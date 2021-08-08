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Обласна атестаційна комісія розпочала атестацію дитячих закладів оздоровлення

Обласна атестаційна комісія розпочала атестацію дитячих закладів оздоровлення

Відбувся виїзд атестаційної комісії до Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторію-профілакторію «Факел» Медичного центру ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

«Відповідно до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і надання їм відповідних категорій, а також обласного плану її проведення на 2021-2025 роки, обласна атестаційна комісія розпочала державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, що підлягають атестації у 2021 році», - розповіли в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

Так, комісія вже ознайомилася з роботою табору ГПУ «Шебелинкагазвидобування», розташованого на території Донецької селищної громади Ізюмського району.

Під час роботи атестаційної комісії представники Управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, головних управлінь Держпродспоживслужби, Держпраці та ДСНС у Харківській області розглядали стан справ з надання послуг з розміщення, харчування, медичного обслуговування, організації виховної роботи з дітьми у дитячому закладі оздоровлення.

Попередню державну атестацію заклад проходив у 2016 році, за результатами якої отримав вищу категорію.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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