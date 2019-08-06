Обнародован график проведения ВНО-2020

В 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 21 мая с математики. Об этом сообщили в горсовете со ссылкой на Департамент образования.

Также в мае выпускники школ сдадут тесты по украинскому языку, литературе и физике. ВНО по другим предметам состоится с 1 по 15 июня 2020 года.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 3 февраля по 24 марта 2020 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 17 марта.

Зарегистрированные участники смогут до 30 апреля загрузить со своих страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований.

Объявление результатов участников ВНО по математике и физике состоится не позднее 12 июня; по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины - не позднее 20 июня; по биологии, географии и химии - не позднее 24 июня 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО для тех, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам, пройдет с 25 июня по 17 июля. Объявление результатов участников дополнительной сессии ВНО состоится не позднее 22 июля 2020 года.

Источник: sq.com.ua

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