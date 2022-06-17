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Облік зброї у громадян слід почати з областей, де не ведуться бої - Клименко

Облік зброї у громадян слід почати з областей, де не ведуться бої - Клименко

Уся наявна зброя у громадян має бути зареєстрована, і цей процес має початися з областей, де не ведуться бойові дії.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час наради з правоохоронцями у межах робочого візиту до Кіровоградської області, передає Укрінформ із посиланням на НПУ.

У відомстві зазначили, що одним з актуальних питань є облік зброї та боєприпасів, які потрапили до громадян різними шляхами.

"Уся наявна зброя має бути зареєстрована. І у першу чергу, цей процес упорядкування потрібно розпочати саме з тих областей, де не ведуться бойові дії", - зазначив Клименко.

Водночас він наголосив, що у такий складний час правоохоронці мусять забезпечити максимальний рівень безпеки для людей.

"Ваші побратими з поліції Кіровоградщини у складі спецзагонів направляються на виконання важливих завдань у "гарячі точки". Але попри те, що військові дії відбуваються за кількасот кілометрів, у тилу ми маємо так само сумлінно нести службу - забезпечувати правопорядок, акумулювати сили та допомагати всім, чим можемо", - указав глава поліції.

Клименко звернув увагу на те, що виключно у компетенції поліції - криміногенна ситуація в країні, і зупинився на окремих напрямках роботи. Зокрема, акцентував на зосередженні зусиль у співпраці з іншими правоохоронними органами задля виявлення осіб, які можуть бути причетними до диверсійної діяльності.

Також, на думку глави поліції, важливим є якісне документування воєнних злочинів росії.

Зі свого боку начальник Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович подякував поліцейським за співпрацю у сфері безпеки та утримання стабільної ситуації в регіоні. Він уточнив, що Кіровоградщина як тилова область має забезпечити на належному рівні якість роботи підприємств, життя громад та внутрішньо переміщених осіб.

У НПУ також поінформували, що від початку повномасштабного вторгнення рф на 25% збільшилася кількість звернень громадян до поліції Кіровоградської області саме консультаційного та інформаційного характеру, що свідчить про потребу людей у підтримці і захисті.

Як повідомляв Укрінформ, Клименко заявив, що з початку вторгнення рф НПУ опрацювала понад 2,6 млн заяв від громадян.

Источник: ukrinform.ua

Фото: npu.gov.ua

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Темы: Украина

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