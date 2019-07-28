Объявлен дополнительный набор в ХНУВС им. Кожедуба
Абитуриенты могут дополнительно подать документы для поступления в некоторые военные вузы.
Кроме летчиков, армия нуждается в военных медиках, сержантах и моряках. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Срок проведения дополнительного приема – с 5 по 14 августа 2019 года.
Набор открыт в такие вузы:
Украинская военно-медицинская академия;
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
Отделение военной подготовки мореходный колледж технического флота Национального университета “Одесская морская академия”.
Напомним, что английский станет обязательным для поступления в вузы Украины. Для абитуриентов предложено установить обязательное владение английским языком на уровне не ниже B1, для магистров – B2.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина