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Отделение военной подготовки мореходный колледж технического флота Национального университета “Одесская морская академия”.

Напомним, что английский станет обязательным для поступления в вузы Украины. Для абитуриентов предложено установить обязательное владение английским языком на уровне не ниже B1, для магистров – B2.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»