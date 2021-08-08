Обласна атестаційна комісія розпочала атестацію дитячих закладів оздоровлення
Відбувся виїзд атестаційної комісії до Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторію-профілакторію «Факел» Медичного центру ГПУ «Шебелинкагазвидобування».
«Відповідно до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і надання їм відповідних категорій, а також обласного плану її проведення на 2021-2025 роки, обласна атестаційна комісія розпочала державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, що підлягають атестації у 2021 році», - розповіли в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОДА.
Так, комісія вже ознайомилася з роботою табору ГПУ «Шебелинкагазвидобування», розташованого на території Донецької селищної громади Ізюмського району.
Під час роботи атестаційної комісії представники Управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, головних управлінь Держпродспоживслужби, Держпраці та ДСНС у Харківській області розглядали стан справ з надання послуг з розміщення, харчування, медичного обслуговування, організації виховної роботи з дітьми у дитячому закладі оздоровлення.
Попередню державну атестацію заклад проходив у 2016 році, за результатами якої отримав вищу категорію.
Источник: kharkivoda.gov.ua